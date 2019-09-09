 吉利投资戴姆勒空中出租车公司Volocopter | 经济纵横 | DW | 09.09.2019

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经济纵横

吉利投资戴姆勒空中出租车公司Volocopter

德国汽车制造商戴姆勒和中国吉利控股集团扩展合作，共同投资空中出行服务。

Symbolbild Flugtaxi (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

2017年9月首次亮相的Volocopter 2X

（德国之声中文网）总部位于中国浙江的吉利集团周一（9月9日）在法兰克福国际车展IAA揭幕前通报说，将投资德国空中出租车公司Volocopter。

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德国戴姆勒的“中国味”越发浓厚。继吉利之后，中国北汽集团也入股戴姆勒。与此同时，这家斯图加特公司在另一个项目上也有所进展。 (23.07.2019)

一直有传言，说戴姆勒会为Smart找到另一个"婆家"，还有说，戴姆勒剥离Smart只是时间的问题。现在，事情出现了戏剧性的大翻转。专家说，这是好事。 (28.03.2019)

发展飞行出租车早已成为解决未来城市交通堵塞问题的一个方案。很久以来，空中客车等公司一直在苦心发展相关计划。如今，迪拜将率先开始“飞的”试运行。 (06.08.2017)

德国戴姆勒集团从2017年起即已参股该新创企业。该企业开发类似直升机的空中出租车。这一飞行器将主要用于深受交通堵塞、空气污染的超大城市，其中包括中国。戴姆勒总裁谢勒纽斯（Ola Källenius）表示，德方乐见合作伙伴吉利投资Volocopter。

根据通报，作为沃尔沃母公司的吉利和Volocopter还将建立一个合资企业，推进包括重要的中国市场在内的大都市空中出行。

2018年2月，吉利购得戴姆勒康采恩9.7%的股权，一举成为戴姆勒最大单一股东。从那以来，德中双方一直在探讨，如何颇有成效合作。

从2022年起，吉利将在中国研发戴姆勒小型车Smart的电动智能品牌；此外，双方还计划在中国成立高端专车出行合资公司。吉利总裁李书福表示，双方新近的合作就建立在这些项目之上。

以吉利为首，Volocopter在新近结束的首轮融资中筹集到5000万欧元，由此，这家位于巴登-符腾堡州布鲁赫萨尔（Bruchsal）的公司共获得了8500万欧元资金。创办方保留主要所有人身份。今年年底，Volocopter计划再度筹资，并致力于在未来3年内提供可投放市场的首款空中出租车。

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Pipistrel Alpha Electro (Pipistrel )

    未来环保型电动飞机

    电动飞机零排放

    使用可再生能源发电的电动飞机没有二氧化碳排放。而且也没有了氮氧化物和微尘的污染。电动飞机的前提是体轻和运行成本低。例如斯洛文尼亚 Pipistrel公司研发的电动飞机已经占据空中市场。

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Eviation (Eviation)

    未来环保型电动飞机

    电动“空客”将问世

    电动飞机主要用于区域交通。以色列初创公司Eviation研发了这款9座电动飞机（ Alice）。飞机可一次飞行1000公里，预计2019年进行首次试飞。

  • Lilium Jet Turn Wing (Lilium)

    未来环保型电动飞机

    空中出租车将普及

    德国公司Lilium研发的这款飞行出租车已经完成了它的处女行。2017年4月这款飞行出租车犹如直升机一样首次垂直起飞。全部使用电池驱动的5座飞行出租车可一次飞行300公里，从伦敦飞到巴黎只需1小时。这种空中出租车早晚有一天将可以通过 App预订，费用也不会比普通出租车贵多少。

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel e-FanX (Airbus)

    未来环保型电动飞机

    研发中的混合动力飞机

    有几家飞机制造商宁愿采用混合动力。例如空客、劳斯莱斯和西门子便共同研发了这款商业飞机。这一所谓的e-Fan X 型飞机配有3个汽轮发动机和一个电动马达。首台样机将在2020年进行首次飞行。

  • Umweltfreundliches Fliegen mit Elektroflugzeuge, Beispiel Easyjet Wright Electric (Wright Electric )

    未来环保型电动飞机

    环保型度假

    英国易捷廉价航空公司也希望实现有利于环保的飞行。2017年9月，英国航空公司宣布与美国初创公司Wright Electric合作，共同制造150座的电动飞机。首架样机何时完成，目前尚不清楚。

  • Flugzeug Palmen Sonnenuntergang (Colourbox)

    未来环保型电动飞机

    电子技术发展迅速

    专家们认为20年后我们就可乘坐首批电动飞机踏上旅途。但是目前的样机航程只有250至1000公里。然而技术发展迅速，对具有环保意识的旅行家们来说，这无疑是个好消息。


凝炼/乐然（德新社）

 

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未来环保型电动飞机

人们希望未来出门旅行拥有既快捷又不污染环境的交通工具。为此科学家和一些公司正在抓紧研究电动飞机。 (29.04.2018)  

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Japan Tokio Faxai Taifun (picture-alliance/AP Images/Yomiuri Shimbun)

东京：台风肆虐，已有人员伤亡

名为“法茜”的多年来最强台风侵袭日本。台风抵达首都东京时，正值交通高峰期，导致飞机停飞、列车站关闭，迄今已有90多万住家断电。  

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