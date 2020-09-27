吉利丶Waymo合推无人驾驶出租车

（德国之声中文网）中国吉利汽车周三（12月29日）宣布，旗下高级电动车品牌极氪（Zeekr）将为谷歌母公司Alphabet旗下专研无人驾驶打车服务的Waymo生产电动车，并预计在研发成功後打入美国市场。

路透社报道，吉利表示，该电动车将由极氪在瑞典的中欧汽车技术中心（CEVT）设计研发，再与Waymo的无人驾驶技术相结合。Waymo则指出，将在「未来几年」内将这些电动车引进美国。

根据Waymo 29日发布的概念图，这辆规划中的无人驾驶电动车貌似一台迷你货车，车内座位宽敞丶底盘低，可容纳约5名乘客，两侧皆只有一道滑动式的车门。

Waymo是美国第一家也是全球首间完全无人驾驶的出租车公司。该公司自一年前在亚利桑那州凤凰城推出无人驾驶打车服务後，至今已有数千人搭乘。

路透社报道，对Waymo来说，与极氪合作将有助於该公司在竞争激烈的环境中拓展无人驾驶叫车服务，同时替中国电动车品牌吉利打通门路，进军美国市场。

中国「弯道超车」

随着美中关系恶化，电动车成为了两国仍有潜力能进行合作的领域。中国驻美大使秦刚8月时就曾在推文中表示：「拜登总统宣布，到2030年，美国一半的新车将是电动的......届时，中国新能源汽车（产量）将从2021年的603万辆增加到1.6亿辆以上。（中美）合作潜力巨大。」

中国过去几年来在电动车领域上有长足的发展，根据《卫报》报道，在2015年时，电动车在中国与美国的数量皆少於100万辆，但到了2020年，中国的电动车数量已接近550万，平均年成长率为51%；与此同时，美国仅有将近200万辆，平均年成长率为28%。

中国官媒中新网引述中国社科院出版的2019年《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告》指出，2018年时，中国新能源汽车销售量已占全球总销量的54.6%，远超过美国的18.3%。

纵使美国有特斯拉这样的全球电动车创新龙头，但随着中国政府以贷款丶税收优惠和补贴等政策辅导电动车行业，中国汽车品牌如蔚来丶比亚迪丶小鹏丶吉利等，皆快速成长为全球电动车市场的新星。

此外，中国也掌握了全球电动车的供应链，据瑞银统计，中国两家锂电生产商宁德时代及比亚迪合计享有约全球三分之一的市场。

《纽约时报》报道，为求加速产业成长，中国以前所未有的优惠待遇让特斯拉在上海开设工厂，希望特斯拉能激起中国电动车产业的「鲶鱼效应」：把一条充满侵略性的鱼丢入水池，让池里的原生鱼群游得更努力。

美中竞合关系

在美国，比亚迪已是北美最大的电动巴士生产商，并称有能力在其加州工厂每年生产1,500辆电动巴士。不过，美中在电动车领域上除了合作以外，竞争也是一大关键。

《华盛顿邮报》报道，12月20日美国国会通过一项禁止向与中国有联系的制造商提供补助金的禁令，使比亚迪在美国的布局受到阻碍；今年6月，路透社报道，苹果传出要与宁德时代和比亚迪合作，为其开发中的电动车供应电池，然由於苹果开出的条件之一是要求对方赴美设厂，这使得中方厂商因美中政局紧张等因素而感到犹豫。

这项合作在谈判停滞数月後，在10月传出破局，因宁德时代与比亚迪皆不愿为苹果赴美设置专用工厂。随着电动车逐渐成为下个世代的经济成长引擎，美中预计也将持续透过双方的竞合关系，试图来抢占未来电动车市场的先机。

（综合报道）

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