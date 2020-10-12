 吉尔吉斯斯坦总统辞职: “我不想朝自己的公民开枪” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

吉尔吉斯斯坦总统辞职: “我不想朝自己的公民开枪”

在大选过后持续不断的抗议示威之下，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫本周四宣布辞职，希望以此来避免流血冲突。目前，这个中亚国家出现政治真空。

Kirgistan Präsident Sooronbai Jeenbekov (Sultan Dosaliev/Kyrgyz Presidential Press Service/Reuters)

（德国之声中文网）热恩别科夫（Sooronbai Jeenbekov）10月15日说，他希望通过自己的辞职来避免示威者与当局之间可能出现的流血冲突。据路透社报道，热恩别科夫说，如果局势恶化，当局将不得不使用武力，会出现流血伤亡，“我不想成为吉尔吉斯斯坦历史上一个造成流血伤亡、朝自己的公民开枪的总统“。

谁将接任热恩别科夫、执掌吉尔吉斯斯坦政坛，目前尚不清楚。根据该国宪法，该国议会议长伊萨耶夫（Kanatbek Isayev）应该接管总统权力。不过，一些反对派团体希望伊萨耶夫也辞职，让前议员、民族主义者扎帕罗夫（Sadyr Japarov）掌权。扎帕罗夫此前曾入狱，他被支持者解救后上周被热恩别科夫正式任命为总理。

Kirgisistan I Proteste in Bishkek (Vladimir Voronin/AP/dpa/picture-alliance)

吉尔吉斯斯坦在议会选举后爆发严重骚乱

自从该国10月4日的议会选举以来，反对派持续走上街头抗议，示威者冲击政府大楼。压力之下，该国当局不得不宣布这次选举结果无效。

热恩别科夫上周便表示计划辞职，但没有说明具体时间。本周初，他表示将持续执政到新的议会选举。但是扎帕罗夫的支持者对此表示反对，继续向热恩别科夫施压，要求他立刻辞职。

吉尔吉斯斯坦是俄罗斯的亲密盟友。该国有俄罗斯的一个军事基地，以及一个加拿大属的大金矿。这个中亚国家也与中国接壤。莫斯科已经表示将确保吉尔吉斯斯坦的稳定，避免其陷入混乱。

Russland Sooronbai Dscheenbekow und Wladimir Putin (Reuters/S. Guneev)

吉尔吉斯斯坦是俄罗斯的亲密盟友

俄罗斯方面表示，其外长拉夫罗夫已经与吉尔吉斯斯坦外长哈扎克巴耶夫（Ruslan Kazakbayev）通过电话，表示将协助这个中亚国家的“合法当局”维稳。这被外界解读为俄罗斯对扎帕罗夫的支持。因为哈扎克巴耶夫是扎帕罗夫上任后新任命的。

除了吉尔吉斯斯坦，另外三个前苏联加盟国目前也面临动荡。在白俄罗斯，反对总统卢卡申科的抗议持续不断。亚美尼亚和阿塞拜疆则在边境地区展开炮火。

 

王凡/叶宣（路透社）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

吉尔吉斯斯坦首都发生骚乱

吉尔吉斯斯坦备受争议的议会选举引发抗议，有示威者闯入冲入政府办公楼。被关押的前总统阿坦巴耶夫已出狱。最新消息称，选举委员会现已宣布选举结果无效。  

吉尔吉斯斯坦总理请辞 议会指派新总理

吉尔吉斯斯坦在6日爆发严重骚乱後，该国总理博罗诺夫周二递出辞呈，议会也立即接受他的辞呈。同时，议会也指派让帕罗夫为新任总理。  

中国与吉尔吉斯斯坦举行边界演习

据中国国家媒体报道：周二，中国与吉尔吉斯斯坦在新疆两国边界地区举行联合反恐演习。  

相关内容

Tadschikistan Referendum über Verfassungsänderung Emomalii Rahmon

塔吉克斯坦大选 总统拉赫蒙再度连任 12.10.2020

埃蒙马利·拉赫蒙（Emomali Rakhmon）以超过90%的得票率当选，再度蝉联塔吉克斯坦总统。这位与俄罗斯结盟的68岁铁腕政治家自1992起连续担任这个人口950万的中亚国家总统。

Kirgistan Ausschreitungen nach Parlamentswahl

吉尔吉斯斯坦首都发生骚乱 06.10.2020

吉尔吉斯斯坦备受争议的议会选举引发抗议，有示威者闯入冲入政府办公楼。被关押的前总统阿坦巴耶夫已出狱。最新消息称，选举委员会现已宣布选举结果无效。

China Gipfel Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Qingdao

「一带一路」受挫 中国吉尔吉斯项目喊卡 18.02.2020

北京为建立庞大的全球贸易网络全面推动「一带一路」。这项野心勃勃的计划近来却在中亚内陆受挫。反对者愤怒上街，抗议北京日益增长的影响力，担心国家利益受损。

广告

媒体看中国

Statue I Dschingis Khan I Genghis Khan (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

德语媒体：这个蒙古人何以惹恼了中国？

因中国方面要求不得出现“成吉思汗”、“蒙古帝国”等字眼。法国一家博物馆取消了原定同中方合作举办蒙古文化展览的计划。  