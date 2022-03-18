吉林日增千例确诊 中国继续坚持「清零政策」

（德国之声中文网）中国国家卫健委表示，新增的两起死亡病例都在吉林省，该省是全国范围内病例增加影响最严重的省份，吉林省几个城市因此受到封锁或严格限制。这同时也是自2021年1月以来中国大陆报告的首两例死亡病例，使中国因新冠而死亡的人数达到4638人。卫健委指出，中国周六新增了4051例感染病例，比前一天的4365例有所下降，其中一半以上的新病例位于吉林。

北京的共产党领导层曾称，该国相对较低的死亡率为其一党执政模式的优势证据，这两起新的死亡病例被埋没在卫健委的日常报告中，中国官媒也少有提及。吉林省官员表示，两名死亡病例都是男性，年龄分别为65岁和87岁，消息指出都合并严重的基础疾病。

吉林如今成为中国新冠疫情的重灾区

奥密克戎对清零构成挑战

新冠病毒于2019年底首次大规模爆发于中国武汉，而中国政府通过严格的边境管制、长时间的隔离和有针对性的封锁，在很大程度上控制了疫情扩散。但是具有高度传播性的奥密克戎变体正在对中国政府「清零政策」的有效性和长期可行性构成挑战。

最近几周，一些官方消息来源建议中国在某些时候可能需要像其他国家那样与病毒共存，并警告大规模封锁的经济影响。中国国家领导人习近平本周四表示，中国将坚持其「动态清零」总方针，但允许采取更加「有针对性」的方法。

虽然在过去，任何疫情的爆发都可能导致全面封锁，但目前中国各地则以不同的措施应对最新的病毒传播。一些城市已经实施了封城措施，包括拥有1750万居民的南方科技中心深圳。但在习近平发表讲话后，深圳的措施得到部分缓解。

与此同时，上海已将学校教育转移到网上，并推出大规模测试，但避免了全面封锁。当局表示，轻症患者可以在中央隔离设施进行隔离，此前当局已将所有症状的病人送往专科医院。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 期待生龙活虎 2022年2月1日，是中国农历壬寅虎年的开始。老虎在中国被视为威严、强大、活力充沛的象征。虎年也被寄予希望能带来旺盛的生命力。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 过年放假 检测不止 迎接虎年新年之际，北京作为冬奥会举办城市，防疫不敢放松。直到农历除夕，北京每日都有新增病例，丰台、朝阳等城区的部分区域仍被列为风险地区。被封闭小区的居民在过年期间也要定期接受核酸检测。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 近在咫尺却遥不可及的冬奥会 农历正月初四（2月4日）北京冬季奥运会将拉开帷幕。这场饱受争议的体育盛会将在严格的新冠防护措施下举行。全体外国运动员、工作人员、官方代表和记者接受“闭环管理”，所有活动都在“防疫泡泡”中进行。赛事不对观众售票，民众只能在春节假期里观看电视转播。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 这边禁足 那里解封 在经过数周封城之后，上周西安疫情清零，宣布解封。该市这一波感染中，共报告本土确诊病例2053例，是数个月来中国出现的最大一次疫情爆发。现在市民终于可以出门、聚会、游园、欢度春节。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 就地过年和春运人潮 冬季新一波疫情和奥密克戎的出现，给坚持清零的中国防疫出了难题。为了减少人员流动，政府再次呼吁民众就地过年。尽管如此，春节前数天的杭州火车站还是人潮涌动。截至1月26日数据，此前十天内全国春运旅客发送量约2.6亿人次，较2021年同期增长约46%。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 千里走单骑 就像图上的一家三口，有些打工者仍选择骑摩托车回家。据中国媒体报道，今年有些返乡者是考虑到这样可以减少途中的人际接触，降低感染风险。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 香港：还要等两年？ 香港过年的气氛同样浓郁。这里实行的是与中国大陆清零策略类似的防疫路线，居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，明显低于中国大陆。香港欧洲商会估计，香港可能要等到2024年年初才会重新开放。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 印尼华人迎虎年 东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ 伦敦中国城 同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。



数千万人必须待在家

尽管如此，由于疫情处于爆发阶段，中国各地仍有数千万人必须待在家中，而每天报告的新病例从三周前的不到100例飙升至每天数千例。此外，中国南方的香港特别行政区也正努力控制该市疫情，目前该市与新冠病毒有关的死亡人数已飙升至数千。

中国大陆官员担心病毒可能会使卫生系统处于紧张状态，因此已经着手增设新的医院床位。疫情重灾区吉林省已经建立了八家「方舱医院」和两个检疫中心，此前吉林省的2400万居民只有大约23000张病床。

（法新社）

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