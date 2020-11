吁结束分化  拜登：让美国再赢得世界尊重

(德国之声中文网)美国民主党总统当选人拜登(Joe Biden)三度问鼎白宫宝座,这次终於有望如愿。他在当地时间周六(7日)晚上发表胜利讲话,说破纪录取得7400多万张选票,充满喜悦与感激,强调会保持谦卑。

拜登对特朗普支持者说,理解他们的失望,「我也输过好几次」,但希望双方给彼此一个机会,是时候放下仇恨言辞丶降降温,再一次聆听对方,又呼吁民主共和两党合作,结束对立。

他承诺不会成为分化的总统,会团结全国上下,在他眼中不是蓝州或红州,而是美国(I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, but only sees the United States.)。

他又表示,新政府会以人民为先,恢复美国的灵魂丶重建美国的骨干,让美国再次赢得世界的尊重。

贺锦丽:女孩子要有野心

在拜登出场之前,民主党副总统当选人贺锦丽(Kamala Harris)先发言。她感谢国民踊跃投票丶工作人员辛苦点算每一张选票,形容美国人民成功守护了民主。

她说不论是白人丶亚裔丶拉丁裔丶还是黑人,都有份写下美国历史,特别是经常被忽略的黑人,是美国的骨干。她相信自己不会是最後一位女性副总统,寄语所有美国女孩子要有野心和梦想。

演説场地位於拜登家乡特拉华州威尔明顿。大批支持者聚集庆祝,他们挥动美国国旗和载歌载舞,现场气氛高涨。

特朗普返回白宫遭喝倒采

另一边厢,特朗普周六(7日)早上到弗吉尼亚州的自家高尔夫球俱乐部打球,场外有拜登支持者聚集喝倒采,有人高呼「你被开除了」丶「输家」等口号。

他在多家传媒宣布拜登胜选后返回白宫,期间向白宫外的记者挥手,但不发一言,有示威者向他报以嘘声。

特朗普一直未有认输,早前表示选举不公,会在法院挑战大选结果。美联社则引述不愿具名的白宫官员透露,总统将接受自由公正选举的结果,特朗普政府正在遵守所有政府过渡的法定要求。

