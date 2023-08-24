同为金砖大国 中印能否克服分歧？

（德国之声中文网）本周，金砖国家在约翰内斯堡举行了为期三天的峰会，讨论该集团的未来。而该集团的未来很大程度上取决于金砖国家中的两个经济强国--印度和中国能相处得多融洽。

金砖国家被许多分析师视为建立另一种全球秩序的尝试，尤其是在面向全球南方（Global South）国家时。

近年来，中国一直在推动建立这样的替代秩序，抨击美国的制裁和「长臂管辖」，同时在全球范围内建立了针对发展中国家的「一带一路」基础设施投资计划。

印度一直试图保持中立，作为美日印澳「四方安全对话」的一员，它向西方表明自己是抵御中国军事扩张的堡垒，同时也与俄罗斯保持贸易关系，并拒绝谴责其入侵乌克兰的行为。

印度总理莫迪是否在峰会期间与中国国家主席习近平举行双边会晤，仍是个未知数。中印两位领导人都表示支持金砖国家扩增成员。习近平说，金砖国家的目标是「集众智、汇群力，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展」。

金砖五国在多极世界中展现实力

印度与中国的长期边界争端未解

然而，中印关系的一大痛点仍然是两国在其实际边界--即喜马拉雅山的实际控制线（LAC）上的持续对峙。

这次对峙开始于2020年5月，两国士兵一个月后在加勒万河谷发生冲突，造成20人死亡，其中大部分是印度士兵。此后，莫迪和习近平没有举行过正式的双边会谈。

莫迪和习近平之间潜在的双边互动是金砖国家峰会最受瞩目的地缘政治事件。前印度外交官比萨里亚（Ajay Bisaria）告诉DW："印度已经明确表示，在实际控制线问题上缓和局势和放手对双边关系正常化至关重要。

不过，尽管进行了多轮谈判和不同层次的接触，军事紧张局势仍在继续。印度表示，如果中国违反边界协议，双边关系就无法正常化。目前双方都正在该地区建设基础设施。

新德里的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学中国研究所名誉所长阿查里亚（Alka Acharya）告诉DW，如果边界争端谈判没有进展，莫迪与习近平在金砖峰会上的会晤仍将是一个悬而未决的问题。她说：「显然双方都没想促成会晤，因为会晤不会产生任何有价值的成果。」阿查里亚补充道：「在这种情况下，现实将决定政治举措，而非政治举措决定现实。」

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



金砖国家「都有自己的利益需要考虑」

在中国推动将金砖国家作为抗衡美国和七国集团力量的同时，其他成员国却表现得较为低调。

在一次演讲上，巴西总统卢拉说，金砖国家并不寻求站在「G7、G20或美国的对立面」。

南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）也在本周早些时候的电视演说中表示：「我们不会被卷入全球大国之间的竞争」。

卡内基中国中心的非驻所学者庄嘉颖（Chong Ja-Ian）告诉DW，每个金砖国家成员「都有自己的利益需要考虑」。他说：「金砖国家在多大程度上愿意并能够为了共同利益而搁置这些自身利益，这一点仍有待检验。」

庄嘉颖补充说，与印度建立更紧密的关系有助于北京「减轻其面临的一些压力」。他也提到，只要中国认为自己「受到美国的遏制、包围和压制」，就会继续将金砖国家视作解决这些问题的「渠道」。

中国希望「全球南方团结在中国周围」

一些分析家表示，中国正在寻求利用金砖国家集团作为积极推进其地缘政治野心的工具。

德国外交政策学会（DGAP）首席执行官沃尔夫（Guntram Wolff）对德国电视二台表示，中国「显然希望成为领导国家」，并且「希望将全球南方以其为中心团结起来」，目的是施加影响力并重塑国际秩序。

印度国家安全顾问委员会成员、新德里中国分析与战略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉纳德 (Jayadeva Ranade) 向DW表示，中国的战略目标是「成为亚洲至尊」，这就要求印度「默许中国的霸主地位」。

拉纳德指出，中印「几乎不可能在一两次会议中就解决所有分歧，最多是中国策略性暂停其雄心」。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 曾经的世界阵营划分 在冷战时期，根据意识形态不同，世界被划为东西阵营。西方资本主义阵营被看作是所谓的“第一世界”，东方社会主义阵营被看作是“第二世界”，“第三世界“常常是指经济水平更为落后的“南方世界”。这种分类如今已经过时。冷战结束后，按社会经济和政治特征划分的全球北方和全球南方的概念变得更为流行（图为1955年的第一次亚非会议）。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” “南北分歧” 简单来说，全球南方的特点是低收入、人口密集、基础设施差，可以理解为发展中国家、低收入国家。另一边的全球北方则主要是指发达国家、高收入国家。“南北分歧”（也称作“南北差距”，North-south Divide）等术语被广泛使用。这里的“南”、“北”并不是指地理方位上的南与北。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球北方 公开学术资料显示，一般来说，全球北方的定义包括美国、加拿大、几乎所有欧洲国家、以色列、塞浦路斯、日本、韩国、新加坡、台湾、澳大利亚和新西兰等。不过，国际对于全球北方以及全球南方的划分并没有公认的界定，也存在争议和不同的解读。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球南方 针对全球南方也有着多种解读。World Population Review网站指出，传统上，全球南方指的是不发达或经济处于弱势的国家。这些国家在历史上常面临全球北方国家（尤其是欧洲国家）的殖民统治。不过，也存在其他定义，用全球南方来泛指那些受到资本主义全球化负面影响的国家。一般认为全球南方由非洲、拉丁美洲和加勒比地区、太平洋岛屿以及亚洲的发展中国家组成。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 中国属于哪边？ 如同印度、巴西一样，中国也自己看作是全球南方国家。联合国南南合作金融中心有一份全球南方国家名单，该名单目前包括78个国家，名单也被称为“77国和中国”。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 南南合作 南南合作（SSC）是决策者和学术界用来描述全球南方国家在各个领域交流与合作的一种术语。公开资料显示，南南合作的形成可以追溯到1955年在印度尼西亚万隆举行的万隆会议（图），被认为促进了南南合作的形成。联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中，将每年12月19日为南南合作日，后来又改为9月12日。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 为何全球南方愈加受关注？ 一段时间以来，“全球南方”成为舆论热词（图为2021年的金砖峰会，金砖强调南南合作）。印度2023年初举行了“全球南方国家之声”线上峰会；日本在接任G7轮值主席国时主张加强与全球南方的关系；2023年2月的慕安会还设置了“南北合作”专场，强调西方要争取全球南方。这些变化与俄乌战争以及中国崛起不无关系。华盛顿外交关系委员会的菲克斯（Liana Fix）对DW表示，西方正在努力防止俄罗斯在乌克兰取得胜利，也在试图制衡正在崛起的中国。“西方第一次要依靠全球南方国家，而这些国家第一次可以反过来利用其对西方的影响力。”



下次机会是什么时候？

如果莫迪与习近平没有在金砖国家峰会期间进行双边会晤，那么下一次机会将是下个月由莫迪在新德里主持的G20领导人峰会。

前印度外交官比萨里亚认为，习近平在G20峰会上获得的待遇很可能取决于中印边界争端的进展。他说：「中国需要在这个问题上向印度做出合理的保证，同时在边境采取行动，让印度对中国有信心。」

贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学国际关系教授马图（Amitabh Mattoo）告诉DW，如果习近平不与莫迪会面，他将错失在金砖国家峰会上的机会。马图说：「峰会的主题围绕合作和制度发展，但中方显然没有注意到这一点。」

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