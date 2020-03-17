各国争分夺秒抢先研发新冠疫苗

（德国之声中文网）周一（3月17日），第一位志愿者在美国西雅图接受了新冠病毒试验性疫苗接种。这是对抗全球性大流行的新型冠状病毒疾病（Covid-19）的关键一步。

该疫苗是由美国国立卫生研究院（NIH）和生物技术公司莫德纳（Moderna）合作开发的。作为人体试验的第一阶段，研究人员将在未来六周内向45名健康的成年人注射这种名为" mRNA-1273"的试验性疫苗。

美国国立卫生研究院传染病负责人福奇(Anthony Fauci)说："寻找一种安全有效的疫苗……是公共卫生的当务之急。"

福奇说："这项以创记录的速度启动的第一阶段研究，是实现该目标的重要的起步。"

实现免疫的漫漫长路

去年12月，中国当局承认在武汉爆发了新冠病毒疫情。随后，该病毒迅速传播到其他国家并引发了全球危机。今年1月，中国分享了该病毒的基因序列，世界各地的医疗机构和实验室着手进行治疗研究。

该病毒通过与人类细胞结合而致病。新疫苗包含病毒基因信息的一部分，但不包含病毒本身。研究人员希望这种疫苗可以触发人体免疫系统，从而使接种者对新冠病毒具有抵抗力。

但是，美国国立卫生研究院一再声明，完成所有试验并确定疫苗可以安全地大规模使用，需要12到18个月的时间。

研发疫苗的竞赛

除了位于马萨诸塞州的莫德纳公司之外，世界各地许多公司和实验室也在致力于对抗新冠病毒的疫苗研究。

在亚洲，医生们正在测试由美国吉利德科学公司（Gilead Sciences）生产的抗病毒药物 "瑞德西韦"(Remdesivir)。另一家美国生物技术公司Inovio也在研发新冠病毒疫苗。

另外，德国公司CureVac也在开发新冠病毒疫苗。曾有报道称，特朗普政府曾与该公司接触，不惜重金让该公司科研人员专门为美国研制疫苗。但该公司坚决地否认了这些报道，称并未收到美国政府的报价。

中国疫苗项目开始招募受试者

据中国媒体报道， 3月17日，中国工程院院士王军志在中国国务院联防联控机制召开的新闻发布会上透露，新冠疫苗研发攻关组研究进展顺利。8个优势团队的研发重点放在 灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗5个方向。 王军志说，“ 第一批确定的9项任务都已完成临床前研究（也就是动物的有效性、安全性研究）的大部分工作。大部分研发团队4月份都能完成临床前研究，并逐步启动临床试验”。

他还说：“ 研发进展比较快的单位已经向国家药监局滚动递交临床试验申请材料，并且已经开展临床试验方案论证、招募志愿者等相关工作。待国家药监局按照有关法律法规审批后，开始临床试验。 ”

张平 /洪沙/ 叶宣（法新社、德新社）