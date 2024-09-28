吃狗肉禁令生效前 韩国为食用狗行业提供赔偿

韩国政府本周宣布，2027年狗肉禁令正式生效之前，从事狗肉行业的农民和工人将获得适当补偿。不过，政府的这一举措却同时招致食用狗养殖户和动物保护者的不满。

（德国之声中文网）今年一月，韩国议会通过立法案，三年过渡期结束之后，将在2027年全面禁止出于食用目的而宰杀、养殖和销售狗肉，违反者将面临两到三年的监禁。

韩国农业部本周四宣布，从事食用狗饲养的农户如果愿意提前关闭养殖场，将获得每只狗170至450美元的补偿。一般认为，肉狗养殖者很有可能会拒绝政府的这一提议，因为他们此前提出的要求是每只狗政府需要补偿1505美元。肉狗饲养者表示，政府的禁令是对民众自由权利的限制，也给养殖者的生计造成了困难。肉狗养殖者联合会周二发布的一份声明中，要求政府推迟执行禁令，并出台恰当的赔偿计划。

韩国动物保护者呼吁禁食狗肉。 图像来源: Ahn Young-joon/dpa/AP/picture alliance

韩国的反对吃狗肉运动也得到了第一夫人金建希的鼎力支持，她曾多次公开表示应当禁食狗肉。也正因为如此，养殖户发起的抗议集会中，金建希往往是攻击和谩骂的头号人物。民调显示，尽管大多数韩国人并不吃狗肉，也支持发布狗肉禁令，但仍有大约三分之一的受访者反对实施此项禁令。

反虐待动物组织“国际人道协会”韩国负责人李尚昆（音）表示：“韩国宣布狗肉禁令是一个里程碑式的历史事件，将永远终结我们国家吃狗肉的历史。”但李尚昆同时也表示，他的组织对政府提出的补偿计划表示失望，因为该计划将依照养殖肉狗的数量提供补偿，“为了获取政府更多的补偿，养殖户会增加养狗的数量，这样就会有更多幼狗忍受痛苦。”

食用狗肉在朝鲜半岛有数百年的历史。此外，中国、越南、印度尼西亚以及一些非洲国家也有食用狗肉的传统。但作为文化及经济大国，韩国人吃狗肉的问题引起了更多的关注。此外，韩国也是唯一一个拥有食用狗饲养工业的国家。

韩国农业部副部长朴宝苏（音）对媒体表示，政府调研得出的数据显示，目前韩国境内共有46.6万只食用狗，而政府的目的是在禁令生效之前，就让养殖户自愿放弃饲养食用狗。禁令生效之后，对剩余的食用狗不会实施宰杀，而是会开放收养，或送往寄养机构。

来自韩国农业部的信息显示，地方有关当局在努力减少食用狗饲养农场和专用屠宰场数量的过程中，也为食用狗屠宰人员提供了补偿，并为他们改行提供低息贷款。韩国农业部还表示，从事食用狗交易和餐饮业的从业者也会得到经济补偿，并在他们寻找新的就业机会时提供帮助。

（美联社）

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