吃炸鸡想先烈 肯德基开「雷锋主题餐厅」

(德国之声中文网) 美式速食餐厅肯德基一向以在地化经营闻名。其湖南长沙望城的分店考量到当地是共产主义斗士雷锋的故乡，在3月3日开张了全国首家「雷锋主题餐厅」。

餐厅的透明玻璃上，贴满了漫画版的雷锋人偶贴纸；店门口摆了身穿绿衣头戴军帽的「雷小锋」与「雷风侠」文创人偶；不仅是点餐柜台，就连用餐区的墙上，都写着「雷锋家乡学雷锋」，并附上雷锋七问与他生前笑得开怀的照片。

眼光忙着看，耳朵也没闲着。餐厅里，雷锋的诗歌《南来的燕子》回荡耳际﹕「南来的燕子啊，新来的候鸟，从北方飞到了南方，轻盈地掠过团山湖的上空，闪着惊异的眼光……」

53年前，毛泽东呼吁国人同胞向雷锋这位因公殉职的23岁青年看齐，题词「向雷锋同志学习」，并把3月5日定为「学雷锋纪念日」。这位青年从此成为家喻户晓的「共产主义战士」代表。

官媒嘉冕 得名「基地」

中国湖南长沙望城是中国共产主义战士雷锋的家乡。肯德基为贯彻其「立足中国，融入生活」的运营方针，除了打造肯德基全国首家「雷锋精神」主题餐厅之外，还准备在全省开展「雷锋火种K计划」，将雷锋学习活动常态化，让小朋友藉由故事会认识雷锋、学习雷锋。

中國官媒人民网报道，在活动当天，湖南雷锋纪念馆授予该主题餐厅「学雷锋共建基地」称号，双方将开展更多合作。

值得注意的是，国际连锁速食店肯德基原属于美国肯塔基州的大型餐饮集团－百胜餐饮集团 (Yum Company)。但在2016年11月，百胜中国 (Yum China) 从母公司百胜餐饮集团 (Yum Company) 中分拆并在纽约证券交易所上市，自此之后中国的肯德基就全数由百胜中国经营规划。虽然美国的肯德基时常在中国的民族主义运动中成为攻击目标，但是从贸易战开展至今，中国境内的肯德基都安然无恙。

罗法/李芊 (美联社等)