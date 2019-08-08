吉尔吉斯斯坦前总统拒捕 过程火爆

吉尔吉斯斯坦现总统热恩别科夫（Sooronbai Scheenbekow）要以贪污罪把他的前任和提携者阿坦姆巴耶夫（Almasbek Atambajew）送上法庭。逮捕过程中发生枪战，场面混乱。
（德国之声中文网）数十名支持者在阿坦姆巴耶夫位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克近郊的宅邸顽强据守。这位前总统本人是否在场，并不清楚。在与特种部队的交火中，至少有1人丧生、40多人受伤，其中多人伤势严重。国际文传电讯社援引内政部副部长阿桑诺夫（Kursan Asanow）报导说，6人被扣为人质，只有在安全部队撤离阿坦姆巴耶夫的宅邸后才会被释放。
安全机构强调指出，特种部队使用的是橡皮子弹，阿坦姆巴耶夫的随从们却使用了普通子弹。吉尔吉斯斯坦卫生部称，一颗子弹穿透了一名特种部队士兵的防弹背心，44名伤员必须送入医院治疗，其中15人是安全部队成员。
非法购买土地？
检方对阿坦姆巴耶夫提出多项指控，其中包括非法购买土地。他本人予以否认。今年6月底，吉尔吉斯斯坦议会取消了他的豁免身份，为对他展开腐败罪诉讼程序铺平道路。表决时，只有6名议员投票反对。阿坦姆巴耶夫的后任热恩别科夫的支持者在议会中占多数。
2017年，热恩别科夫赢得总统选举。阿坦姆巴耶夫因已任职6年，不能竞选连任。这是这个前苏联加盟共和国1991年获得独立以来国家最高权力的首次和平移交。
阿坦姆巴耶夫起初支持热恩别科夫。后来，俩人之间关系越来越紧张。热恩别科夫曾下令逮捕多名阿坦姆巴耶夫的亲信，其中包括被解职的政府总理伊萨科夫（Sapar Isakow）。
凝炼/洪沙（德新社、路透社）