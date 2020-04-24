各国解封在即 美估保持社交距离至夏天

(德国之声中文网) 随着全球多处新冠疫情趋缓，不少国家都开始逐步解封。像是西班牙周日就开放14岁以下的孩童到户外玩耍，而这也是6周以来，西班牙首次让小孩外出。不过，他们一天只能到户外一次，而且必须留在离家一公里以内的范围。此前，只有大人在有必要时才能出门。

西班牙周日出现288起病亡案例，是3月20日以来最低的单日病亡数字。

同一天，意大利总理孔特也公布了该国的逐步解封计画。他表示，工厂丶建筑业与批发供应业只要能够实行安全的抗疫计画便能尽快复工。此外，5月4日起，意大利的公园与花园将重新开放，人民也能开始拜访住在同一个地区的亲戚。如果一切都实行的顺利的话，博物馆与商家5月18日起也能开始营运，餐厅丶咖啡厅与理发店则是6月1日能全面复工。

然而，孔特也警告，如果人民不戴口罩与遵守保持社交距离的准则的话，意大利的疫情可能再次攀升，这也会对经济带来无法弥补的伤害。

美国保持社交距离至夏天

与此同时，美国白宫的新冠疫情专家伯克斯 (Deborah Birx) 周日 (4月27日) 在接受电视媒体访问时表示，美国人应该预期保持社交距离的准则会持续整个夏天。然而，纽约州州长古默 (Andrew Cuomo) 虽然持续鼓励人民保持社交距离，周日却表示，他认为预期人民夏天仍会为了保持社交距离而待在家中是不切实际的想法。

他说：「纽约州需要夏天的活动，因为你不可能整个夏天都告诉住在都市中的人民，他们应该与孩子待在家中，这是行不通的。我们必须考量这个现实的问题。」

虽然加州地方官员仍持续建议人民待在家中，但南加州的数个海滩圣地周日却因气温上升出现大批人潮。然而，洛杉矶县表示，该县境内的所有海滩仍呈现关闭状态。洛杉矶市长葛歇提 (Eric Garcetti) 在推特上发文表示：「我不会让一个周末毁了一整个月的成果。虽然户外的阳光很诱人，但是我们仍会为了保护生命而待在家中。」

英国首相重返唐宁街10号

此外，英国首相约翰逊在因染新冠病毒而暂离首相职位数周後，周日已返回唐宁街10号，并预计於周一复工。他计画主持周一上午针对新冠病毒所召开的会议，而在这段期间接替他工作的英国外长拉布 (Dominic Raab) 也表示，他已准备好要将职权重新交还给约翰逊。拉布向媒体表示，他很开心约翰逊能重返职位，而这个消息也会提振政府与全国的士气。

直至周日为止，约翰逊都因遵守医疗建议而未执行任何勤务。不过他上周分别与英国女皇伊莉莎白二世跟美国总统特朗普通电话，并与数名英国的资深内阁成员讨论该国下阶段的防疫措施。目前仍不清楚约翰逊是否会主持周一的例行记者会，因为过去一个月来，英国政府都未举行该记者会。

而虽然英国的反对党都预祝约翰逊能顺利地返回复工，但他们也强调，如果疫情发展情况许可，约翰逊必须尽快的对外公布他预计如何在下个月开始逐渐解封。英国周日出现了3月31日以来，最低的单日病亡人数。

二次感染危机

虽然目前各地的疫情都逐渐趋缓，但全球仍在等待制药公司与各国政府研发出新冠病毒的解药与疫苗。有些政府在进行封锁数周後，预计推出「免疫护照」的计画来顺利推行复工。然而，世卫也警告，顺利痊愈的新冠病患，不能确保自己不会遭二次感染。

世卫透过声明稿表示：「目前尚未有证据显示，新冠痊愈者与拥有抗体的人不会二度感染新冠病毒。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)