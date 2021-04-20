吁重视台海情势 澳防长强调军方做好准备

(德国之声中文网) 澳大利亚国防部长达顿 (Peter Dutton) 25日接受澳大利亚广播公司访问时被问及台海冲突是否有可能扩大时表示，澳大利亚在与中国的冲突中不应忽视台湾问题，但他也强调，澳大利亚将与该地区的盟友合作，努力维持和平。

达顿表示：「我们不应该低估冲突。」他补充说，中国已经越来越清楚地表明了其统一台湾的野心。他提到：「人们必须务实的看待这些活动，整个地区的基地都在军事化，很显然周遭有大量的活动，而且台湾和中国之间存在敌意。」

他补充说，虽然澳大利亚的国防军已准备好应对该国亚太地区盟友面临的任何威胁，但堪培拉将努力尝试维持和平。他说：「我们希望确保自己继续扮演区域内的好邻居，与夥伴及盟友合作，况且没人想看到中国与台湾或其他任何地方发生冲突。」

此外，澳大利亚的九号电视台还报导，达顿25日警告澳大利亚人民，表示随着中国带来的威胁持续增加，澳大利亚国防军应把焦点转向邻近地区。他说：「中国正在将我们区域内的各个港口军事化，我们必须加以应对，这就是澳大利亚目前着重的事。」

在达顿针对台海局势发表谈话前，澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（Angus Campbell）在印度「瑞辛纳对话(The Raisina Dialogue)」期间发表讲话警告称，中国大陆和台湾之间爆发冲突将会是「灾难性」的。他呼吁两岸领导人通过对话解决分歧。

此外，澳大利亚前国防部长克里斯托弗·派恩 (Christopher Pyne) 在阿德莱德大学法学院演讲时明确提出亚洲现在「更有可能」爆发战争，而台湾「最有可能成为下一个爆发点」。

新南威尔士大学副教授、国防问题专家张健在接受德国之声访问时表示：「澳大利亚国防军总司令的讲话是对台海最近出现日益紧张局面的一种担忧。他担心台海发生战争，但是不能把他的讲话解读为澳大利亚和美国在台一旦发生冲突就必然会采取武力干涉的立场。特别是不能认为澳大利亚的持有这样一个立场。」

张健认为，目前还无法预知万一台海爆发武装冲突，美国与澳大利亚将采取什麽样的行动，因为这取决於中国在长时间内的军力情况。他强调，这是美国始终保持战略模糊立场的原因，和美国具有同盟关系的澳大利亚也会采取类似的态度，要衡量冲突爆发的时机和军力上的对比。

他对德国之声表示：「美国直接介入台海问题的方式丶军事手段和反应程度取决於这样一个时间情况丶具体原因以及和中国之间的军力对比。澳大利亚应该和美国相同，所以究竟美澳会以什麽样的形式做出反应还处於不明确的状态。」

不过张健也指出，一旦美国选择介入冲突，也会联动澳大利亚。他说：「在台海爆发冲突丶美国又卷入的状况下，澳大利亚是否有义务参与冲突并且支持美国取决於如何解释澳美同盟。」

自从去年澳大利亚政府呼吁针对新冠疫情起源展开独立调查後，中国与澳大利亚的外交关系便逐渐恶化。中国也为此对澳大利亚采取了贸易报复措施。

(路透社、澳大利亚第九新闻台)

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