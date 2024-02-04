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龙在中国十二生肖中是唯一传说中的神兽，在全球文化中也是无处不在。在即将开始的农历龙年，去看看还有哪些文化中也有龙的形象？
提亚马特是美索不达米亚的原始女神，是盐水的化身，也是众神之母。她还与创世的混沌有关。提亚玛特与伴侣阿普苏（淡水的化身）是众神家族之源。提亚玛特最终与众神开战，最后被巴比伦城（上图）的守护神马尔杜克所杀。
在埃及神话中，阿佩普是一头蛇妖，代表着混沌、死亡和无序的力量。因此，他是正义和真理女神玛特（Maat）和太阳神拉（Ra）的死敌。在中王国时期（约公元前2000年至公元前 650年）以来的各种现存文本中都有提及阿佩普，包括《亡灵书》和《地狱之书》。
中美洲文化中有一位名为卡察尔科亚特尔的神祗，意思是”羽蛇“。这个像龙一样的神灵在当地人的精神信仰中扮演着重要的角色，被认为在人类的创造过程中起到了根本性的作用。
2000多年来，老挝人民在手工艺、建筑和节日庆典中对 "那迦"（老挝语为 "nak"）尊崇有加，那伽是老挝人日常生活中不可或缺的一部分。那迦被认为融合了了不同群体的泛灵论和佛教信仰。2021年，老挝当地编织工艺中的那迦图案被列入联合国教科文组织非物质文化遗产。
与欧洲凶恶的龙不同，在中国传统文化中，龙王被认为是掌管兴云降雨之神。早在公元前6年，人们就开始举行祈雨仪式，由舞龙队表演龙的形象。时至今日，春节期间仍会举行舞龙活动以祈求好运。
不丹在当地语言宗卡语中意为“雷龙之地”。人们认为，不丹众多山脉和山谷中的雷声是龙啸。该国国旗上的龙图案受到中国文化的影响。
印度-马来龙神的信仰源自印度那伽，随着印度教的传播，这种信仰遍及东南亚沿海地区。时至今日，"那伽 "一词仍是马来语和印尼语中对龙的通称。与印度龙一样，它被认为是神圣仁慈的。
圣乔治是英格兰和格鲁吉亚的守护神，是早期基督教的殉道者，据说他是一名罗马士兵，在303年戴克里先对基督徒的迫害中遭受酷刑并被斩首。传说他从一条巨龙手中救出了利比亚国王的女儿，并杀死了巨龙，以换取国王的臣民承诺皈依基督教。
科莫多龙已被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录。科莫多岛的当地人称这种巨蜥为 “ora”，意思是“陆地鳄鱼”。直至20世纪初，西方人开始听说印尼的小巽他群岛上有巨龙般的蜥蜴的传闻，科莫多巨蜥才有了俗称“科莫多龙”（Komodo dragon)。在科学分类上，科莫多龙属于巨蜥科。
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