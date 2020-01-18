各国政要聚集柏林 解决利比亚问题有谱？

（德国之声中文网）受到联合国承认的利比亚民族团结政府总理萨拉杰（Fajis al-Sarradsch）以及叛军将领哈夫塔尔（Chalifa Haftar）都已抵达柏林，参加这次在德国总理府举行的国际会议。据联邦政府发言人的介绍，在会议于下午开始前，默克尔总理同德国外长马斯已分别会晤了利比亚冲突双方领导人。

参与会议的各方紧张讨论了旨在实现外国军队撤出利比亚的闭幕宣言。柏林希望此次会议促成该地区停火并恢复政治稳定。闭幕宣言草案写道，"我们呼吁各方加倍努力，实现持续性结束敌对、缓和以及持久停火的局面。"该文件包含了55项内容，都需在周日这天得到冲突各方的同意。

德国之声记者科夫纳（Michaela Küfner ）认为，其中最棘手的条款是利比亚的石油资源问题。目前，该国的石油资源基本掌握在叛军手中。她说，"参与谈判的各方立场各不相同，代表了各自不同的利益。""最大的问题是，能否在这里达成一个基本共识。"

会议开始前几小时，萨拉杰总理对哈夫塔尔将军实现停火的诚意表示怀疑，他对德新社说，"长期以来的经验告诉我们，不得不向对方的意图、严肃性以及责任感表示怀疑。人们知道，他们在不计任何代价寻求夺权。"

叛军哈夫塔尔将军实际控制着该国绝大部分地区，自今年4月以来不断向首都黎波里政府发动包围战。

土耳其总统埃尔多安已赶到柏林，他称这次会议是"重要的一步"，希望在柏林对利比亚问题实现政治解决。土耳其是萨拉杰政府的支持者，不久前，安卡拉刚刚向那里调遣了军队，而此举曾受到欧洲多个国家的严厉批评。

除埃尔多安外，俄罗斯总统普京、美国国务卿蓬佩奥、英国首相约翰逊、法国总统马克龙以及欧盟委员会主席冯德莱恩都参加柏林利比亚会议。为增加这次会议的重要性，德国总理默克尔向12个国家的领导人以及联合国、欧盟、非盟以及阿拉伯联盟发出了与会邀请函。

李鱼/任琛（路透社、德新社、法新社等）