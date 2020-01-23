各界施压 印尼改口允许罗兴亚难民靠岸

（德国之声中文网）在渔民和援助组织的压力下，原本拒绝罗兴亚难民入境的印尼政府，改口同意他们上岸并进行安置。

约120名罗兴亚人周三（29日）被通知，他们将被允许进入印尼寻求庇护，此前，他们遭当局拒绝入境。

本周二（28日），印尼政府曾表示，他们将向船上的罗兴亚人提供水、食物和药品，但他们被拒绝进入印尼领土，此案引发印尼以及国际的关注。

印尼政治、法律和安全事务部官员维贾亚（Armed Wijaya）说：「印尼政府基于人道主义，决定为目前漂浮在亚齐省的罗兴亚难民提供庇护，他们大多是妇女和儿童。」

路透社指出，印尼当局最初是计划先提供人道主义援助、然后再让这艘船离开，但在渔民对船只状况发出警告、以及来自联合国难民署和国际特赦组织等团体呼吁让船只靠岸后，各方压力下，印尼才改变了决定。

罗兴亚难民漂流数日

当地渔民是上周日（26日）发现这艘载有罗兴亚人的船。他们说，船上的人看起来「很虚弱，但很好」。渔民们无法拖动这艘船，但向这些人提供了食物、水和衣服。

难民们告诉他们，他们已经在海上漂流了28天，其中有一人已经死亡。渔民们用手机拍摄的视频在社交媒体上传播后，大众纷纷对罗兴亚人的处境深感同情。

国际特赦组织印尼分会在一份声明中说：「这要归功于亚齐的渔民们，他们奋力拼搏，冒着风险，使这些儿童、妇女和男子能够被带到岸上。」

印尼面临巨大压力

国际特赦组织、联合国难民署和由九个印度尼西亚权利团体组成的民间社会联盟敦促雅加达政府接受这些难民。

民间社会联盟在一份声明中说：「罗兴亚人是个脆弱、无国籍的群体，应该得到保护」。联合国难民署则表示，它准备协助政府和当地社区为安置罗兴亚人做准备。

自2017年以来，已有70多万罗兴亚人逃离缅甸，以逃避军队对他们的镇压，军方对这个宗教少数群体的迫害，早在今年年初缅甸发生政变之前就已发生。

印尼并不是联合国难民公约的签署国，但该国是在寻求赴第三国庇护者的过境地。过去几年，来自缅甸的罗兴亚难民往往会在11月至4月期间航行到马来西亚、泰国和印尼等国周围，因为该地区的海面在这段期间相对平静。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



（法新社、美联社、路透社）

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