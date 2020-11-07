 吁结束分化  拜登：让美国再赢得世界尊重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

吁结束分化  拜登：让美国再赢得世界尊重

这边厢，拜登发表胜选讲话承诺结束对立，要恢复美国的灵魂，那边厢，特朗普从高尔夫球场回到白宫，一言不发。

USA Wilmington | Rede Joe Biden und Kamala Harris nach dem Wahlsieg (Angela Weiss/AFP/Getty Images)

美国民主党总统当选人拜登在家乡特拉华州发表全国讲话

DW.COM

特朗普敌视民主的毁灭幽灵终于因为拜登的胜选而消散。德国之声评论员Ines Pohl认为，在内政方面，美国面临艰难时刻。但在外交领域，美国将更令人放心。

民主党人拜登最终赢得美国总统宝座。政治观察家评论拜登是富有同理心、理性而且令人安心的政治家，美国正需要特朗普口中的“慢乔”。

随着美国大选进入倒数两天，部份华裔选民也开始积极替自己支持的候选人拉票。德国之声访问了「拜登华人助选团」的创始人，从她的角度来探讨华人社群如何看待这次大选。

美国大选计票工作仍在进行，但美国民主党总统候选人拜登似乎已胜券在握。寻求连任的特朗普则在准备挑战大选结果。

（德国之声中文网）美国民主党总统当选人拜登（Joe Biden）三度问鼎白宫宝座，这次终於有望如愿。他在当地时间周六（7日）晚上发表胜利讲话，说破纪录取得7400多万张选票，充满喜悦与感激，强调会保持谦卑。

拜登对特朗普支持者说，理解他们的失望，「我也输过好几次」，但希望双方给彼此一个机会，是时候放下仇恨言辞丶降降温，再一次聆听对方，又呼吁民主共和两党合作，结束对立。

他承诺不会成为分化的总统，会团结全国上下，在他眼中不是蓝州或红州，而是美国（I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, but only sees the United States.）。

他又表示，新政府会以人民为先，恢复美国的灵魂丶重建美国的骨干，让美国再次赢得世界的尊重。

贺锦丽：女孩子要有野心

在拜登出场之前，民主党副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）先发言。她感谢国民踊跃投票丶工作人员辛苦点算每一张选票，形容美国人民成功守护了民主。

她说不论是白人丶亚裔丶拉丁裔丶还是黑人，都有份写下美国历史，特别是经常被忽略的黑人，是美国的骨干。她相信自己不会是最後一位女性副总统，寄语所有美国女孩子要有野心和梦想。

演説场地位於拜登家乡特拉华州威尔明顿。大批支持者聚集庆祝，他们挥动美国国旗和载歌载舞，现场气氛高涨。

USA Chicago | Menschen feiern den Wahlsieg von Joe Biden (Armando L. Sanchez/TNS/ZUMA Wire/picture alliance)

在芝加哥特朗普国际酒店大厦外，大批拜登支持者庆祝特朗普落败

特朗普返回白宫遭喝倒采

另一边厢，特朗普周六（7日）早上到弗吉尼亚州的自家高尔夫球俱乐部打球，场外有拜登支持者聚集喝倒采，有人高呼「你被开除了」丶「输家」等口号。

他在多家传媒宣布拜登胜选后返回白宫，期间向白宫外的记者挥手，但不发一言，有示威者向他报以嘘声。

特朗普一直未有认输，早前表示选举不公，会在法院挑战大选结果。美联社则引述不愿具名的白宫官员透露，总统将接受自由公正选举的结果，特朗普政府正在遵守所有政府过渡的法定要求。

观看视频 11:33

拜登当选总统，世界将会怎样？

李澄欣（综合报导）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US Wahl 2020 - Joe Biden

拜登的胜利：同理心赢得总统宝座 07.11.2020

民主党人拜登最终赢得美国总统宝座。政治观察家评论拜登是富有同理心、理性而且令人安心的政治家，美国正需要特朗普口中的“慢乔”。

USA Wilmington | Joe Biden und Jill Biden

拜登胜选  各国元首说什么？ 08.11.2020

美国大选结果终於出炉，世界各国领袖都发文恭贺拜登，包括台湾总统蔡英文。与美国交恶的中国和伊朗，有什麽反应？

US-Wahlen 2020 | Donald Trump Rede

筹资蓄势——特朗普欲挑战大选结果 07.11.2020

美国大选计票工作仍在进行，但美国民主党总统候选人拜登似乎已胜券在握。寻求连任的特朗普则在准备挑战大选结果。

广告

时事评论

US Wahl 2020 - Joe Biden (Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance)

评论：一位新总统，没有胜利者

特朗普敌视民主的毁灭幽灵终于因为拜登的胜选而消散。德国之声评论员Ines Pohl认为，在内政方面，美国面临艰难时刻。但在外交领域，美国将更令人放心。  