 同在5月9日：肖尔茨和普京如何谈战争、历史与现实？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2023

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时政风云

同在5月9日：肖尔茨和普京如何谈战争、历史与现实？

5月9日是俄罗斯纪念二战结束的日子，并在莫斯科红场举行一年一度的阅兵式。俄罗斯总统普京在阅兵式上发表了讲话。同一天，德国总理肖尔茨也在欧洲议会发表演讲，同样聚焦这个特别的日子。

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