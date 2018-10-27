合作太空 中法海洋卫星发射成功

（德国之声中文网）来自中国国防科工委的消息称，这颗卫星是由长征2C运载火箭于北京时间8:43分在中国西北部戈壁滩的酒泉发射中心发射升空后，送入距地表520公里的轨道的。

这颗由中法科学家共同研制的卫星重约650公斤，将帮助气候学家们更好地理解海洋与大气层之间的互动。卫星上配置两枚雷达，分别是法国制造的SWIM，用于测量波浪的方向和波长，而中国制造的SCAT则用于测量风速和风向。收集的数据将由中法两国科学家共同分享和分析。

中法两国在海洋卫星方面的合作已经有十多年历史。2005年，根据中法两国签署的《中法天文和海洋领域合作协议》，双方成立了中法海洋卫星(CFOSAT)项目组，为双方共同研制首颗合作卫星拉开了序幕。今年1月，法国总统马克龙访华期间，2018年1月，参观了中法海洋卫星测试现场，参加中法海洋卫星助力环境监测圆桌论坛，并特别将中法海洋卫星项目写入中法联合声明。

来自中国官方新华社的消息称，本周一，中法联合海洋卫星发射成功后，中国领导人习近平和法国总统马克龙相互致电表示祝贺。

达扬 / 苗子 （法新社等）