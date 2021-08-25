各国加快疏散行动 塔利班传胁迫联合国员工

(德国之声中文网) 西方国家周三(8月25日)在距离撤军期限剩不到一周之际加快从阿富汗撤离人员的速度。虽然撤离行动将持续31日，但美国军方表示，在最后两天将把重点转移到撤离自己的部队。

美国的欧洲盟友提出延长期限，让冲突期间帮助过这些国家的阿富汗人能被送到安全之地，但华盛顿拒绝，总统拜登(Joe Biden)已下令所有军队在本月底前撤离阿富汗，

目前为止，各国已疏散了超过88,000人，包括在过去24小时内疏散了19,000人。美国军方说，每39分钟便有一架飞机从喀布尔机场起飞。拜登本周稍早曾表示，如果让美军继续留在阿富汗，他们将面临越来越大的危险。白宫25日表示，拜登听取了关于阿富汗撤军的应急计划，以及来自伊斯兰国威胁的汇报。

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 同日表示，自8月中旬以来，至少有4500名美国公民及其家人从阿富汗撤离，国务院正在积极与大约1000名仍留在阿富汗的美国人联系。他说，帮助想离开阿富汗的人（包括美国人和其他人）的工作没有最后期限，而且美国将继续进行。

塔利班说外国军队必须在本月底前撤出。他们鼓励阿富汗人留下来，同时表示一旦外国军队离开后商业航班将恢复，那些获准离开的人仍将被允许这样做。美国的几个欧洲盟国表示，他们不再有时间来拯救所有帮助他们的部队和他们的外交及援助工作的成千上万的阿富汗人。

英国外交部长拉布(Dominic Raab)说，疏散人员的最后期限到本月的最后一分钟为止。法国表示，该国将尽可能地推动疏散工作，但很可能在未来几小时或几天内结束疏散工作。德国总理默克尔(Angela Merkel)表示，即使在最后期限过后，德国也将努力帮助阿富汗人。荷兰表示，几乎可以肯定的是，许多有资格获得庇护的人将无法及时透过外国疏散行动离开阿富汗。

联合国员工传出受迫害

自从塔利班接管阿富汗後，数以万计担心受到迫害的阿富汗人涌入喀布尔机场，寻求乘机离开。25日，许多人仍在机场外徘徊，而来自美国丶英国和其他国家的士兵正试图在现场维持秩序。

路透社报导，这些阿富汗人拎着塞满财物的袋子和行李箱，向士兵们挥舞着文件，希望能获得入境许可。一名男子站在水沟里，把一个孩子递给上方的人。他说：「我从伦敦的一封电子邮件中得知，美国人正在带阿富汗人出去。这就是我来的原因，这样我就可以出国了。」

援助机构说，虽然现在的重点是那些试图逃离阿富汗的人，但阿富汗的剩馀人口正面临饥饿丶疾病和迫害风险上升的情况。联合国人权负责人向媒体透露，她收到了关于塔利班严重侵权行为的可靠报告，包括对平民和投降的阿富汗安全部队的进行「即决处决」。塔利班表示，他们将对暴行的报告进行调查。

联合国本身在其特派团留下了大约3000名阿富汗工作人员。路透社审查的一份联合国安全文件描述了自8月10日以来发生的几十起威胁丶抢劫联合国办公室和虐待其阿富汗工作人员的事件。其中一起事件是一名阿富汗籍的联合国工作人员22日试图前往喀布尔机场时被塔利班人员拦下，他们搜查了他的车辆，发现了他的联合国证件。然后殴打他。

此外，23日三名身份不明的男子来到另一名当时正在工作的阿富汗籍联合国工作人员的家中。他们问他的儿子父亲在哪里，并指责他撒谎。他们告诉男童：「我们知道他的所在地和他的工作。」

一名为联合国工作几年的阿富汗妇女在匿名接受路透社访问时说：「我认识的每个女人都和我有一样的恐惧。如果我们因工作受到惩罚，我们的孩子会如何？我们的家庭会如何？他们会对我们这些妇女做什么？」

塔利班正试图劝说机场的人们回家，说他们没有什么好怕的。塔利班发言人沙欣 (Suhail Shaheen) 在推特上发言说：「外国军队应该在最后期限前撤出。这将为恢复喀布尔机场重启商业航班。持有合法证件的人可以在8月31日之后通过商业航班旅行。」

此外，塔利班寻求土耳其的协助，以便在外国军队离开后确保喀布尔机场开放，但也表示，塔利班将不允许土耳其军队停留。土耳其于周三开始疏散其部队。

在华盛顿，美国国务卿布林肯说，阿富汗邻近的各国正在积极了解它们是否能够在外国军队离开阿富汗後，在保持喀布尔机场开放的相关事项中扮演什麽样的角色。

(路透社丶美联社)

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