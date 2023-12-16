同中国脱钩将重创德国经济，但可控？

（德国之声中文网）一项调研显示，同中国脱钩会重创德国经济。由基尔世界经济研究所主导进行的一项模拟计算显示，如果突然同中国脱钩，将会使德国经济蒙受5%的损失。

世界经济研究所所长舒拉利克（ Moritz Schularick）表示："同中国的生意，给我们带来了富裕生活，短期内中国市场无法替代。"他表示，同中国脱钩带给德国的影响，将类似于金融危机和新冠疫情。

舒拉利克表示，同中国脱钩这种极端情况一旦发生，虽然会对经济生活产生严重影响，"但这种冲击的严重程度，并不会超越我们过去所应对过的严重危机。"

在同中国脱钩的情况下，经济受损的程度将会逐渐回落到每年1.5%的水平。而逐步而谨慎地为对华经贸关系降温，则可以避免初期的高昂损失。调研称，初期的沉重损失主要是突然中断对华贸易后，无法在短期内找到可以替代中国的市场而造成的。

中国党和国家领导人习近平此前曾对欧盟发出警告称，不要将中国视为对手，而去实施对抗性的对华政策。在上周的欧中峰会上，习近平对欧盟委员会主席冯德莱恩及其他欧盟高层官员表示，中国愿意加强同欧盟的经贸合作。

冯德莱恩则强调，欧盟不愿接受不公平的竞争。长期以来，欧盟国家一直在批评欧洲在华企业受到不公平待遇。除此之外，中国对台湾发出的武力威胁以及中国在俄乌战争中所表现的亲俄立场，也招致欧盟方面的批评。

欧中峰会：有对话但难有成果

墨卡托中国研究中心主任胡谧空（Mikko Huotari） 认为，中国共产党以及中国政府经济政策的本质，决定了出现结构性好转的前景非常渺茫。

胡谧空表示，有关市场准入的讨论已经有些过时。他认为，北京当局正在一反过去几十年的做法，试图推行一种"以生产为中心的经济政策"。最新的一系列信号中，也完全看不出该国会优先进行改革开放或推行体制性改革的迹象。他说："我们即将进入同中国展开贸易政策争端的阶段。"

今年六月，德国联邦政府推出了中国战略。这项战略的主旨是不同中国进行脱钩，而是要减少对中国的经济依赖，即所谓的去风险。其背后的意图是，在地缘政治风险日益增高的大背景下，减少一些敏感领域对中国的过度依赖。德国企业则被呼吁减少在华业务的风险，并对业务过度集中于一个大市场的风险进行内部评估。在这种所谓去风险的场景中，德国经济只会部分地脱离中国市场，但同中国的经贸关系则会基本得以维持。根据基尔世界经济研究所的模拟推算，这种情况下，德国富裕程度中长期内所蒙受的损失将处于每年半个百分点的水平。

今年五月，奥地利经济研究所发布的一项调研也得出类似的结论。调研称，如果德国确实停止和中国的中间产品及初级产品贸易，那麽，德国的实际国内生产总值可能会缩水2%。

（综合报道）

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