吉尔吉斯斯坦总统辞职: “我不想朝自己的公民开枪”

（德国之声中文网）热恩别科夫（Sooronbai Jeenbekov）10月15日说，他希望通过自己的辞职来避免示威者与当局之间可能出现的流血冲突。据路透社报道，热恩别科夫说，如果局势恶化，当局将不得不使用武力，会出现流血伤亡，“我不想成为吉尔吉斯斯坦历史上一个造成流血伤亡、朝自己的公民开枪的总统“。

谁将接任热恩别科夫、执掌吉尔吉斯斯坦政坛，目前尚不清楚。根据该国宪法，该国议会议长伊萨耶夫（Kanatbek Isayev）应该接管总统权力。不过，一些反对派团体希望伊萨耶夫也辞职，让前议员、民族主义者扎帕罗夫（Sadyr Japarov）掌权。扎帕罗夫此前曾入狱，他被支持者解救后上周被热恩别科夫正式任命为总理。

吉尔吉斯斯坦在议会选举后爆发严重骚乱

自从该国10月4日的议会选举以来，反对派持续走上街头抗议，示威者冲击政府大楼。压力之下，该国当局不得不宣布这次选举结果无效。

热恩别科夫上周便表示计划辞职，但没有说明具体时间。本周初，他表示将持续执政到新的议会选举。但是扎帕罗夫的支持者对此表示反对，继续向热恩别科夫施压，要求他立刻辞职。

吉尔吉斯斯坦是俄罗斯的亲密盟友。该国有俄罗斯的一个军事基地，以及一个加拿大属的大金矿。这个中亚国家也与中国接壤。莫斯科已经表示将确保吉尔吉斯斯坦的稳定，避免其陷入混乱。

吉尔吉斯斯坦是俄罗斯的亲密盟友

俄罗斯方面表示，其外长拉夫罗夫已经与吉尔吉斯斯坦外长哈扎克巴耶夫（Ruslan Kazakbayev）通过电话，表示将协助这个中亚国家的“合法当局”维稳。这被外界解读为俄罗斯对扎帕罗夫的支持。因为哈扎克巴耶夫是扎帕罗夫上任后新任命的。

除了吉尔吉斯斯坦，另外三个前苏联加盟国目前也面临动荡。在白俄罗斯，反对总统卢卡申科的抗议持续不断。亚美尼亚和阿塞拜疆则在边境地区展开炮火。

王凡/叶宣（路透社）

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