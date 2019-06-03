 各国央行“亲中疏欧”为哪般？ | 经济纵横 | DW | 09.07.2019

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经济纵横

各国央行“亲中疏欧”为哪般？

欧洲政治、经济的不确定性，正让各国央行及国家基金感到不安。与此同时，这些金融投资“国家队”则越发青睐投资中国，并且对中美贸易战的前景充满信心。

Symbolbild Euro Yuan (Colourbox/E. Wodicka)

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美中贸易战升级，谈判达成协议似乎遥遥无期。中国国内“我们不怕”、“必赢”的声浪高涨。有专家称，中国持有上万亿美元的美国国债，乃为一张制敌王牌。事实果真如此？ (16.05.2019)

欧盟预算专员厄廷格表示，如果英国无协议脱欧，德国将不得不向欧盟注资现金数亿欧元。英国混乱无序地离去，将使欧盟预算损失数十亿欧元。 (05.04.2019)

世界银行和国际货币基金组织正在华盛顿召开春季年会。对于在欧洲各国中“一枝独秀”的德国，IMF呼吁加大投资和支出。而中国大举放贷的做法也成为讨论话题。 (13.04.2019)

中国官方周一发布的最新统计数据显示，中国外汇储备实现了连续三个月的递增，一月份外汇储备增加了152亿美元，不仅超过分析师的预期，而且创下了过去12月以来，单月增幅的记录。 (12.02.2019)

(德国之声中文网) 美国投资管理公司景顺控股(Invesco)日前发布了一份调研报告，指出各国央行、国家基金越来越倾向于中国，同时还在疏离欧洲。此项调研共向139个央行、国家基金或外汇储备管理机构发放了问卷，这些机构的资产额总共高达20万亿美元。

调研显示，与2017年相比，这些金融投资市场上的"国家队"如今对中国的评价更佳：在"今后三年吸引力展望"这一项上，他们对中国的评分平均为6.1分(满分10分)；而在两年前，中国在此项上的评分仅为5.2。报告指出，尽管受到了中美贸易冲突的不利冲击--82%的受访者认为，贸易冲突会影响他们的投资决定--中国对投资者的吸引力仍然有了显著的提升。

大部分受访者都对中美贸易冲突能够平息充满信心，相信中国会履行加强知识产权保护的承诺。

各国央行、国家基金在中国的最主要的投资渠道是证券。调研显示，90%的国家投资者持有中国企业的股票。

欧洲吸引力降低

与此同时，欧洲传统大国对投资"国家队"的吸引力则在降低。景顺控股在报告中分析指出，这主要是因为欧洲的经济增长疲软，而政治风险因素则居高不下。2/3的受访者表示，英国退欧已经影响了他们的资产构成；而意大利、德国等国的民粹主义政党异军突起，也提升了政治不确定性，同样对投资决定构成影响。

调研报告强调，这些因素共同作用下，投资者正在逐渐疏离欧洲：2018年，将近1/3的国家投资者调低了在欧洲投资的比重。在"今后三年吸引力展望"评分中，德国从2017年的7.8分重挫到目前的6.2分，法国则从6.1下降到4.9，意大利更是从6.1跌落到3.8分。景顺控股指出，2019年计划调低欧洲资本比重的投资者也占到了受访者的1/3。与此同时，40%的国家投资者表示，要提高亚洲资本的比重；36%的受访者则说，要加强对新兴工业国的投资。

Symbolbild: Brexit und EU (Reuters/T. Melville)

欧洲经济受到英国退欧等一系列不利因素的困扰

报告还认为，各国央行目前更多地是在为经济缓慢降温做准备，而不是预期会发生严重的经济危机。2018年，各国央行共收购了651.5吨的黄金储备，比2017年高出了将近3/4，为历史第二高位。

当前，全球各国的外汇储备中，62%为美元资产，21%为欧元。不过，美元的比重已经降到了五年来的最低值。根据景顺控股掌握的数据，2017到2018年间，各国央行持有的人民币储备总额已经超过了加拿大元与澳大利亚元。超过1/4的央行表示，2019年将进一步提升人民币储备。

90%的国家投资者认为，今后两年内，本轮经济增长周期就将结束，这会导致资产结构的重组：债券比例将从2018年的30%上升到33%，证券比例则将从33%下滑到30%。

文山/乐然/(法兰克福汇报、景顺控股)

 

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