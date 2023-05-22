各国在德投资: 美国蝉联榜首 中国排名下滑

（德国之声中文网）尽管发生能源危机，德国所吸引的外国投资水平仍然得以保持稳定，这要归功于来自美国、英国和土耳其企业的浓厚兴趣。根据德国联邦外贸与投资署（GTAI）最新公布的数据，在过去一年里外国企业在德国新注册分支机构以及扩展现有业务的项目共有1783个。这虽然比2021年的总量减少23个，但是却比2020年多了101个。

联邦外贸与投资署总经理赫尔曼（Robert Hermann）周一对路透社表示：“鉴于目前的不利情况——乌克兰战争、能源危机和疫情后遗症，能达到这样的水准已经是成功了。”

他强调：“德国仍然是一个富有吸引力的投资地。”这也体现在外国企业加大对未来科技的投资上——比如半导体产业、电池制造和循环利用等产业。大约15%的国际企业都希望在德国设立生产线，或者进行研发工作。

在德国投资最多的国家仍然是美国，有279个投资项目都来自美企。“这是值得关注的现象，毕竟美国在出台所谓《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act）之后，对本土投资进行了大力扶植”，赫尔曼指出。

排名第二和第三的是瑞士和英国，分别有208和170个投资项目。“这两个国家都不属于欧盟，但是都希望在欧盟市场立足，也经常选择德国作为落脚点。”

目前在德国，来自中国的投资项目一共有141个，这是继2014年以来的最低水平。

“新冠疫情肯定对此造成了一定影响”，赫尔曼表示。在中国实行严格清零防疫政策期间，中德之间的商务旅行几乎无法进行，这给企业达成交易制造了困难，会导致项目进展延迟甚至受阻。

土耳其则以创纪录的139个投资项目跻身第五名。

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德国优势与劣势

这些在德国的投资项目所创造的新就业岗位达到33500个，增幅达到10%左右。已宣布的新增投资总额达到250亿美元，其中一大部分来自美国半导体加工企业英特尔（Intel）。不过赫尔曼也指出，即使刨去这一桩投资，余下的总投资数额也还有80亿欧元，比2021年的水平多出10亿欧元。他说：“这是非常出色的数字。”

在招徕投资方面，可再生能源的使用渠道变得日益重要，比如风能和太阳能。

“不管是微软、苹果，还是规模小一些的数据中心运营商或者像Northvolt这样的电池制造商——可再生能源都是他们做出选择的一个重要理由”，德国联邦外贸与投资署的专家哈尔蒂希（Achim Hartig）说，“可再生能源的普及目前已经成为德国真正的区位优势。”2022年，德国可再生能源在能源消费总量中所占比例提高到了46%，到2030年，这一占比还将提高到至少80%。

相比之下，土地面积不足是德国的一个劣势。“厂区空间可用性是一个问题”，联邦外贸与投资署总经理赫尔曼指出，像英特尔或者特斯拉这样的大企业在德国投资，往往需要占地100公顷甚至更大的整块地皮，而这样的工业用地尤其在德国西部各州几乎已经找不到了。而专业技术人才的稀缺则并非阻止企业在德国投资的因素，“因为所有欧洲国家都有这个问题”，专家哈尔蒂希指出。

（路透社）

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