各种“挺华为”登场 表忠心还是蹭热度？

(德国之声中文网) 华为上海研发中心附近的一家餐馆，几天前张贴出了告示，谴责"加拿大无理扣押华为CFO孟晚舟"。"本店表示极大的不满，为此临时推出优惠政策：凭华为员工卡到店消费，享5.8折优惠。"

德国之声记者致电该店，得知此项优惠周末也有效，"方便加班的员工"，有效期则持续到孟晚舟安全返回中国为止。不过，店方也强调，优惠只是针对附近的华为上海研发中心，其他城市华为的员工并不在优惠范围内。

比起这家上海餐馆，河南省一著名旅游景区的优惠幅度、范围都要大得多。刚刚过去的周末，景区运营方在其社交媒体官方账号上发布公告，表示游客在12月29日前购票时出示华为手机，即可享受免票待遇(门票原价80元人民币)。公告还特意强调："华为手机全球用户"。不过，德国之声致电运营方后得知，获得免票待遇还有一个前提：游客必须要关注该景区的微信公众号；此外，"免的只是门票钱，景区内的索道、观光车等项目还是要照常收费的。"

需要注意的是，十二月中下旬是该景区的淡季：天气寒冷，还避开了元旦新年假期。

还有一些中国企业，针对自己的员工出台了特别的奖惩措施。位于深圳的某科技公司在官网上刊登"关于声援华为的通知"，称该公司员工"个人购买华为和中兴手机，公司给予市场价格15%的补贴。"若购买苹果手机，公司则将施以市场价格100%的处罚。公告还表示，公司所有相关产品设计"优先使用华为海思的芯片方案"，还要求"公司及员工购车，停止采购美国品牌"。据调查，华为集团也采购该公司生产的液晶屏产品。

蹭热点作宣传

在中国社交媒体上，许多网友对这类奖惩员工的做法表示质疑。有网友指出，这是公司老板对员工私人生活的横加干涉，而"拿自己合法收入购买合法产品的行为受到处罚，这是对劳动法的践踏"。还有网友指出，个人拥有抵制苹果产品的自由，但是用罚款的手段去强迫他人抵制苹果则是"警察都不敢有的权力"，这"要么是傻逼爱国贼，要么就是把爱国当生意的无耻蹭热度行为"。

也有一些网友对这些企业的强迫他人"爱国"行为表示理解，并搬出了美国的例子，指出特朗普总统也多次呼吁"买美国货、雇美国人"，且美国近期正在向盟国施压，要求其弃用华为等中国厂商的电信产品。

而对于旅游景区为华为手机用户免票的行为，中国网友则普遍持支持态度。有人认为，尽管这是典型的"蹭热点做广告行为"，但是"景区舍弃自己利益不侵害他人，法律并不禁止"。还有人认为，"人家做活动，愿意给谁免票就免票……而且顺便支持一下国产。一举多得，有何不可？"而少数质疑声音则集中在"为什么只给华为手机免票？小米等其他国产手机用户为何没有此待遇"。