 各界聚焦瓦利耶娃 北京或成最大赢家? | 足坛体坛 | DW | 16.02.2022

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各界聚焦瓦利耶娃 北京或成最大赢家?

一个多星期前，外国记者在每日奥运简报会上提出的都是涉及中国的敏感问题:网球运动员彭帅、新疆维族穆斯林、「闭环系统」的效率。但现在所有人关注的焦点都在俄罗斯花滑选手瓦利耶娃身上。

Peking Olympische Winterspiele | Kamila Valieva Eiskunstlauf

路透社报道，这位15岁的女孩在完成2分40秒的表演时强忍泪水，全世界有数百万人在观看，她的音乐几乎被摄像机的咔嚓声淹没了。

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俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃（Kamila Valiyeva）兴奋剂事件是该国又一起有组织的体育欺诈行为吗？尽管国际奥委会不完全赞成国际体育仲裁法院的相关决定，但对以上问题的回答是否定的。

经过多日的争议悬念，俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃的兴奋剂事件有了初步结果。这位年仅15岁的实力选手获准继续参加冬奥比赛。

《纽时》评论提问道：中国的人权记录对于所有参与者，从企业赞助商到运动员，再到普通观众，在道德上有着怎样的责任要求？当事各方都有不同的看法。其中有观点认为，外交抵制将奥运会非政治化，阻止了政府官员在中国境内发表批评意见。

徐州丰县被锁喉的八孩母事件，是中国进入2022年后一起严重的社会治理危机，自1月下旬在自媒体上揭开后，至今舆论未息，民情汹涌，在民间的关注度已盖过同一时期举行的北京冬奥会。民众始终把质疑指向官方。政论家邓聿文认为，客观来说，调查一起时间跨度达十几年的事情的确要费些周折，但地方政府的迟钝反应并因此而招致舆论的强烈不满，不客气地讲，是“罪有应得”。

中美混血运动员谷爱凌2月8日代表中国夺得北京冬奥自由式滑雪女子大跳台金牌后，有关她国籍的问题再次引发了争议。有没有双重国籍？参赛资格是否有问题？针对这些疑虑，《环球时报》前总编提醒要预先做出风险控管。

(德国之声中文网) 美联社周二 (2月15日)报道，在北京冬奥的外国媒体这几天都在谈论围绕15岁的俄罗斯花滑运动员瓦利耶娃(Kamila Valieva)的兴奋剂丑闻，这让中国官员有机会避答棘手话题。

奥运会历史学家沃林斯基 (David Wallechinsky)告诉美联社:「瓦利耶娃丑闻中的大赢家是中国政府。」

沃林斯基一直是中国政府的批评者，也没有参加这届奥运会，这是他自1988年以来第一次缺席奥运会。他说：「对他们来说，不必抵制有关人权的评论，真是一种解脱。」

佐治亚州立大学的中国问题专家雷普尼科娃 (Maria Repnikova)对美联社也表示:「奥运会往往为国际社会提供了调查和广泛报道主办国的机会，在这种情况下，发生丑闻，将注意力从中国转移开，对中国当局有利。」

过去一阵子，外国记者聚焦彭帅、询问新疆维族的状况、关心把记者和运动员与2000万北京居民分开的「闭环系统」有无效率，甚至还有人问马云为何这么低调，因为他所创办的阿里巴巴集团是国际奥委会的主要赞助商。

然后就出现了瓦利耶娃的禁药疑云，外国记者就这些细节向亚当斯提问了好几天。但中国官媒的问题继续集中在对场馆的赞誉，对高效组织的赞美，以及对大熊猫吉祥物供应不足的哀叹，没有一个人提出关于瓦里耶娃的问题。

Peking Olympische Winterspiele | Kamila Valieva Eiskunstlauf

12月25日的俄罗斯全国锦标赛中，瓦利耶娃在一种被禁止的心脏药物检测出阳性，但结果直到2月8日才被披露，而此时她已经参加了北京奥运会的团体比赛。

是传奇也是争议

国际体育仲裁法庭14日裁定瓦利耶娃可以参赛，但会持续审理她的禁药案件。15日稍早，一位奥运官员说，瓦利耶娃的辩护是，她把祖父的心脏药物搞混了。俄罗斯媒体则称，瓦利耶娃误用了祖父的杯子，里面有心脏药物的残留物。

路透社报道，另一个由她而起的争议是关于提高选手的最低年龄。同场竞争的25岁美国选手贝尔(Mariah Bell)在15日她离开女子单人滑比赛冰场时说道:「我绝对相信应该有一个年龄限制......我知道，就我个人而言，我知道当你在成长的时候，会有很多变化发生。有未成年人参加比赛......那是完全不同的事情。」

美联社报道，在20日奥运会结束之前，瓦利耶娃会继续成为各界焦点，其他话题都不太会受到关注。美联社也分析，外界不止在乎瓦利耶娃的滑冰能力，还被这个女孩背后强大的力量，一个不惜一切代价得到结果的母国俄罗斯所吸引。

瓦利耶娃在15日晚上进行短曲项目表演，原本有望完成三个高难度的三周跳，但她在开场的三周跳中跌倒。她最后的得分是82.16，低于她在团体赛中得到的90.18分。不过，这也足以让她领先于同为世界冠军的俄罗斯选手谢尔巴科娃（80.20分）和排名第三的日本选手坂本香织（79.84分），进入17日的自由滑比赛。

17日她将在长曲项目上和各国选手争夺奖牌。若继续保持第一，她将夺得本届奥运会的第二枚金牌。但由于赛前的兴奋剂检查不合格，她被禁止参加任何颁奖仪式，就算瓦利耶娃进入前三名，冬奥会也不会直接颁发奖牌给她。

(美联社、路透社)

观看视频 02:16

俄罗斯花滑明星瓦利耶娃获准继续参赛

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