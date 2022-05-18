各方解读刘鹤发言：监管风暴暂息 派别斗争加剧？

（德国之声中文网）主管经济事务的中国国务院副总理刘鹤本周二（5月17日）在全国政协召开的"推动数字经济持续健康发展"专题协商会上表示："支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市。"

中国官媒中央电视台(CCTV)播放的画面显示，中国科技巨头百度李彦宏、网易丁磊、奇虎360周鸿祎均参加了会议。

有分析人士认为，刘鹤的说法显示，中国政府过去一年半以来针对科技公司实施的监管风暴可能已经告一段落。在一家领先的中国科技公司负责投资事务的高管则认为说整改要"结束"了是不准确的，刘鹤的言论只是为了稳定市场预期。麦格理(Macquarie)首席中国经济学家胡伟俊(Larry Hu)向英国《金融时报》 表示，更重要的是会议本身所透露出的意思，那是为了提升投资者和企业的信心。

针对刘鹤的表态，《华尔街日报》认为，这表明，为了应对经济放缓，中国政府可能准备放松对科技巨头的监管。上个月底，该报就曾援引知情人士预测，中国正准备暂停其长达数月的针对科技公司的监管行动，目前官员们正力图阻止该国经济前景的迅速恶化。

凸显决策层分歧？

值得注意的是，次日在云南的一场稳增长稳市场主体保就业座谈会上，主持会议的中国国务院总理李克强也同样表示"支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资"。

就此，《金融时报》 在另一篇文章中分析道，刘鹤和李克强等领导人的承诺与商业现实政治之间的距离象征着混乱的政策环境，在最强大的中国领导人面前，北京的对立派们正在争夺影响力和利益。

该文接着指出："这是一场介于以下两派之间的斗争：一些党和政府高级官员注重经济增长；另一些则更注重安全以及党的控制。这两派都没有威胁到习近平的首要地位，但其后果与毛泽东时代内讧不断、政策猜测成风颇有相似之处。"

美国加州大学圣迭戈分校执教的政治学者史宗瀚（Victor Shih）接受该报采访时表示："人们开始看到我们在毛泽东晚期看到的这种现象。仅仅因为他们都是习近平的追随者，并不意味着不存在竞争和权力斗争。"

总部设在北京的策纬咨询公司（Trivium China）的分析师谢弗（Kendra Schaefer）告诉《金融时报》 ，支持经济增长的一派有一个"科技公司如何融入'社会主义市场经济'的30年愿景"。她说，这一观点的核心包括中国领先的科技公司"加强"数据交易，"但前提是在北京的监管框架内安全进行"。

文章最后援引史宗瀚的分析指出："这种'派系内部'的竞争将在中共二十大之后加剧，届时将没有任何其他派系--只有习近平的派系，但这并不意味着政治竞争的结束，这种情况在毛主席时期一直都存在。"

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



接连释放积极信号？

对于中国最高经济官员目前释放的积极信号，在中国媒体《21世纪经济报道》看来并不足为奇。该报发现，与2021年针对平台经济领域密集、穿透式的监管相比，今年以来，强调常态化监管，要求规范、透明、可预期，健康发展成为主线。这也意味着更平稳的监管态度，有利于提振市场信心。

该报注意到，2021年年底的中央经济工作会议，政策风向已有所缓和：相比较2020年底会议中较大篇幅对平台经济的反垄断措辞，更聚焦"深入推进公平竞争政策实施"；此后，在系列会议以及政策中，都释放了向好的政策风向；刘鹤在此次会议上强调的"支持平台经济、民营经济持续健康发展"也一以贯之了今年的监管方向。

（综合报导）

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