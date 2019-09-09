吉利投资戴姆勒空中出租车公司Volocopter

（德国之声中文网）总部位于中国浙江的吉利集团周一（9月9日）在法兰克福国际车展IAA揭幕前通报说，将投资德国空中出租车公司Volocopter。

德国戴姆勒集团从2017年起即已参股该新创企业。该企业开发类似直升机的空中出租车。这一飞行器将主要用于深受交通堵塞、空气污染的超大城市，其中包括中国。戴姆勒总裁谢勒纽斯（Ola Källenius）表示，德方乐见合作伙伴吉利投资Volocopter。

根据通报，作为沃尔沃母公司的吉利和Volocopter还将建立一个合资企业，推进包括重要的中国市场在内的大都市空中出行。

2018年2月，吉利购得戴姆勒康采恩9.7%的股权，一举成为戴姆勒最大单一股东。从那以来，德中双方一直在探讨，如何颇有成效合作。

从2022年起，吉利将在中国研发戴姆勒小型车Smart的电动智能品牌；此外，双方还计划在中国成立高端专车出行合资公司。吉利总裁李书福表示，双方新近的合作就建立在这些项目之上。

以吉利为首，Volocopter在新近结束的首轮融资中筹集到5000万欧元，由此，这家位于巴登-符腾堡州布鲁赫萨尔（Bruchsal）的公司共获得了8500万欧元资金。创办方保留主要所有人身份。今年年底，Volocopter计划再度筹资，并致力于在未来3年内提供可投放市场的首款空中出租车。

未来环保型电动飞机 电动飞机零排放 使用可再生能源发电的电动飞机没有二氧化碳排放。而且也没有了氮氧化物和微尘的污染。电动飞机的前提是体轻和运行成本低。例如斯洛文尼亚 Pipistrel公司研发的电动飞机已经占据空中市场。

未来环保型电动飞机 电动“空客”将问世 电动飞机主要用于区域交通。以色列初创公司Eviation研发了这款9座电动飞机（ Alice）。飞机可一次飞行1000公里，预计2019年进行首次试飞。

未来环保型电动飞机 空中出租车将普及 德国公司Lilium研发的这款飞行出租车已经完成了它的处女行。2017年4月这款飞行出租车犹如直升机一样首次垂直起飞。全部使用电池驱动的5座飞行出租车可一次飞行300公里，从伦敦飞到巴黎只需1小时。这种空中出租车早晚有一天将可以通过 App预订，费用也不会比普通出租车贵多少。

未来环保型电动飞机 研发中的混合动力飞机 有几家飞机制造商宁愿采用混合动力。例如空客、劳斯莱斯和西门子便共同研发了这款商业飞机。这一所谓的e-Fan X 型飞机配有3个汽轮发动机和一个电动马达。首台样机将在2020年进行首次飞行。

未来环保型电动飞机 环保型度假 英国易捷廉价航空公司也希望实现有利于环保的飞行。2017年9月，英国航空公司宣布与美国初创公司Wright Electric合作，共同制造150座的电动飞机。首架样机何时完成，目前尚不清楚。

未来环保型电动飞机 电子技术发展迅速 专家们认为20年后我们就可乘坐首批电动飞机踏上旅途。但是目前的样机航程只有250至1000公里。然而技术发展迅速，对具有环保意识的旅行家们来说，这无疑是个好消息。



凝炼/乐然（德新社）