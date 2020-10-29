各国领导人谴责尼斯教堂袭击事件

（德国之声中文网）各国领导人纷纷谴责周四（10月29日）在法国尼斯发生的持刀袭击事件。该事件造成3人死亡，法国检察院认为该袭击是恐怖主义行为。

袭击案发生在穆斯林先知穆罕默德的生日纪念日。这是法国两个月内发生的第三起犯罪嫌疑人为伊斯兰教徒的袭击事件。

德国总统施泰因迈尔在接受德国之声访问时表示："我们的心与受害者家属同在。但我认为不只是法国，全欧洲都应该共同反对这种残酷暴力行为以及它背后的伊斯兰主义动机。"

在被问及是否担心德国也遭到恐怖袭击时，施泰因迈尔回应："德累斯顿此前也发生过袭击案，造成一死一伤。因此我们不能假装德国不受此类袭击影响。相反地，我们必须保持警醒。安全机构亦然。最重要的是，在我们的民主社会中，决不能让仇恨以及排斥成为国家的应对方针。相互接受和尊重是我们社会的一部分。反对此类暴力行为及伊斯兰主义动机是一回事，尝试保持社会的开放性则是另一个挑战。"

欧美：团结一致，反对仇恨

德国总理默克尔表示，她对尼斯教堂发生的 "可怕的谋杀 "深感震惊，对遇难者亲属寄予哀思。她通过发言人在推特上说："在这些困难的时刻，德国和法国站在一起。"

美国总统特朗普在推特上说，"我们的心与法国人民同在"。他说，"美国与我们最久远的盟友并肩战斗。这些激进的伊斯兰恐怖袭击必须立即停止。"

欧盟委员会主席冯德莱恩说，面对"可憎而残忍的袭击 "，"整个欧洲"都和法国站在一起。她在推特上说，"我对这一仇恨行为的受害者表示哀悼。面对野蛮和狂热，我们将保持团结和果断。"

欧盟随即发表联合声明，称这起谋杀事件是对欧盟 "共同价值观 "的袭击。声明说，"我们呼吁世界各地的领导人为实现社区和宗教之间的对话和理解而努力，而不是制造分裂。"

意大利总理孔特说，"卑鄙的攻击 "无法 "撼动自由与和平价值的共同阵线"。他说，"我们的信念比狂热、仇恨和恐怖更强大。"

西班牙首相桑切斯说，欧洲 "团结一致反对仇恨"，将 "继续捍卫自由、民主价值、和平和国民安全"。

英国首相约翰逊在推特上说，"圣母院大教堂发生野蛮袭击 "的消息让他感到 "惊骇"。他说，"我们的心与受害者及其家属同在，英国坚定地与法国站在一起，反对恐怖和偏狭。"

穆斯林国家：谴责暴力袭击

尽管两国在外交上发生龃龉，土耳其是最早向法国受害者表示哀悼的国家之一。

土耳其外交部发表声明说："我们支持法国人民反对恐怖和暴力。"

土耳其总统发言人卡林（Ibrahim Kalin）用土耳其语和法语在推特上说："我们决心坚定，团结一致，打击所有的恐怖行为和极端主义。"

沙特阿拉伯发表声明，谴责"极端主义行为" ，认为它"违背所有宗教信仰 "，并表示必须避免" 引致仇恨暴力和极端主义的所有行为"。

巴基斯坦外交部长库雷希（Shah Mahmood Qureshi）告诉记者，巴基斯坦 "谴责暴力，无论它发生在哪里"。

伊朗、突尼斯等国官方均发表声明，谴责恐怖主义行为。

教宗：团结起来，以善抗恶

教宗方济各说，他正在为尼斯圣母院大教堂遇难者的家属祈祷，"绝不接受恐怖主义和暴力"。

梵蒂冈发言人布鲁尼（Matteo Bruni）说，"今天的袭击在一个充满爱和慰藉的地方播种死亡。教宗体察哀情，致意悲痛中的受害教众。"

教宗呼吁法国人民 "团结起来，以善抗恶"。

张平/张筠青/洪沙 (法新社、美联社)

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