各种“挺华为”登场 表忠心还是蹭热度？

(德国之声中文网) 华为上海研发中心附近的一家餐馆，几天前张贴出了告示，谴责"加拿大无理扣押华为CFO孟晚舟"。"本店表示极大的不满，为此临时推出优惠政策：凭华为员工卡到店消费，享5.8折优惠。"
德国之声记者致电该店，得知此项优惠周末也有效，"方便加班的员工"，有效期则持续到孟晚舟安全返回中国为止。不过，店方也强调，优惠只是针对附近的华为上海研发中心，其他城市华为的员工并不在优惠范围内。
比起这家上海餐馆，河南省一著名旅游景区的优惠幅度、范围都要大得多。刚刚过去的周末，景区运营方在其社交媒体官方账号上发布公告，表示游客在12月29日前购票时出示华为手机，即可享受免票待遇(门票原价80元人民币)。公告还特意强调："华为手机全球用户"。不过，德国之声致电运营方后得知，获得免票待遇还有一个前提：游客必须要关注该景区的微信公众号；此外，"免的只是门票钱，景区内的索道、观光车等项目还是要照常收费的。"
需要注意的是，十二月中下旬是该景区的淡季：天气寒冷，还避开了元旦新年假期。
还有一些中国企业，针对自己的员工出台了特别的奖惩措施。位于深圳的某科技公司在官网上刊登"关于声援华为的通知"，称该公司员工"个人购买华为和中兴手机，公司给予市场价格15%的补贴。"若购买苹果手机，公司则将施以市场价格100%的处罚。公告还表示，公司所有相关产品设计"优先使用华为海思的芯片方案"，还要求"公司及员工购车，停止采购美国品牌"。据调查，华为集团也采购该公司生产的液晶屏产品。
买华为手机获奖励、买苹果手机遭处罚，此类行为涉嫌触犯劳动法。
蹭热点作宣传
在中国社交媒体上，许多网友对这类奖惩员工的做法表示质疑。有网友指出，这是公司老板对员工私人生活的横加干涉，而"拿自己合法收入购买合法产品的行为受到处罚，这是对劳动法的践踏"。还有网友指出，个人拥有抵制苹果产品的自由，但是用罚款的手段去强迫他人抵制苹果则是"警察都不敢有的权力"，这"要么是傻逼爱国贼，要么就是把爱国当生意的无耻蹭热度行为"。
也有一些网友对这些企业的强迫他人"爱国"行为表示理解，并搬出了美国的例子，指出特朗普总统也多次呼吁"买美国货、雇美国人"，且美国近期正在向盟国施压，要求其弃用华为等中国厂商的电信产品。
而对于旅游景区为华为手机用户免票的行为，中国网友则普遍持支持态度。有人认为，尽管这是典型的"蹭热点做广告行为"，但是"景区舍弃自己利益不侵害他人，法律并不禁止"。还有人认为，"人家做活动，愿意给谁免票就免票……而且顺便支持一下国产。一举多得，有何不可？"而少数质疑声音则集中在"为什么只给华为手机免票？小米等其他国产手机用户为何没有此待遇"。
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华为引争议 海外屡碰壁
涉伊朗 任正非之女被扣留
华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。
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华为引争议 海外屡碰壁
“违反制裁令”
在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。
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华为引争议 海外屡碰壁
华为在伊朗的业务
华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。
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华为引争议 海外屡碰壁
华为争议
美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。
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华为引争议 海外屡碰壁
“对美国国家安全构成威胁”
2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。
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华为引争议 海外屡碰壁
华为手机也受阻
除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。
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5G网络
2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。
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华为引争议 海外屡碰壁
南洋小国成为大国竞技场
同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。
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华为引争议 海外屡碰壁
英国起疑心
在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。
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华为引争议 海外屡碰壁
华为嘴边的德国蛋糕
德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。
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华为引争议 海外屡碰壁
台湾继续维持禁令
台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。
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华为引争议 海外屡碰壁
“共享数据”
除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。
作者: 苗子, 文山