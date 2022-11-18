各国代表未能达成协议 COP27峰会进入加班模式

（德国之声中文网）欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯（Frans Timmermans）呼吁正在埃及举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）的谈判者达成协议，在此前的气候协议上向前推进，努力保持全球气温上升1.5℃的上限。

"在我们的宏图大志中，欧盟团结一致，在格拉斯哥达成的协议基础上向前迈进。我们向合作伙伴发出的信息是明确的：我们不能接受1.5℃（全球升温控制目标）今天在这里死亡。"他在周六（11月19日）发表的一条推文中说。

提莫曼斯接受记者提问

谈判人员正在为本周末的COP27气候谈判达成协议做最后的努力。由于在资金和责任方面仍然存在分歧，为期两周的峰会被迫延期。

最后时刻的谈判没有在预期时间内达成，这已经成为最近几届气候峰会的一个常见的剧情。

然而，由于乌克兰战争和迅速上涨的能源价格已让各国政府殚精竭虑，2022年的表现被视为对全球遏制气候变化承诺的一个重要考验。

COP27主席、埃及外交部长舒克里（Sameh Shoukry）周五晚些时候告诉记者："我仍然将努力让本次峰会在明天以有序的方式结束，达成一系列全面、目标远大而又能平衡各方利益的共识。"

"这将是紧张的一天，可能也是紧张的一夜。"正在沙姆沙伊赫出席本次峰会的德国外交部长贝尔博克说，"我们面前还有很多困难，但是如果我们真诚地准备为所有人取得集体进展，那么没有任何一个问题是无法解决的。"

COP27已经达成了哪些协议？

周五早些时候发布的一份声明草案表明，近200个参与国已经达成协议，重申过去的承诺，即与工业化前水平相比，将全球变暖限制在1.5摄氏度（华氏2.7度）。

科学家们认为，如果升温水平超过1.5℃，气候变化的影响将开始变得更糟，而且更难逆转或减速。

该声明将 "重申"，为了完成这个目标，需要在未来几年迅速和深入地削减碳排放。

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尽管批评者曾经指出，在这一特定的承诺中，并没有规定如何实现这个目标。

草案文件提议各国在明年11月之前制定出十年短期计划，并鼓励各国开始提交长期计划。

观察家们还注意到，跟2015年以来的历次气候峰会协议相比，草案在若干部分特别提到了"可再生能源"，而不是"低碳"或"清洁"能源。批评者说，这种语言的设计是为了让核电或天然气等二氧化碳排放量相对较低的其他能源也被计算在内。

中国应该为损失和损害基金出资吗？

一个关键的症结是就"损失和损害"基金达成协议。这将涉及到发达国家对遭受气候变化影响的欠发达经济体的赔偿。在很大层面上，欠发达国家在历史上几乎没影响气候变化。

一个由100多个发展中国家和中国组成的团体提出了一个建立全球"损失和损害"基金的建议，但是遭遇到来自欧盟和美国的阻力。

欧盟表示准备在周五的谈判中做出妥协，同意设立一个基金的建议，但提出了两个额外的规定。

欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯说，该基金应该只向受影响最严重的国家提供赔偿金，而不是所有发展中国家。他还说，这些资金应该来自一个"更广泛的基金基础"--此类言辞被认为是指像中国或沙特阿拉伯这样的国家也应该出资。

西方国家倾向于认为，中国现在是世界上最大的温室气体排放国，相当于早期工业化国家。中国政府经常反驳说，中国的人均排放量仍然低于西方国家，而且直到最近，它在历史上对气候变化的影响还比较小。

气候变化引起饥荒?

加拿大环境部长吉尔博特（Steven Guilbeault）早些时候告诉记者，各国已"接近"就损失和损害基金达成协议，但是"出资者应该包括所有的排放大国，也就是包括像中国这样的国家，以及沙特阿拉伯和卡塔尔。"

COP27会议上的协议必须经所有近200个参会国家同意才能达成。

印度与非洲国家在石油和天然气方面存在分歧

印度呼吁将减少对煤电依赖的规定扩大到所有化石燃料，也让谈判陷入了僵局。

抵制尤其来自资源丰富的非洲国家，这些国家对刚刚开始开采的石油和天然气满怀期待，视之为发展的关键动力。

周五传出的不完整草案中仍然只提到煤炭。

美国气候特使克里感染新冠病毒

忙中添乱的是，出席会议的重要人物美国气候特使克里COVID-19检测呈阳性，在周五进入隔离状态。

克里周四在峰会上发言时声音低沉，但表示他的检测结果是阴性的。周五的测试结果发生了变化。

这位美国前国务卿和总统候选人最近几天一直在忙着与来自中国、欧盟、巴西、阿联酋和其他国家的代表进行穿梭式外交。

美国国务院发言人史密斯（Whitney Smith）在一份声明中写道："他正在通过电话与他的谈判团队和外国同行合作，以确保COP27会议取得圆满成功。"

埃及周六的黎明已经到来，人们正在期待这一天的圆满成功。

（法新社、德新社、路透社）

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