同在5月9日：肖尔茨和普京如何谈战争、历史与现实？

只有一辆坦克参加的红场阅兵

5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行阅兵游行庆祝“胜利日”，这是俄罗斯最重要的节日之一。普京将其在乌克兰展开的军事行动同二战相提并论，并把俄罗斯描述成西方势力的受害者。乌克兰方面称，普京的比较是滥用共同的历史为侵略辩护。今年的红场阅兵同往年相比规模变得更小。