各界聚焦瓦利耶娃 北京或成最大赢家?

(德国之声中文网) 美联社周二 (2月15日)报道，在北京冬奥的外国媒体这几天都在谈论围绕15岁的俄罗斯花滑运动员瓦利耶娃(Kamila Valieva)的兴奋剂丑闻，这让中国官员有机会避答棘手话题。

奥运会历史学家沃林斯基 (David Wallechinsky)告诉美联社:「瓦利耶娃丑闻中的大赢家是中国政府。」

沃林斯基一直是中国政府的批评者，也没有参加这届奥运会，这是他自1988年以来第一次缺席奥运会。他说：「对他们来说，不必抵制有关人权的评论，真是一种解脱。」

佐治亚州立大学的中国问题专家雷普尼科娃 (Maria Repnikova)对美联社也表示:「奥运会往往为国际社会提供了调查和广泛报道主办国的机会，在这种情况下，发生丑闻，将注意力从中国转移开，对中国当局有利。」

过去一阵子，外国记者聚焦彭帅、询问新疆维族的状况、关心把记者和运动员与2000万北京居民分开的「闭环系统」有无效率，甚至还有人问马云为何这么低调，因为他所创办的阿里巴巴集团是国际奥委会的主要赞助商。

然后就出现了瓦利耶娃的禁药疑云，外国记者就这些细节向亚当斯提问了好几天。但中国官媒的问题继续集中在对场馆的赞誉，对高效组织的赞美，以及对大熊猫吉祥物供应不足的哀叹，没有一个人提出关于瓦里耶娃的问题。

是传奇也是争议

国际体育仲裁法庭14日裁定瓦利耶娃可以参赛，但会持续审理她的禁药案件。15日稍早，一位奥运官员说，瓦利耶娃的辩护是，她把祖父的心脏药物搞混了。俄罗斯媒体则称，瓦利耶娃误用了祖父的杯子，里面有心脏药物的残留物。

路透社报道，另一个由她而起的争议是关于提高选手的最低年龄。同场竞争的25岁美国选手贝尔(Mariah Bell)在15日她离开女子单人滑比赛冰场时说道:「我绝对相信应该有一个年龄限制......我知道，就我个人而言，我知道当你在成长的时候，会有很多变化发生。有未成年人参加比赛......那是完全不同的事情。」

美联社报道，在20日奥运会结束之前，瓦利耶娃会继续成为各界焦点，其他话题都不太会受到关注。美联社也分析，外界不止在乎瓦利耶娃的滑冰能力，还被这个女孩背后强大的力量，一个不惜一切代价得到结果的母国俄罗斯所吸引。

瓦利耶娃在15日晚上进行短曲项目表演，原本有望完成三个高难度的三周跳，但她在开场的三周跳中跌倒。她最后的得分是82.16，低于她在团体赛中得到的90.18分。不过，这也足以让她领先于同为世界冠军的俄罗斯选手谢尔巴科娃（80.20分）和排名第三的日本选手坂本香织（79.84分），进入17日的自由滑比赛。

17日她将在长曲项目上和各国选手争夺奖牌。若继续保持第一，她将夺得本届奥运会的第二枚金牌。但由于赛前的兴奋剂检查不合格，她被禁止参加任何颁奖仪式，就算瓦利耶娃进入前三名，冬奥会也不会直接颁发奖牌给她。

(美联社、路透社)