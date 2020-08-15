“吃播”的末日！中国粮食安全堪忧？

（德国之声中文网）今年7月底，联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署等机构联合发布报告，新冠肺炎疫情可能导致全球饥饿人数在2020年大幅增加。报告指出，今年全球将新增1.3亿名饥饿人口，且全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。联合国的研究报告发出预警，今年共有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50年来最严重的粮食危机。

新华社在一篇相关报道中指出，“即便是在粮食资源丰富的国家，（农业）产业链也面临断裂危机”。文章写道，“由于供应链断裂和随之而来的恐慌性购买，国际市场小麦价格和去年三月相比上涨了8%，大米价格上涨了 25%”。

今年3月以来，一些粮食出口国为求自保，纷纷出台限制甚至禁止粮食出口政策。越南率先宣布停止大米出口，小麦出口国俄罗斯也随后限制了出售， 以保证国内对粮食及其加工产品的需求。诸如此类的限制出口政策进一步抬升了国际粮食市场价格。

此外，从去年年底至今，包括东非、中东和印度在内的多个地区爆发蝗灾。再加上澳洲山火等严重自然灾害，增加了全球农产品供给的不确定性，引致粮食市场波动。

中国海关总署公布的数据显示，今年前7个月，中国累计进口粮食7451万吨，同比增长22.7%。而中国自产粮食产量2015年达6.6亿吨，之后连年稳定在6.5亿吨以上水平。

路透社引述中国社会科学院农村发展研究所最新发布的中国农村发展报告称，到“十四五”(2021-2025年)期末，中国有可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口，其中谷物（三大主粮）缺口约为2500万吨。

报告指出， “目前农村发展中仍面临着诸多矛盾和问题，如农民种粮积极性下降、农民持续增收难度加大、农村老龄化日趋严重、农村民生短板突出、村庄分化日益加剧等，需要引起高度重视”。 新华社报道指出， 据民政部2016年全面摸底调查，中国农村生活着1600多万留守老年人。出于对农业生产后继乏人的担心，“谁来种地”仍然是人们普遍关注的问题。

另外，中国农业种植对化肥过高的依赖和不规范使用，有可能带来土壤污染和农业生态环境的恶化，不利于农业生产长远发展。

今年中国在经历了新冠疫情后，夏天又遭遇了严重的洪涝灾害。中国国家防汛抗旱总指挥部秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文几天前曾表示，今年洪涝灾害导致中国境内600万公顷农作物受灾，其中绝收110万公顷，主要集中在长江中下游和淮河地区。但是他也指出，“丰水年水资源保障条件更好。通过各项救灾措施，加强种植的管理，通过一些农业技术手段，今年的洪涝灾害对中国粮食安全不会有影响”。

新华社的报道也称，尽管存在严重水患，但是今年中国 夏粮再获丰收，产量达到2856亿斤，相较去年同比增长0.9%，创历史新高。“然而，从中长期看，中国的粮食产需仍将处于‘紧平衡’态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松”。

新华社指出，“必须始终对粮食安全抱有危机意识。对于一个拥有14亿人口的大国来说，任何微小的浪费都是一个惊人的数字。只有坚持一手狠抓粮食生产，一手狠抓厉行节约、反对浪费，才能真正有底气将自己的饭碗端牢”。

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