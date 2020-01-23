各界施压 印尼改口允许罗兴亚难民靠岸

一艘载有约120名缅甸罗兴亚人的船只日前驶至印尼海域，当局一开始表明拒绝接受难民后，遭国际组织批评。直至29日，印尼政府改口宣布，基于人道主义原则，将容许船只靠岸寻求庇护。
（德国之声中文网）在渔民和援助组织的压力下，原本拒绝罗兴亚难民入境的印尼政府，改口同意他们上岸并进行安置。
约120名罗兴亚人周三（29日）被通知，他们将被允许进入印尼寻求庇护，此前，他们遭当局拒绝入境。
本周二（28日），印尼政府曾表示，他们将向船上的罗兴亚人提供水、食物和药品，但他们被拒绝进入印尼领土，此案引发印尼以及国际的关注。
印尼政治、法律和安全事务部官员维贾亚（Armed Wijaya）说：「印尼政府基于人道主义，决定为目前漂浮在亚齐省的罗兴亚难民提供庇护，他们大多是妇女和儿童。」
路透社指出，印尼当局最初是计划先提供人道主义援助、然后再让这艘船离开，但在渔民对船只状况发出警告、以及来自联合国难民署和国际特赦组织等团体呼吁让船只靠岸后，各方压力下，印尼才改变了决定。
当地渔民是上周日（26日）发现这艘载有罗兴亚人的船。他们说，船上的人看起来「很虚弱，但很好」。渔民们无法拖动这艘船，但向这些人提供了食物、水和衣服。
难民们告诉他们，他们已经在海上漂流了28天，其中有一人已经死亡。渔民们用手机拍摄的视频在社交媒体上传播后，大众纷纷对罗兴亚人的处境深感同情。
国际特赦组织印尼分会在一份声明中说：「这要归功于亚齐的渔民们，他们奋力拼搏，冒着风险，使这些儿童、妇女和男子能够被带到岸上。」
国际特赦组织、联合国难民署和由九个印度尼西亚权利团体组成的民间社会联盟敦促雅加达政府接受这些难民。
民间社会联盟在一份声明中说：「罗兴亚人是个脆弱、无国籍的群体，应该得到保护」。联合国难民署则表示，它准备协助政府和当地社区为安置罗兴亚人做准备。
自2017年以来，已有70多万罗兴亚人逃离缅甸，以逃避军队对他们的镇压，军方对这个宗教少数群体的迫害，早在今年年初缅甸发生政变之前就已发生。
印尼并不是联合国难民公约的签署国，但该国是在寻求赴第三国庇护者的过境地。过去几年，来自缅甸的罗兴亚难民往往会在11月至4月期间航行到马来西亚、泰国和印尼等国周围，因为该地区的海面在这段期间相对平静。
（法新社、美联社、路透社）
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