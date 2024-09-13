吁车企不投资海外 北京称电动车谈判不让步

在欧盟对中国电动车加征关税案即将表决之际，中国官媒对于双边谈判强硬表态，称中方绝不会在“核心利益”上退让一步。有消息另称，中国政府建议车企尽量不要在海外投资，不要“盲目”相信外国政府招资的呼声。

（德国之声中文网）路透社週四（9月12日）引述知情者说法称，中国商务部今年7月初在一场会议上，警告中国汽车厂商海外投资存在风险，告诉他们不要投资印度，并“强烈建议”不要赴俄罗斯、土耳其投资；对于在欧洲、泰国等地设厂的风险，则是以较为温和的语气强调。

知情者说，中国商务部鼓励厂商把海外工厂用来从事最后的汽车装配，并采用从中国出口的散装部件，藉此降低地缘政治带来的风险。

彭博社同日稍早的报道则称，中国政府“强烈建议”其国内的汽车厂商，应确保先进的电动车技术留在中国国内。北京希望由中国国内来生产汽车的重要部件，再把这些散装部件出口到国外，在其海外的目标市场当地装配；之所以不鼓励中企投资印度等国，目的也是保障中国电动车产业的知识与技术。

此外，中国官员还建议车企不要“盲目”相信或跟随外国政府招募投资的呼声，并称那些邀请中国车企前去设厂的国家，通常都是对中国汽车已设置、或考虑设置贸易壁垒的国家。

中国外交部发言人毛宁在12日的例行记者会被问及“为何阻碍或控制电动汽车技术出口至印度、土耳其等地”，她仅回应：“这个问题建议向中方主管部门了解。”

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可能带来什么影响？

近期多数大型中国车企都在寻求全球各地市场的在地化生产，盼能避免欧美对中国制电动车的惩罚性关税。竞争日益激烈、中国国内销售低迷之际，中国车企致力于向外拓展新的客户，但官方希望关键部件生产应留在中国，此举可能危害中国车企往全球发展的努力。

欧洲可能也受到影响。此前，西班牙、意大利等国都向中国车企招手，希望能促进当地的就业机会与经济发展。

举例来说，比亚迪（BYD）预计在土耳其设立的工厂，有望能达到一年15万辆车的产能，并创造5000个工作机会。奇瑞汽车（Chery）则与西班牙企业合作，打算改建、重启一间原本属于日产汽车（Nissan）的工厂，使用一部分散装的部件来装配汽车。

不过，部分中国车企对于在欧洲独立设厂，仍然保持谨慎，因为这需要大量资金，同时也要对当地法规和文化有深入了解。中国销量第二高的车企吉利汽车（Geely）向路透社透露，正在欧洲物色适合设厂的地方，但“还没有百分之百确定”。

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欧盟否决中企“最低进口价”提议

今年7月，欧盟以中企从政府获取不当补贴为由，开始对中国制造的电动车施加临时关税；10月底，欧盟27个成员国将会就此案做最终表决。

欧盟委员会已证实，中国商务部长王文涛下週将造访布鲁塞尔，在9月19日与欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）磋商电动车反补贴案。

法新社指出，虽然中国与欧洲双方都强调要透过沟通对话来解决问题，但欧盟委员会发言人吉尔（Olof Gill）透露，至今为止，中方所做出的努力还不足以消除欧盟对“不当补贴”的疑虑。

吉尔表示，有几间中国出口商提议，中企可以保证把产品价格维持在一个最低进口价以上，藉此来抵销中国电动车获得补贴对欧洲产业带来的伤害。然而，经过“充分的评估”，欧盟认为这些提议都还是无法消除疑虑，因此会继续与中方谈判。

欧盟内部对关税的分歧也仍未解决。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本週访北京期间表示，欧盟应“重新考虑”对中国电动车加征关税一事，此一立场转向令许多欧洲国家讶异；德国政府与业界此前一直对关税抱持疑虑，总理发言人赫伯施特莱特（Steffen Hebestreit）回应桑切斯的言论便表示赞同。

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中国官方透露不退让信号

对于欧盟的反补贴调查，中国批评为“保护主义”；为了反击，中国也对欧洲猪肉、乳制品展开调查。

据台湾中央社报道，中国官媒央视旗下的新媒体“玉渊谭天”12日引述欧中电动车谈判的不具名“核心人士”说法称，“宁可谈不成，中国在核心利益上也绝不让一步”，因此呼吁欧盟应“及早做出正确的选择”，取消对中国汽车加征关税。

该消息人士称，虽然贸易争端的原则与基础是沟通与友好磋商，但“如果对方要价过高，无法达成预期结果也是正常的”；最重要的是，中国会坚决维护其“核心利益”。

（路透社、法新社、彭博社、中央社等）

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