 同委国反对派私聊? 中国外交部斥「假消息」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2019

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时政风云

同委国反对派私聊? 中国外交部斥「假消息」

中国与委内瑞拉之间深刻的债权与供油关系，让中国持续支持其现任总统马杜罗。然而，媒体却爆料中国外交官与反对派进行磋商。

Venezuela Unterstützer von Juan Guaido in Maracaibo (Reuters/I. Urrutia)

从瓜伊多宣布就任临时总统以来，街上声援他的遊行就持续不断

(德国之声中文网) 日前，《华尔街日报》报道，中国外交官对委内瑞拉的石油计划与200亿的欠款感到担忧，与委内瑞拉反对派代表在华府进行磋商。然而，中国外交部发言人华春莹在週三的例行记者会上，称此报导为不实资讯:「我想指出，近来个别媒体不断炮制一些虚假信息，我不知道其目的何在。」但是针对委内瑞拉问题，仍然表示「中方主张通过对话协商，寻求政治解决方案。」

週三稍晚，特朗普选出专门处理委内瑞拉事务的人选阿布拉姆斯(Elliot Abrams)在国会听证会上表示，他知道中国同委内瑞拉反对派进行了一些交流。他说: 「狭义来看，我不认为他们之间有任何『磋商』。但是讨论与信息的来往的确存在。」

委内瑞拉反对派领袖瓜伊多认为现任总统马杜罗在去年的选举上作假，三週前援引宪法自行宣布就任临时总统。他的身份随即受到多达50个国家的承认。然而，马杜罗仍然保有对军队等国家机构的控制，也保有中国和俄罗斯的支持。

中国在过去十年，透过「贷款换石油」的协议提供给委内瑞拉将近500亿美金的资金，希望借此确保油源稳定。中国因此成为委内瑞拉的最大债权国。

罗法/夏立民 (路透社等)

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