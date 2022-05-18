各方解读刘鹤发言：监管风暴暂息 派别斗争加剧？

中国最高经济官员刘鹤罕见公开表达对平台经济的支持，引发广泛关注：有人认为，该国针对科技公司实施的监管风暴或已告一段落，也有分析指出，混乱的监管环境反映出决策层的分歧。
（德国之声中文网）主管经济事务的中国国务院副总理刘鹤本周二（5月17日）在全国政协召开的"推动数字经济持续健康发展"专题协商会上表示："支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市。"
中国官媒中央电视台(CCTV)播放的画面显示，中国科技巨头百度李彦宏、网易丁磊、奇虎360周鸿祎均参加了会议。
有分析人士认为，刘鹤的说法显示，中国政府过去一年半以来针对科技公司实施的监管风暴可能已经告一段落。在一家领先的中国科技公司负责投资事务的高管则认为说整改要"结束"了是不准确的，刘鹤的言论只是为了稳定市场预期。麦格理(Macquarie)首席中国经济学家胡伟俊(Larry Hu)向英国《金融时报》 表示，更重要的是会议本身所透露出的意思，那是为了提升投资者和企业的信心。
针对刘鹤的表态，《华尔街日报》认为，这表明，为了应对经济放缓，中国政府可能准备放松对科技巨头的监管。上个月底，该报就曾援引知情人士预测，中国正准备暂停其长达数月的针对科技公司的监管行动，目前官员们正力图阻止该国经济前景的迅速恶化。
值得注意的是，次日在云南的一场稳增长稳市场主体保就业座谈会上，主持会议的中国国务院总理李克强也同样表示"支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资"。
就此，《金融时报》 在另一篇文章中分析道，刘鹤和李克强等领导人的承诺与商业现实政治之间的距离象征着混乱的政策环境，在最强大的中国领导人面前，北京的对立派们正在争夺影响力和利益。
该文接着指出："这是一场介于以下两派之间的斗争：一些党和政府高级官员注重经济增长；另一些则更注重安全以及党的控制。这两派都没有威胁到习近平的首要地位，但其后果与毛泽东时代内讧不断、政策猜测成风颇有相似之处。"
美国加州大学圣迭戈分校执教的政治学者史宗瀚（Victor Shih）接受该报采访时表示："人们开始看到我们在毛泽东晚期看到的这种现象。仅仅因为他们都是习近平的追随者，并不意味着不存在竞争和权力斗争。"
总部设在北京的策纬咨询公司（Trivium China）的分析师谢弗（Kendra Schaefer）告诉《金融时报》 ，支持经济增长的一派有一个"科技公司如何融入'社会主义市场经济'的30年愿景"。她说，这一观点的核心包括中国领先的科技公司"加强"数据交易，"但前提是在北京的监管框架内安全进行"。
文章最后援引史宗瀚的分析指出："这种'派系内部'的竞争将在中共二十大之后加剧，届时将没有任何其他派系--只有习近平的派系，但这并不意味着政治竞争的结束，这种情况在毛主席时期一直都存在。"
对于中国最高经济官员目前释放的积极信号，在中国媒体《21世纪经济报道》看来并不足为奇。该报发现，与2021年针对平台经济领域密集、穿透式的监管相比，今年以来，强调常态化监管，要求规范、透明、可预期，健康发展成为主线。这也意味着更平稳的监管态度，有利于提振市场信心。
该报注意到，2021年年底的中央经济工作会议，政策风向已有所缓和：相比较2020年底会议中较大篇幅对平台经济的反垄断措辞，更聚焦"深入推进公平竞争政策实施"；此后，在系列会议以及政策中，都释放了向好的政策风向；刘鹤在此次会议上强调的"支持平台经济、民营经济持续健康发展"也一以贯之了今年的监管方向。
（综合报导）
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