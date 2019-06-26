各方看坏中美谈判 贸易摩擦恐恶性循环

有美国官员透露，特朗普与习近平将在29日，日本大阪G20峰会第2天见面。会前中国官员才强调双方要「相向而行」。但现在已经传出美方不愿让步的消息。
(德国之声中文网) 匿名的美国高层官员25日表示，华府希望重启和北京的贸易谈判。但是在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周会谈上，美方不会接受在关税上设定让步前提。
到目前为止，各方对这次会议的期望都很低，认为最好的情况是恢复官方会谈。这样至少可以先缓解金融市场对于贸易战无限延长的担忧。
匿名官员表示，双方可望同意不祭出新关税，借此作为继续谈判的善意表现。他说:「如果再采取关税措施，等于贸易谈判已死。」
但他也强调美方不会轻易让步，双方对彼此许多货物的现行关税和反制措施将保持不变。最好的结果是先解开双方在11轮谈判后陷入的僵局，为中美官员争取重启谈判的时间。就算恢复谈判，可能需要数月甚至数年才能达成协议。
中国方面，北京对外经济贸易大学WTO研究所所长屠新泉表示，理想情况下就是此次峰会的成果跟上次阿根廷峰会一样，先停火防止贸易战升级。他强调，现在的风险比上次更高。
根本问题难以解决
美国政府目前坚持透过协议来改变中国「不公的贸易手段」，强调北京违反过去几轮谈判的承诺。但同时坚持保留一些关税作为杠杆。北京方面则不断抗拒美国打压其科技发展决心，也希望美国取消所有关税。双方难有交集。
康奈尔大学经济学家，普拉萨德（Eswar Prasad）表示:「中国似乎愿意向特朗普提供许多让步以缓和贸易紧张局势，但不太可能屈服于改变其经济模式或产业战略的要求。这些行动将违背中国领导人对中国经济未来发展的愿景。」
前美国驻中贸易官员格林(James Green)说，根本的问题是中美两国政治和经济体系之间存在的巨大差异。这导致了要解决争端时只能先从「暂停更广泛的贸易和技术冲突」开始。他认为，不管中美这次达成什么共识，「几个月后我们还是会回来讨论这个问题。」
夏立民/罗法 (路透社、美联社)
在美企疾呼不要征税，北京也担忧负债状况恶化下，特朗普与习近平在G20峰会上会为贸易战降温，重启美中贸易谈判?还是双方会谈不出结果，最后美国进一步对中国进口商品课征惩罚性关税? (25.06.2019)
特朗普与习近平即将在日本大阪G20继续就贸易战协商。在中美互不相让的情况下，外界好奇双方能否达成协议。上海经济学家沈凌去年接受德国之声专访时就曾说过这会是一场持久战。一年后再看贸易战，他认为中国自身的改革才是重点。而中美关系早已回不去了。 (24.06.2019)