 吉尔吉斯斯坦总理请辞 议会指派新总理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2020

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时政风云

吉尔吉斯斯坦总理请辞 议会指派新总理

吉尔吉斯斯坦在6日爆发严重骚乱後，该国总理博罗诺夫周二递出辞呈，议会也立即接受他的辞呈。同时，议会也指派让帕罗夫为新任总理。

Kirgistan Ausschreitungen nach Parlamentswahl in Kirgistan ( Vladimir Voronin/AP/dpa/picture-alliance)

吉尔吉斯斯坦周二爆发大规模骚乱，该国总理博罗诺夫 (Kubatbek Boronov) 已在周二请辞。

(德国之声中文网) 根据多家媒体报导，吉尔吉斯斯坦的总理博罗诺夫 (Kubatbek Boronov) 10月6日已请辞。同一天，吉尔吉斯斯坦示威者表示，他们在占领多座政府大楼後，已取得该国政府的控制权。

此前，吉尔吉斯斯坦民众在上周末的议会选举初步结果出炉後，在首都比什凯克发动大规模的示威行动。吉尔吉斯斯坦的选举委员会周二宣布议会选举结果无效。委员会强调，他们为了避免该国的紧张情势继续升高，所以做出了选举结果无效的决定。

俄罗斯政府周二也对吉尔吉斯斯坦持续恶化的情势表示担忧，并呼吁吉尔吉斯斯坦领袖迅速找到一个解决方法。

谁将掌权？

根据国际传真社的报导，吉尔吉斯斯坦的议会周二召开紧急会议，成员投票指派萨德尔·让帕罗夫（Sadyr Zhaparov）为新的总理。让帕罗夫生於1968年，故乡在吉尔吉斯斯坦的北部。他曾两度选入吉尔吉斯斯坦的议会，并是Mekenchil政党的创办人。该党在10月4日的议会选举中落败。

Kirgistan Proteste gegen die Parlamentswahlen in Bischkek (Guliza Urustambek Kizi /AA/picture-alliance)

吉尔吉斯斯坦在10月4日议会选举的初步结果出炉後，首都比什凯克爆发了严重骚乱，示威者占领多座政府大楼。

让帕罗夫曾在2017年因组织一场要求吉尔吉斯斯坦政府将卡拉库尔镇的一个金矿矿坑国有化，而遭当局关押。他在反政府示威者周二占领多座公共建设的过程中，被支持者释放。

除了指派让帕罗夫为吉尔吉斯斯坦的新总理外，国际传真社也报导吉尔吉斯斯坦议会也接受了前总理博罗诺夫的辞呈。同时，国际传真社还引述当地媒体报导，称在吉尔吉斯斯坦组成新政府前，现任内阁将继续执行勤务。

吉尔吉斯斯坦发生了什麽事？

吉尔吉斯斯坦在10月4日议会选举的初步结果出炉後，首都比什凯克爆发了严重骚乱。在初步选举结果显示与社会领导阶层有关联的政党获得多数选票後，示威者要求政府宣布选举结果无效。

杨威廉/张慈 (路透社、国际传真社）

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