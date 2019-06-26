各方看坏中美谈判 贸易摩擦恐恶性循环

(德国之声中文网) 匿名的美国高层官员25日表示，华府希望重启和北京的贸易谈判。但是在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周会谈上，美方不会接受在关税上设定让步前提。

到目前为止，各方对这次会议的期望都很低，认为最好的情况是恢复官方会谈。这样至少可以先缓解金融市场对于贸易战无限延长的担忧。

匿名官员表示，双方可望同意不祭出新关税，借此作为继续谈判的善意表现。他说:「如果再采取关税措施，等于贸易谈判已死。」

但他也强调美方不会轻易让步，双方对彼此许多货物的现行关税和反制措施将保持不变。最好的结果是先解开双方在11轮谈判后陷入的僵局，为中美官员争取重启谈判的时间。就算恢复谈判，可能需要数月甚至数年才能达成协议。

中国方面，北京对外经济贸易大学WTO研究所所长屠新泉表示，理想情况下就是此次峰会的成果跟上次阿根廷峰会一样，先停火防止贸易战升级。他强调，现在的风险比上次更高。

根本问题难以解决

美国政府目前坚持透过协议来改变中国「不公的贸易手段」，强调北京违反过去几轮谈判的承诺。但同时坚持保留一些关税作为杠杆。北京方面则不断抗拒美国打压其科技发展决心，也希望美国取消所有关税。双方难有交集。

康奈尔大学经济学家，普拉萨德（Eswar Prasad）表示:「中国似乎愿意向特朗普提供许多让步以缓和贸易紧张局势，但不太可能屈服于改变其经济模式或产业战略的要求。这些行动将违背中国领导人对中国经济未来发展的愿景。」

前美国驻中贸易官员格林(James Green)说，根本的问题是中美两国政治和经济体系之间存在的巨大差异。这导致了要解决争端时只能先从「暂停更广泛的贸易和技术冲突」开始。他认为，不管中美这次达成什么共识，「几个月后我们还是会回来讨论这个问题。」

夏立民/罗法 (路透社、美联社)