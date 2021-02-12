各地实施隔离新政 海外华人春节回国难回家

（德国之声中文网）“虽然已经回国了，但最后还是决定今年不回家过年了。”从加州刚刚回国的博士生小高对德国之声表示。上海当地时间1月24日，小高乘坐的航班落地浦东机场后，她和同行的其他乘客一起在上海当地集中隔离了14天之后，在2月7日晚解除隔离。据德国之声了解，海外归国人员在上海14天集中隔离的费用为7000元人民币左右，包括一日三餐，各家酒店的隔离政策并不统一，有的可以自行点外卖，有的则不可以。

“哈尔滨要求从美国等疫情重灾区回国人员在集中隔离14天之后，仍然需要在当地集中隔离至少7天以上。”小高说，“这就意味着除夕夜要一个人在酒店度过，而且家人去当地打听了一下，隔离的酒店和伙食条件都很差，太凄凉了。还不如留在上海当地过年，至少可以和朋友在一起吃个年夜饭。”

“想想这样太平年代过年了到了家门口有家不能回的悲凉故事，竟然落到了你我头上，心里不免有些酸楚。”除夕夜的前一天，另一位和小高同行的乘客说，“你们几位还滞留在上海的，还有点自由，（同一个航班的乘客）大部分都回当地隔离去了，可能只有少量的回自己家里居家隔离了，能自由活动和家人朋友一起欢聚的估计不多。”

在上海集中隔离14天后，同样是2月7日解除隔离后，另一位与小高同一航班回国的中国留学生琳选择了回河北过年，按照当地的隔离新政，从海外归国人员需要在当地的境外定点隔离医院至少隔离7天。“没办法洗澡，房间的卫生间是刚装的，医院改成了临时隔离点。自己在淘宝上买了杯罩床单，房间很冷，感觉空调热气过不来，幸亏自己带了电热毯，还不如上海酒店的隔离条件。”她说。

此外，2月7日在上海解除为期14天的隔离后，另一位与小高乘坐同一回国航班的同行者回到当地做了核酸检测后，被拉到偏远的宾馆集中隔离7天。还有的被要求严格执行14天居家隔离，大年初十才能结束，门口还装了监控摄像头。还有的地区要求海外归国人员到当地需要集隔离7天，再居家隔离7天。

“我们这边从落地就开始由社区接管交卫生、防疫、区政府集中隔离，移交的时候还要签字拍照留存，好像比上海还严格，上楼还要走单独通道，真的如临大敌。”一位江西南昌的归国华人表示。

“检测机构的人就在门外准备，我在等候检测，不知道我家门上贴着封条是啥样的。我家的垃圾堆在卫生间7天了，今天终于都拉出去了。不过好在居家隔离可以点外卖。”另一位河南郑州的归国华人说。

2021年除夕夜，为了避免过年还要一个人在当地隔离，小高和几位同样决定不回家过年的同行者约好了在上海一起吃个年夜饭。“我打算在上海呆够7天再回去，这样我就不算海外归国人员了。”小高说。

和大部分在疫情期间回国的海外华人一样，小高的回国之旅也充满艰辛。机票被取消了两次，本来在2020年6月份就已经博士毕业，由于疫情阻隔，小高把回国的日期一再推迟。“本来想等疫情稳定一些再回国，拖了一年，很多人都是在春节前最后下定决心回国，没想到还是回不去家。”她说。

春节前夕，中国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为减少人员流动，降低疫情传播风险，国务院联防联控机制发布会明确倡导在工作地过年，尽可能减少人员流动。多地陆续发布春节期间疫情防控要求：倡议留在当地过年，假日期间非必要不出行，不前往中高风险地区。

此前，北京疾控中心副主任刘晓峰介绍，境外回国人员，回国时要认真了解有关国家和地区的核酸、抗体检测要求，按照相关规定做好检测，尽量选择直航，避免中途转机带来的感染风险，旅途中要全程做好个人防护；入境时要入实进行健康申报，配合健康检疫，严格执行“14+7”医学观察，严格遵守各项防控要求。随后，北京率先开始实施14+7的隔离模式，其他各地方城市也开始陆续采纳并推广类似针对海外归国人员的隔离政策，相当于隔离时间由14天延长到21天。但在实际执行过程中，各地的政策实施细节并不相同。

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