同在5月9日：肖尔茨和普京如何谈战争、历史与现实？

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5月9日是俄罗斯纪念二战结束的日子，并在莫斯科红场举行一年一度的阅兵式。俄罗斯总统普京在阅兵式上发表了讲话。同一天，德国总理肖尔茨也在欧洲议会发表演讲，同样聚焦这个特别的日子。
5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行阅兵游行庆祝“胜利日”，这是俄罗斯最重要的节日之一。普京将其在乌克兰展开的军事行动同二战相提并论，并把俄罗斯描述成西方势力的受害者。乌克兰方面称，普京的比较是滥用共同的历史为侵略辩护。今年的红场阅兵同往年相比规模变得更小。
德国联邦总理肖尔茨周二在欧洲议会发表演讲时表示，21世纪的世界秩序将会是“多极”，而不只是“两极或者三极”。他强调美国依旧是欧洲最重要的盟友，而中国也越来越多地变成欧洲的“竞争者”和“系统性对手”。
俄罗斯为纪念"胜利日"在莫斯科举行大规模阅兵前夕，加强了针对乌克兰的攻势，从昨夜到今晨，基辅和哈尔科夫等城镇再到遭到俄罗斯的空袭。与此同时，围绕巴赫穆特的激战仍在进行中。
5月9日，欧盟委员会主席冯德莱恩抵达乌克兰首都基辅，这是俄罗斯侵略乌克兰战争爆发之后，冯德莱恩第5次访问基辅。一天前，乌克兰总统泽连斯基宣布将每年的5月9日定为“欧洲日”。
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