美索不达米亚的提亚马特

提亚马特是美索不达米亚的原始女神，是盐水的化身，也是众神之母。她还与创世的混沌有关。提亚玛特与伴侣阿普苏（淡水的化身）是众神家族之源。提亚玛特最终与众神开战，最后被巴比伦城（上图）的守护神马尔杜克所杀。