同中方密会施压 瑞典前驻华大使被起诉

（德国之声中文网）瑞典检方周一（12月9日）表示，该国前驻华大使被指控在未经授权的情况下，与"外国势力"接触并"擅自僭越权力"。

这一会面指的是被中国关押的瑞典籍书商桂民海的女儿今年初被安排在斯德哥尔摩与中国驻瑞典大使及两名商人的会面。瑞典外交部表示，对于前驻华大使林戴安(Anna Lindstedt)于今年1月组织的此次会面毫不知情。林戴安于2月份被外交部召回接受调查。

瑞典国家安全局副首席检察官汉斯·伊尔曼(Hans Ihrman)周一表示，鉴于瑞典公民桂民海至今在中国被关押的事实，林戴安处理这一具体"领事事务"的做法"在她被授予的权限之外"。他指出，在那次会面中，林戴安接触的是"代表中国国家利益的人"，超出了她拥有的授权，因此被追究刑事责任。

桂民海的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）透露，今年一月受林戴安之邀到斯德哥尔摩与两位中国商人会面，为她父亲的案件寻求协助。但在为期两天的会晤期间，后者向她施压，要求她停止公开发言，以换取父亲桂民海减刑。

两名商人还表示，他们与中共官员有关系，可以帮助她获得中国签证，并在中国找到工作。而安排会面的瑞典大使林戴安，却站在中方立场上，以"中国可能会惩罚瑞典"为由希望她配合。

“非法提供情报”

"中国希望影响瑞典的民主自由权利，具体来说是试图对安吉拉·桂施加影响，阻止她自由发言、批评中国对待其父领事案件的做法"，检察官伊尔曼说。他对美联社称，指控证据基于与当事人的访谈和邮件来往，大部分来自瑞典外交部。

瑞典电视台SVT报道，如果罪名成立，林戴安可能被处以最高两年的监禁。林戴安本人否认有不当的举动。检方称，法庭审判程序预计明年2月开始。

桂民海是以发售中国大陆"禁书"著称的香港铜锣湾书店的股东。2015年他在泰国被绑架，数月后出现在央视认罪，承认自己于10多年前犯下一桩刑事案。两年后桂民海被释放，但至今未被允许离开中国。美联社报道称，中国公安机关以涉嫌为境外非法提供国家秘密、情报罪对桂民海采取强制措施，并且拒绝了瑞典的释放要求。

瑞典文化部长林德向桂民海缺席颁奖

桂民海案还导致中瑞关系恶化。上个月，瑞典笔会(PEN)向桂民海颁发图霍尔斯基奖，进一步加剧这种紧张。该奖项每年颁发给遭受迫害、恐吓或在流亡中的作家或出版商。中国驻瑞典大使馆称该奖项为"闹剧"，并威胁如果瑞典政府成员参加颁奖仪式，将带来严重后果。

一周后，瑞典文化部长林德(Amanda Lind)如期出席了颁奖典礼。上周，在瑞典哥德堡举行的有关中瑞关系的研讨会后，中国驻瑞典大使桂从友对《哥德堡邮报》(Goteborgs-Posten)说，由于瑞典对桂民海案的处理，中国方面将做出反应，措施"不会仅限于文化交流"。