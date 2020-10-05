 吉尔吉斯斯坦首都发生骚乱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2020

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时政风云

吉尔吉斯斯坦首都发生骚乱

吉尔吉斯斯坦备受争议的议会选举引发抗议，有示威者闯入冲入政府办公楼。被关押的前总统阿坦巴耶夫已出狱。最新消息称，选举委员会现已宣布选举结果无效。

Kirgistan Ausschreitungen nach Parlamentswahl (Vladimir Pirogov/Reuters)

抗议者试图闯入政府大楼

（德国之声中文网）吉尔吉斯斯坦议会选举受到舞弊指责并引发抗议活动。最新消息称，选举委员会现已宣布选举结果无效。

此前，该国总统热恩别科夫（Sooronbaj Dscheenbekow）称，带有部分暴力行为的抗议活动是一些反对派人士在试图非法夺权。他呼吁政治异议人士结束公开的抗议活动。热恩别科夫总统在一份声明中说，他控制着局势。他已经指示安全部队不要向示威者开枪。

总统的发言人斯塔马利耶娃（Tolgonaj Stamalijewa）此前表示，总统已要求选举管理部门审查选举结果，有可能会完全废黜选举结果。

数百人受伤一人死亡

在议会初步选举结果出炉之后，首都比什凯克爆发了严重骚乱。警察对示威者使用了声光手榴弹和催泪弹。示威者要求总统下台。一些抗议者还放火烧汽车。据卫生部称，至少有600人受伤，其中约有一半是保安人员。一人死亡。

Kirgistan Proteste (Vladimir Voronin/AP/dpa/picture-alliance)

吉尔吉斯斯坦媒体报道说，示威者占领了多座公共建筑。目击者称，大约有2000名示威者越过了议会和总统府所在地前的障碍。美国的欧洲自由广播电台吉尔吉斯分部在其网站上发布了一些照片，显示抗议者进入政府大楼内。

前总统被释放

示威者显然还成功冲进了国家安全委员会的建筑，前总统阿坦巴耶夫（ Almasbek Atambajew）因腐败和与黑手党的关系被关在监狱中服刑11年。一名活动人士告诉法新社记者，反政府示威者在没有使用暴力或武器的情况下将阿坦巴耶夫解救出狱。

阿坦巴耶夫在2011年至2017年担任总统。去年8月他被捕后，吉尔吉斯斯坦发生了暴力骚乱。阿坦巴耶夫的支持者批评对前总统采取的行动是出于政治动机。

Kirgisistan Sooronbai Dscheenbekow und Almasbek Atambajew (Reuters/V. Oseledko)

2017年阿坦巴耶夫（右）和现任总统热恩别科夫在权力交接仪式上

周二早些时候，中央选举委员会曾表示，主要反对党统一党（Bir Bol）和祖国党（Ata Meken）在周日的议会选举中没有超过7％的门槛败选。政府反对派则指责热恩别科夫选举作弊，并呼吁举行抗议活动。按照该选举结果，此次选举有四个政党进入了议会，其中三个是亲政府的政党。

欧洲安全与合作组织称，有人花钱买选票的说法是可信的。同时，选举观察员称选举组织得有条不紊，所有竞选人都有公平竞选的机会。 以穆斯林为主的吉尔吉斯斯坦拥有600万人口，被认为是中亚最民主的国家，但同时在政治上尤其不稳定。

在过去的15年中，吉尔吉斯斯坦的两位总统被暴动推翻。现在热恩别科夫宣布他将在本周二（10月6日）会见参加选举的所有政党领袖。

 

李京慧/苗子 (法新社、德新社、路透社)

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