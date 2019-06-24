“各说各话”的德中电视讨论会

(德国之声中文网) 这场在汉堡科尔伯基金会大楼内举行的活动，主题为"对话中国"。讨论会首先谈及了中国力推"一带一路"给西方带来的机遇和挑战。

互不相让

智库"汉堡全球暨区域研究所"(GIGA)所长纳利卡(Armrita Narlikar)指出，与欧盟提供的设有种种条件的对外援助不同，中国在"一带一路"框架下为发展中国家提供援助时，门槛要低得多，因此受到了众多受援国的欢迎，"但是正因为这个钱太容易得到了，所以总是让人有着隐隐的担忧。"纳利卡认为，近年来，由于欧洲的对外援助相对中国较少，因此许多受援国在具体项目上就采纳了中国标准，而这一现象将对欧洲产生长期不利影响。他还指出，"此外，我们当然还有安全方面的忧虑。现在中国人修建的港口一般都是民用的，但是难保哪一天北京要求受援国更改协议，将某一具重要战略位置的深水港改为亦可军用。"

对此，北京智库"未来创新中心"的首席执行官吴昌华表示无法认同。她强调，"一带一路"应该是欧洲也能积极参与并获益的重大机遇，欧洲企业能够利用这一平台与中方一道在海外拓展业务。"至于外界指责的环境、劳工权益、债务等问题，中国其实也注意到了，并且在最近一年多的时间里积极整改，从而希望改变西方对'一带一路'的印象。"

讨论会随后转到了中美贸易战话题。北京大学国家发展研究院院长、经济学教授姚洋认为，贸易争端演变成如今的形态，对全球经济造成了普遍的不利影响，"主要的责任在美国一边"。他指出，美方指责中国不遵守包括WTO条约在内的一系列国际规则，但是世贸组织在几年前曾经给出过认定，认为中国已经基本落实了加入WTO的各项承诺。

纳利卡所长立刻反驳说，WTO的这项认定已经是近十年前的事情了，如今的情况早已发生了重大改变。她认为，如今的WTO处于事实上的瘫痪状态，基于规则的国际贸易体系陷入了僵局，以单边主义抵制开放贸易的美国、阳奉阴违的中国都要对此负责。

柏林智库"德国墨卡托中国研究中心"副主任胡谧空(Mikko Huotari)补充说，相比西方，中国市场目前的开放程度依然远远不够："我们注意到中国方面近期指责欧洲，认为我们加强投资审核等一系列措施是在封闭市场。但是，即便加强了管制，欧洲市场依然是全球范围内事实上最为开放的之一。所以，中国在指责西方的时候，其实自己还有许多功课要做。"

政治化华为问题？

在华为议题上，中国问题专家胡谧空也与中国专家姚洋发生了观点碰撞。后者认为，华为5G参与网络建设本应该是一个经济和科技议题，却遭到了"前所未有的政治化"。胡谧空则认为，这个话题遭到政治化"其实是一件好事"，因为5G技术对于未来社会的方方面面都太过重要，欧洲人必须要努力在这一领域践行自己的准则。他强调，即便欧洲不用华为的5G设备，"也不至于会输，因为我们还有爱立信和诺基亚这样的优秀本土厂商"。姚洋则反驳说："中国早前用欧美的通信技术长达几十年，按照如今西方人担心华为的思路，当年的中国岂不是已经完蛋了？"

"压力测试"

和通常的研讨会有所不同，这场电视转播的讨论会安排了两名主持人：中国央视英语频道的杨锐、北德广播电视台的总编齐肖维茨(Andreas Cichowicz)。两人的提问方式，明显带有各自的立场；而且，主持人也时常直接介入讨论，甚至两人之间也时常发生争论。比如在华为议题上，齐肖维茨多次强调欧洲需要科技上的自主性，而杨锐则刻意突出全球科技阵营一分为二、爆发新冷战的危险。北京未来创新中心的吴昌华顺势接过话题，认为一旦欧洲决定在美中科技较量中站在美国一边，新冷战的威胁就会十分现实。经济学教授姚洋寄希望于各国的企业界，因为"没有任何一家企业愿意面对两个对立的世界"。德国墨卡托中国研究中心的胡谧空则补充说，不管怎样，美国与中国之间的脱钩进程已经开始，"至少在北京与华盛顿之间，意识形态方面可谓是'零共识'。"

在讨论会的末尾，几位嘉宾还简短地谈及了香港议题。姚洋认为，香港民主进程陷入僵局与停滞，关键点在于民主的前提是相互尊重，而当前香港各方则恰恰缺乏这一前提。胡谧空则认为，尽管抗议者和执政者双方都有过失、有暴力行为，但是主要责任应在北京。纳利卡则总结说，香港矛盾短期内难以化解，它必将成为中国与西方关系的"压力测试"。