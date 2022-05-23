各界呼籲調查新疆迫害 北京：美英破壞外交關係

（德國之聲中文網）聯合國人權高級專員巴切萊特訪華（Michelle Bachelet）之際，中國週二（5月24日）表示，美國、英國和其他外國勢力正試圖通過批評巴切萊特訪華行程來破壞其外交關係。

中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上，回答媒體有關人權高專訪華議題時，批評美、英等西方國家先是公開施壓，強烈要求高專訪華並訪疆，進行有罪推定式的所謂「調查」，再確定訪華安排後，又跳出來不遺餘力地干擾破壞，對高專訪問指手畫腳，為訪問設立種種條件和障礙。

他說：「真是翻手為雲，覆手為雨，自相矛盾，自我打臉。他們關心的到底是人權，還是把人權問題政治化、武器化、工具化？！」

此前，美國稱中國在新疆實行種族滅絕，並擔憂巴切萊特此行無法看到一個「未經操縱」的情況。多個人權團體也擔憂，巴切萊特訪華可能被中國用來宣傳，對她出訪的整體效益，保持高度懷疑。

當被路透社問及巴切萊特及其團隊能否同新疆「教培中心」前受訓學員在不受監管情況下進行交談時，汪文斌並未正面回答，只強調「中方歡迎巴切萊特高專對中國進行訪問，並將為她的這次訪問提供便利。」他說：「這次訪問是一次增進瞭解之旅...目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。」

巴切萊特23日抵達中國後，先與中國外長王毅見面，接著將赴廣東及新疆參訪。而就在她為期六天的訪華期間，國際媒體24日披露了一份從新疆公安內部系統外流的文件，其中新疆再教育營的照片、機密指令等文件顯示大量維族人遭到關押。

中國強烈否認這些指控，稱其為「世紀謊言」。汪文斌稱該文件是「反華勢力抹黑新疆的最新例子」。

巴切萊特恐備感壓力

美國駐聯合國大使格林菲爾德說，這些證據表明，巴切萊特「必須認真審視這些（遭迫害的）面孔，並迫使中國官員允許她全面、不受限制地接觸這些人，並得到答復」。

德國外交部長貝爾博克24日與王毅通話，呼籲對相關指控展開透明調查。美國國務院發言人普萊斯則表示，美國對該指控感到「震驚」。他告訴記者：「很難想像，系統性的鎮壓、拘留、開展種族滅絕和反人類罪行沒有得到中國政府最高層的批准。」

巴切萊特此行是聯合國人權事務高級專員自2005年以來首次訪問中國，為期六天的訪問主要關注對新疆穆斯林少數民族遭人權鎮壓的指控。美聯稱，聯合國和中國當局禁止外國媒體隨行採訪，因此不清楚巴切萊特會見哪些人，以及在整個訪問期間她將獲得多大的訪問權限。

聯合國援引巴切萊特的話表示，她期待著與「許多不同的人」交流，特別是與政府官員、商界領袖、學術界人士、學生和專注人權的民間社會成員的交流。

「我們將討論敏感和重要的問題，希望這將有助於我們建立信任，並使我們能夠在推進中國和全球的人權方面共同努力，」巴切萊特說。

（美聯社、法新社等）



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