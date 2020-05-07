吉林爆疫情关火车站 武汉拟10天测千万人

（德国之声中文网）吉林省不到一周内新增达21宗确诊病例，当地疫情防控工作领导小组13日宣布，吉林火车站从当天上午6点起暂停始发及经由旅客列车的旅客乘车业务，已购票的旅客可办理退票。

此外，文化娱乐场所暂时关停，小区管理加强。城区药店、诊所停售「一退两抗」药品（退热、抗病毒、抗生素类药品），发热病人必须到定点医疗机构发热门诊就医。

舒兰市进入「戰時狀態」

据吉林省卫健委资料，吉林省9日突增11例本土病例，12日再增6例本地确诊病例，这些个案绝大部分与日前在舒兰市确诊的患者有关。

吉林省委书记巴音朝鲁10日在疫情防控工作视频调度会议中表示，舒兰市的疫情形势非常严峻，须按高风险防控「迅速进入战时状态」。

洗衣女工传染多人

群聚感染的首名确诊患者是舒兰市公安局一名45岁洗衣女工，无吉林省外居住史丶活动史，暂时未发现境外丶重点省份返吉人员接触史。当局还未追查到其感染来源。

民间流传洗衣女工在洗公安制服的过程中感染，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受央视《新闻1+1》节目访问时表示，有这种可能性，但还有另一种可能是有些病人的潜伏期比这名洗衣工的潜伏期更长，在潜伏期传染，因此很难判断是如何传播的。

中国各地已陆续复课

武汉推动全市核酸检测

疫情起源点武汉市也成为防控重点。路透社报导，武汉因上周末发生一起群聚感染的案例，当地政府预计将展开一项为期10天的核酸检测计画。

报导引述官方文件指，武汉市的每个区已接获通知，并被要求在5月12日结束前提交各自的筛检计画细节。

按路透社的计算，武汉预计得在10天内检测超过1千4百万人，但目前官方平均一天进行大约4万7千件核酸检测，。而这份要求全市普筛的文件还要求，年长者与人口密集的集合住宅，以及外来人口集中的地方应为重点筛检区。

由於中国即将於5月18日举行延迟两个月的两会，武汉市再次爆出新冠疫情，也让中国当局不敢掉以轻心。

根据中国国家卫健委数字，全国累计确诊个案82,926宗，死亡维持累计4,633宗，无症状感染者12日新增8宗（1宗为输入个案），目前有750宗仍在医学监察。

李澄欣/杨威廉/邹宗翰（综合报导）