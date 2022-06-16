各国球迷要求国际足联对卡塔尔外籍劳工提供赔偿

（德国之声中文网）大赦国际授权对十五个国家球迷展开的一项民调显示，大多数球迷主张国际足协应对参与卡塔尔世界杯场馆建设的外籍劳工提供赔偿。

今年五月，大赦国际和其他一些人权组织曾要求国际足协提供4亿4千万美元，以补偿卡塔尔外籍劳工所遭受的人权践踏。

大赦国际周四发布的这项 YouGov民调显示，十五个国家总计17000名受访者中，75%的人支持人权组织的提议，而持拒绝态度的则为10%。

大赦国际的科克伯恩（ Steve Cockburn）在一份声明中称："国际足联现在还有时间，去做正确的事情。球迷们不希望看到一个被恶劣人权记录留下污点的世界杯比赛。"

问卷调查是在十个欧洲国家以及肯尼亚、摩洛哥、阿根廷、墨西哥和美国进行的。大约三分之二的受访者还主张各自国家的足协应就卡塔尔世界杯赛相关的人权问题公开表态。

国际足联的回应

因外籍劳工待遇恶劣，卡塔尔政府长期受到诟病。卡塔尔的外籍劳工主要来自印度、巴基斯坦和尼泊尔。

国际足联则回应称，过去十年间已采取了一系列措施，以改善卡塔尔境内从事世界杯场馆建设的外籍劳工的境遇，截至2021年12月，已为此提供2260万美元资金。

国际足联在一份声明中称："对于大赦国际授权在十个欧洲国家以及五个其他国家开展问卷调查一事，我们已经知悉。但受访者可能并不完全了解国际足联和卡塔尔伙伴为保护参与2022年卡塔尔世界杯场馆建设外籍劳工所采取的措施。"

2010年，卡塔尔获得2022年世界杯足球赛主办权之后，人权组织对该国践踏外籍劳工基本人权的批评就不绝于耳。一些人权组织称，在卡塔尔从事世界杯场馆建设的外籍工人的工资经常被拖欠，甚至有数千工人死于非命。

大赦国际也曾报道称，很多工人的生活条件极其恶劣，他们被迫缴纳中介费用，经常被克扣工资和没收护照。

2017年开始，卡塔尔政府采取了一些改善外籍劳工待遇的措施，比如，避免高温作业、限制工作时间以及改善居住环境等等。

但即便是在实施了上述措施之后，人权组织"人权观察"仍发现了工人"被罚款和非法克扣工资"的情况，还有一些从事"重体力劳动的工人则数月拿不到工资。"

去年二月，英国《卫报》报道称，卡塔尔获得2022年世界杯足球赛主办权至今，已发生了大约6500起外籍劳工死亡事件。

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