吉林日增千例确诊 中国继续坚持「清零政策」

3月19日，中国再度新增了两例新冠死亡病例，距离上个死亡病例已一年多，凸显了奥密克戎（Omicron）疫情在中国所带来的威胁，此波疫情引发了该国自新冠大流行以来的感染高峰。
（德国之声中文网）中国国家卫健委表示，新增的两起死亡病例都在吉林省，该省是全国范围内病例增加影响最严重的省份，吉林省几个城市因此受到封锁或严格限制。这同时也是自2021年1月以来中国大陆报告的首两例死亡病例，使中国因新冠而死亡的人数达到4638人。卫健委指出，中国周六新增了4051例感染病例，比前一天的4365例有所下降，其中一半以上的新病例位于吉林。
北京的共产党领导层曾称，该国相对较低的死亡率为其一党执政模式的优势证据，这两起新的死亡病例被埋没在卫健委的日常报告中，中国官媒也少有提及。吉林省官员表示，两名死亡病例都是男性，年龄分别为65岁和87岁，消息指出都合并严重的基础疾病。
奥密克戎对清零构成挑战
新冠病毒于2019年底首次大规模爆发于中国武汉，而中国政府通过严格的边境管制、长时间的隔离和有针对性的封锁，在很大程度上控制了疫情扩散。但是具有高度传播性的奥密克戎变体正在对中国政府「清零政策」的有效性和长期可行性构成挑战。
最近几周，一些官方消息来源建议中国在某些时候可能需要像其他国家那样与病毒共存，并警告大规模封锁的经济影响。中国国家领导人习近平本周四表示，中国将坚持其「动态清零」总方针，但允许采取更加「有针对性」的方法。
虽然在过去，任何疫情的爆发都可能导致全面封锁，但目前中国各地则以不同的措施应对最新的病毒传播。一些城市已经实施了封城措施，包括拥有1750万居民的南方科技中心深圳。但在习近平发表讲话后，深圳的措施得到部分缓解。
与此同时，上海已将学校教育转移到网上，并推出大规模测试，但避免了全面封锁。当局表示，轻症患者可以在中央隔离设施进行隔离，此前当局已将所有症状的病人送往专科医院。
数千万人必须待在家
尽管如此，由于疫情处于爆发阶段，中国各地仍有数千万人必须待在家中，而每天报告的新病例从三周前的不到100例飙升至每天数千例。此外，中国南方的香港特别行政区也正努力控制该市疫情，目前该市与新冠病毒有关的死亡人数已飙升至数千。
中国大陆官员担心病毒可能会使卫生系统处于紧张状态，因此已经着手增设新的医院床位。疫情重灾区吉林省已经建立了八家「方舱医院」和两个检疫中心，此前吉林省的2400万居民只有大约23000张病床。
（法新社）
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中国大陆各省周六单日共新增确诊病例1807例，是周五数字的三倍，成为大约两年来的新高。从吉林、上海和深圳等多地采取的部分封城措施和地方干部因防疫工作不力而遭解职来看，中国暂时仍未打算放弃“动态清零”政策。
周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。长春开始严格封锁，而网上存在不少对于这种防疫模式的质疑。与此同时，中国当局决定放行新冠抗原的快速自测。这是否意味着中国即将告别“病毒清零”的防疫措施？