吉布提：经济薄弱 合作伙伴强大

（德国之声中文网） 非洲之角小国吉布提人口不足百万，但世界各国军事战略家和政治安全事务专家均将它列于重要国家名单。美、法、中、日等国都在吉布提拥有军事基地多年，沙特和印度也可能很快加入其中。

原因是地缘政治。吉布提位于全球贸易体系中最敏感地点之一--红海入口处，直接位于曼达布海峡。但凡要经由苏伊士运河从海路往返亚欧两大洲，此为必经之地。10%以上的全球贸易经由吉布提沿海进行。经济诸强冀望通过其军事存在来确保其商品的安全，例如，提防索马里海盗袭击。

此外，吉布提被视为一个危机四伏区域的稳定之锚。在索马里，恐怖组织青年党与政府交战，并经常攻击平民；在埃塞俄比亚，阿比总理的政府与分离出来的蒂格雷人民解放阵线冲突不止，邻国厄立特里亚亦参与其中；而在海峡对岸的阿拉伯半岛，也门内战业已持续经年，阿拉伯世界国家大半卷入其中。

无论是作为美国特种部队的反恐行动基地，还是作为从危机地区撤离平民的平台，对国际社会而言，由于基本未发生过内乱，吉布提都成了关键之地。德国科学与政治基金会非洲之角问题专家韦伯（Annette Weber）说，20年来，该国崛起为地区枢纽，是一项深思熟虑战略的成果，"它并非就那么简单发生了，而是吉布提自己策划和贯彻的结果。"。

韦伯指出，虽然接受外国驻军总隐含某种危险，但正由于驻军来自不同国家，反能确保无人敢真正攻击该国："这自然提供了安全保障，最终可以成为当地经济的站位优势。"

国债累累 高度贫困

使吉布提成为国际军事基地热选之地的人是伊斯梅尔·奥马尔·盖莱（ Ismail Omar Guelleh）总统。他执政已超过20年。周五(4月9日)，他又参加竞选，这已经是第四次。反对派大都抵制投票。除他之外，选票上只有一名竞选人。观察家们预计，盖莱将再次赢得选举。

设址内罗毕的地区智库HORN研究所所长汉嫩耶（Hassan Khannenje）认为，盖莱路线至今未能给吉布提带来繁荣。他说，"看看当地的情况，人们还是很穷。吉布提依旧是地区最穷国之一"。他强调，没有证据表明，该国经济状况与邻国相比有所改善。 他认为，相反，特别是近几年来，国债急剧上升，目前已达国内生产总值的70%左右。政府将主要来自中国银行的借贷投资于广泛的基础设施项目，包括港口、经济特区和连接埃塞俄比亚亚和吉布提两国首都的铁路线。

工业国梦想

香港浸会大学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）研究中国在吉布提日益增长的影响力。他认为，事实上，盖莱已成功地充分利用了吉布提的地缘政治位置，港口为国家预算带来了固定的收入，而每年高达1亿多欧元的军事基地租金也是外汇的重要来源。

中国融资的吉布提自贸区于2018年7月开放

不过，高敬文教授在接受德国之声采访时说，试图通过中国贷款让吉布提发展成为一个工业中心，目前还值得质疑。他担心吉布提最终不过是埃塞俄比亚和地区的过境中心。他指出，吉布提"人口很少，而要培养足够的人进入制造企业，需要很长时间。"

家族执政

以汉嫩耶的观点看，中国和其它大国在吉布提的存在带来另一个问题。他指出，军事基地对统治精英起到了一定的保护作用，因为大国当然对维持驻在国现状有兴趣，但"这会阻碍该国的民主发展，因为该国的社会结构在很大程度上是由传统氏族主导的。经由与大国的关系，统治者可以创收以维持其保护人关系网，从而确保其在本国的权力。"

如果盖莱总统连任，便很快就能打破一项纪录：吉布提独立以来任期最长的总统。迄今，他的前任哈桑-古莱德-阿普蒂东（Hassan Gouled Aptidon）--盖莱的叔叔--保持着在任22年的最高纪录。一切都表明，吉布提的政治将继续是家族事务。

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