各方交锋在香山 习近平泽连斯基下月会晤？

周五，中国国防部长董军在香山论坛上发表的讲话中称，中国将加强同邻国的军事关系。与会的乌克兰代表透露，下月泽连斯基可能会晤习近平。

（德国之声中文网）董军在其涉及内容极其广泛的讲话中，努力寻求全球南方国家的支持，并暗讽西方国家的干涉行为。董军表示，大国必须承担起维护全球安全的职责，摒弃“零和思维”，不搞以大欺小，恃强凌弱。董军表示，在一个多极化的世界里，任何一方都无法置之度外，“国家不论大小贫富，都应该有平等的权利参与国际事务，表达自己的需求，维护自身的合法权益。”

董军在其涉及内容广泛的演说中，并未直接提及美国。尽管中美两国间在南中国海、台湾等议题上分歧依旧，华盛顿还对北京同俄罗斯的紧密关系表示担忧，但中美两国的军方联络已经有所恢复。

董军表示，中国愿与周边国家加强军事联络，并“加深和扩展同发展中国家的军事关系”。他表示，面对地区问题，区域内的国家应联合自强，维护地区的和平安宁，“真正将地区的安全主导权牢牢掌握在自己手中”。董军说：“我们应该放下傲慢和偏见，永远不干涉别国内政，侵犯别国权益”。

作为国防部长，董军主要负责军事外交，但他并不是中国最高军事指挥机构-中央军事委员会的成员。海军出身的董军是在去年12月一次高层反腐行动后晋升国防部长一职的。

台湾中央社报道称，同前几次香山论坛的主旨讲话相比，此次中方的主旨讲话要温和得多。董军的讲话中也未直接提及台湾议题。

代表美国政府出席本次论坛的是美国国防部负责中国、蒙古和台湾事务的助理副部长蔡斯（ Michael Chase）。五角大楼称，论坛结束后，蔡斯还将与中国军方举行会晤。据悉，双方可能谈论中国与菲律宾近期在南海的摩擦事宜。菲律宾是美国的盟友，但在今次香山论坛期间，中方一名军事官员表示，“如果中国和菲律宾在南海发生冲突，不会引发中美之间的冲突。”

尽管也有国家派遣部长级官员出席香山论坛，但不同于历史悠久的新加坡香格里拉对话，西方国家通常只会安排级别较低的官员参加香山论坛。

俄罗斯：北约计划向乌克兰派兵

俄罗斯副国防部长弗明（Alexander Fomin）在论坛期间表示，美国正在试图遏制中俄，同时通过建立新的安全联盟为在亚洲的战争做准备。

福明说：“俄罗斯和中国支持建立一个基于平等和相互尊重的公正、多极化世界秩序。”

谈及俄乌战争，他表示，“为了迫使俄罗斯按照基辅的条件进行谈判，北约国家正在计划向乌克兰派兵。这是一场危险的游戏，可能导致核大国之间的直接冲突。”

习近平、泽连斯基下月会晤？

在全球冲突中，中国急于扮演负责任大国的角色，但自身却在东亚被一系列领土争端所困扰。本届香山论坛的主题是“共筑和平、共享未来”。

另据路透社报道，出席香山论坛的一名乌克兰前副外长查理（Oleksandr Chalyi ）表示，由于乌中关系的改善，下个月乌克兰总统泽连斯基可能会同中国领导人习近平举行会晤。

（路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。