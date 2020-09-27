 吉利丶Waymo合推无人驾驶出租车 | 科技环境 | DW | 29.12.2021

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科技环境

吉利丶Waymo合推无人驾驶出租车

吉利汽车29日宣布，要与谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo生产无人驾驶电动出租车，预计在未来几年内开进美国市场。随着电动车成为绿能时代的关键科技，美中在该领域呈现了复杂的竞合关系。

China Yichang | Geely Auto 4S Store

吉利汽车旗下高级电动车品牌极氪将与谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo合作，预计未来几年内在美国市场推出无人驾驶电动出租车。

（德国之声中文网）中国吉利汽车周三（12月29日）宣布，旗下高级电动车品牌极氪（Zeekr）将为谷歌母公司Alphabet旗下专研无人驾驶打车服务的Waymo生产电动车，并预计在研发成功後打入美国市场。

路透社报道，吉利表示，该电动车将由极氪在瑞典的中欧汽车技术中心（CEVT）设计研发，再与Waymo的无人驾驶技术相结合。Waymo则指出，将在「未来几年」内将这些电动车引进美国。

根据Waymo 29日发布的概念图，这辆规划中的无人驾驶电动车貌似一台迷你货车，车内座位宽敞丶底盘低，可容纳约5名乘客，两侧皆只有一道滑动式的车门。

Waymo是美国第一家也是全球首间完全无人驾驶的出租车公司。该公司自一年前在亚利桑那州凤凰城推出无人驾驶打车服务後，至今已有数千人搭乘。

路透社报道，对Waymo来说，与极氪合作将有助於该公司在竞争激烈的环境中拓展无人驾驶叫车服务，同时替中国电动车品牌吉利打通门路，进军美国市场。

Selbstfahrendes Auto von Waymo

Waymo是全球首间推出无人驾驶出租车服务的公司。现在，他们希望透过与吉利的合作来进一步走向无人驾驶「电动」出租车的市场。

中国「弯道超车」

随着美中关系恶化，电动车成为了两国仍有潜力能进行合作的领域。中国驻美大使秦刚8月时就曾在推文中表示：「拜登总统宣布，到2030年，美国一半的新车将是电动的......届时，中国新能源汽车（产量）将从2021年的603万辆增加到1.6亿辆以上。（中美）合作潜力巨大。」

DW.COM

一项调查显示，欧洲消费者如果考虑购买电动车，最看重的依旧是续航里程。美国和中国电动车市场上以纯电动车为主，但是欧洲市场上混合动力车占据了半壁江山。

近期，特斯拉的数据安全问题在中国市场引发了高度关注。北京方面担心，特斯拉电动车的用户数据会被上传到美国服务器。现在，这家电动车巨头宣布在中国设立数据中心，实现数据存储本地化。

电动车使用的锂电池价格昂贵，这是造成电动车难以普及的原因之一。如今电池技术有望实现突破！未来的电动车或许能采用价格低廉且节省资源的钠离子电池取代锂电池。

中国过去几年来在电动车领域上有长足的发展，根据《卫报》报道，在2015年时，电动车在中国与美国的数量皆少於100万辆，但到了2020年，中国的电动车数量已接近550万，平均年成长率为51%；与此同时，美国仅有将近200万辆，平均年成长率为28%。

中国官媒中新网引述中国社科院出版的2019年《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告》指出，2018年时，中国新能源汽车销售量已占全球总销量的54.6%，远超过美国的18.3%。

纵使美国有特斯拉这样的全球电动车创新龙头，但随着中国政府以贷款丶税收优惠和补贴等政策辅导电动车行业，中国汽车品牌如蔚来丶比亚迪丶小鹏丶吉利等，皆快速成长为全球电动车市场的新星。

此外，中国也掌握了全球电动车的供应链，据瑞银统计，中国两家锂电生产商宁德时代及比亚迪合计享有约全球三分之一的市场。

《纽约时报》报道，为求加速产业成长，中国以前所未有的优惠待遇让特斯拉在上海开设工厂，希望特斯拉能激起中国电动车产业的「鲶鱼效应」：把一条充满侵略性的鱼丢入水池，让池里的原生鱼群游得更努力。

China Auto Shanghai 2021 | Tesla

《纽约时报》报道，中国以前所未有的优惠待遇让特斯拉在上海开设工厂，希望特斯拉能加快中国电动车产业加速竞争。

美中竞合关系

在美国，比亚迪已是北美最大的电动巴士生产商，并称有能力在其加州工厂每年生产1,500辆电动巴士。不过，美中在电动车领域上除了合作以外，竞争也是一大关键。

《华盛顿邮报》报道，12月20日美国国会通过一项禁止向与中国有联系的制造商提供补助金的禁令，使比亚迪在美国的布局受到阻碍；今年6月，路透社报道，苹果传出要与宁德时代和比亚迪合作，为其开发中的电动车供应电池，然由於苹果开出的条件之一是要求对方赴美设厂，这使得中方厂商因美中政局紧张等因素而感到犹豫。

这项合作在谈判停滞数月後，在10月传出破局，因宁德时代与比亚迪皆不愿为苹果赴美设置专用工厂。随着电动车逐渐成为下个世代的经济成长引擎，美中预计也将持续透过双方的竞合关系，试图来抢占未来电动车市场的先机。

（综合报道）

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