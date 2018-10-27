合作太空 中法海洋卫星发射成功

（德国之声中文网）来自中国国防科工委的消息称，这颗卫星是由长征2C运载火箭于北京时间8:43分在中国西北部戈壁滩的酒泉发射中心发射升空后，送入距地表520公里的轨道的。
这颗由中法科学家共同研制的卫星重约650公斤，将帮助气候学家们更好地理解海洋与大气层之间的互动。卫星上配置两枚雷达，分别是法国制造的SWIM，用于测量波浪的方向和波长，而中国制造的SCAT则用于测量风速和风向。收集的数据将由中法两国科学家共同分享和分析。
法国总统马克龙今年一月访华期间，曾参观中法海洋卫星测试现场。
中法两国在海洋卫星方面的合作已经有十多年历史。2005年，根据中法两国签署的《中法天文和海洋领域合作协议》，双方成立了中法海洋卫星(CFOSAT)项目组，为双方共同研制首颗合作卫星拉开了序幕。今年1月，法国总统马克龙访华期间，2018年1月，参观了中法海洋卫星测试现场，参加中法海洋卫星助力环境监测圆桌论坛，并特别将中法海洋卫星项目写入中法联合声明。
来自中国官方新华社的消息称，本周一，中法联合海洋卫星发射成功后，中国领导人习近平和法国总统马克龙相互致电表示祝贺。
达扬 / 苗子 （法新社等）
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人类探索太空60年
宠物狗的太空冒险
共有三只狗狗，莱卡（Laika）、Ptscholka和Muschka为科学献出了其生命。图片中的狗狗莱卡是搭乘“斯普特尼克2号”卫星首次进入太空的生物。然而它未能完成这次太空之旅。卫星成功发射数小时之后，由于卫星舱内温度骤升，没有穿戴任何防护装备的莱卡最终死亡。
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人类探索太空60年
动物进行太空旅行试验
苏联科学家展开生物太空之旅的尝试，希望以此为载人航天飞船进行试验。狗购莱卡的首次太空之旅3年之后，生物进入太空的试验终于成功。名叫Belka （左）和Strelka的两只狗狗 在太空遨游一天后安全返回地球。
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人类探索太空60年
太空逗留2小时的历史
不仅“斯普特尼克”号卫星首次成功带狗进入太空，而且前苏联的航天业也谱写了载人进入太空的历史。1961年，苏联宇航员加加林（Gargarin ）成为搭乘“东方一号”进入太空的第一人。他在太空遨游整整108分钟，降落时不是乘坐飞船而是凭借降落伞着陆在全球引起轰动。
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人类探索太空60年
进入太空的首位女性
仅2年之后，瓦伦蒂娜·特雷希科娃（Valentina Tereschkowa）就成为全球首位进入太空的女性。她乘坐宇宙飞船环绕地球49圈。这位女性遨游太空的目标是为了向世人表明，在社会主义国家苏联可以“实现任何梦想。”
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人类探索太空60年
在NASA接受航天训练的猿猴
这只名叫哈姆（Ham）的大猩猩穿着为它量身定做的航天服正在等待卫星发射升天。它在美国航空航天局接受了长期培训之后，于1961年参加了水星探测的冒险之旅，并以此进行载人航天飞行试验。它顺利通过了高温、失重、狭窄空间和孤独寂寞等考验。但是搭载阿尔伯特1号和2号升空的两只猴子则未能经受住考验而丧生。
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人类探索太空60年
宇航员的强大（味觉）神经
1965年，宇航员约翰·扬在进行双子座3号载人飞行时，偷偷将一块腌牛肉三明治塞进了自己的宇航服里。用他的话说，“是为了测试一下味道咋样”。然而美国航空航天局认为这不是可以闹着玩的。因为在失重情况下，漂浮的面包渣有可能损坏机器。
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人类探索太空60年
人类首次登月壮举
1969年7月20日，全世界的人都坐在电视机前紧张地盯看着屏幕：美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）从“阿波罗11号”飞船走出登月舱,在月球表面留下人类登月的第一个脚印，实现了人类登月梦想。他的“个人一小步，人类一大步”已经成为一句历史名言。
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人类探索太空60年
东德英雄宇航员
1978年，前东德宇航员希格蒙德‧亚恩（Sigmund Jähn ）乘坐"Sojus"宇航船前往苏联Saljut 6号空间站。作为登上太空的首位德国人他围绕地球环绕了8天的时间。返回地球后的亚恩在昔日的东德受到英雄般的祝贺。但是在德国西部他并非如此享有盛名。
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人类探索太空60年
将骨灰撒向太空
在电影《星际迷航》中扮演宇宙飞船工程师斯科提的演员詹姆斯·多汗（James Doohan）生前的最后一个特殊愿望是死后将骨灰撒入太空。2005年，他和另外300人的骨灰盒被载入太空。这样的太空葬需要1000至5300美元。
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人类探索太空60年
空间站的绿色植物
人类是否能够在太空生存？植物可以回答这个问题。自2013年以来，国际空间站对此进行了积极的试验。从图片中可以看到，蔬菜生长状况不佳，但是百日草则更能适应在失重的环境中存活。对于未来的火星计划来说，一个重要的试验结果是，植物是不会自己长出来的。