各自解读？菲律宾指中国曲解南海协议

菲律宾27日向搁浅在南海争议水域的军舰进行补给，这是中菲达成临时协议后的首场行动。中国外交部宣称，中方提前获知相关行动且“予以放行”。此说法遭到马尼拉反驳，并指北京“曲解”双边协议。

（德国之声中文网）菲律宾外交部週日（7月28日）发声明，指责中国“曲解”了双边早前针对南海搁浅军舰补给行动达成的临时安排。

週六（27日），菲律宾外交部发言人达萨（Teresita Daza）表示，菲律宾当天的补给任务顺利完成，指中国海警船在此期间与菲方船只保持了“合理距离”。

中国外交部发言人则称，“运补是中方提前得到告知的情况下进行的。经中方现场确认，运送的仅为人道主义生活物资，中方予以放行”。

不过，达萨週日反驳，中国“曲解”这场补给任务“令人遗憾”，并称中方发言人“未认知两国如何管控分歧，以避免误判和误解，反而选择扭曲菲律宾和中国之间已达成的协议”。

达萨也补充：“菲律宾和中国之间的协议是出于善意达成，且明确同意不会损害国家立场……对于已达成的协议和执行方式，持续提出错误的概念并没有帮助。”

菲律宾南海特遣部队週日在另一份声明中表示，马尼拉的补给任务“并未寻求中国许可”，且“中国海警也没有登临检查”。

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对此，中国驻菲大使馆未立即回应。

中国和菲律宾之间在本月21日就搁浅在南海争议水域阿云津礁（中方称仁爱礁、国际通称第二托马斯浅滩）的“马德拉山号”军舰，日常补给及轮换任务达成“临时安排”。相关细节未公开，双方仅表示该协议旨在缓解中菲近期在南海的紧张局势。

上週六，菲律宾成功向“马德拉山号”军舰运送补给物资，并轮换了驻守人员。当时菲律宾外交部强调，该场补给任务没有发生异常情况，且补给任务是在菲律宾专属经济区内进行。

一位不具名的菲律宾官员向美联社表示，中菲海警队27日曾有沟通协调，双方船只并未像以往那样隔空叫阵、要求对方离开，中方船只也没有像过去那样跟踪、阻挠菲方船只。

菲方官员还提及，此次达成的协议是由中菲两国外交官在马尼拉的一系列会谈后达成，欲就争议水域达成双方均可接受的临时性安排，并不意味著“任何一方认可对方的领土主张”。

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中国及菲律宾近几个月以来，多次在南海争议水域爆发冲突。今年6月还有一名菲律宾海军士兵在冲突期间失去了一根手指。

中国海警当时指责菲律宾补给船“无视中方多次严正警告”，“以不专业方式”故意接近中方船只，导致发生擦碰，“责任全在菲方”；菲律宾军方则驳斥，“不会接受中国海警的欺骗性和误导性说法”。

（路透社、美联社）

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