吁结束分化  拜登：让美国再赢得世界尊重

（德国之声中文网）美国民主党总统当选人拜登（Joe Biden）三度问鼎白宫宝座，这次终於有望如愿。他在当地时间周六（7日）晚上发表胜利讲话，说破纪录取得7400多万张选票，充满喜悦与感激，强调会保持谦卑。

拜登对特朗普支持者说，理解他们的失望，「我也输过好几次」，但希望双方给彼此一个机会，是时候放下仇恨言辞丶降降温，再一次聆听对方，又呼吁民主共和两党合作，结束对立。

他承诺不会成为分化的总统，会团结全国上下，在他眼中不是蓝州或红州，而是美国（I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, but only sees the United States.）。

他又表示，新政府会以人民为先，恢复美国的灵魂丶重建美国的骨干，让美国再次赢得世界的尊重。

贺锦丽：女孩子要有野心

在拜登出场之前，民主党副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）先发言。她感谢国民踊跃投票丶工作人员辛苦点算每一张选票，形容美国人民成功守护了民主。

她说不论是白人丶亚裔丶拉丁裔丶还是黑人，都有份写下美国历史，特别是经常被忽略的黑人，是美国的骨干。她相信自己不会是最後一位女性副总统，寄语所有美国女孩子要有野心和梦想。

演説场地位於拜登家乡特拉华州威尔明顿。大批支持者聚集庆祝，他们挥动美国国旗和载歌载舞，现场气氛高涨。

特朗普返回白宫遭喝倒采

另一边厢，特朗普周六（7日）早上到弗吉尼亚州的自家高尔夫球俱乐部打球，场外有拜登支持者聚集喝倒采，有人高呼「你被开除了」丶「输家」等口号。

他在多家传媒宣布拜登胜选后返回白宫，期间向白宫外的记者挥手，但不发一言，有示威者向他报以嘘声。

特朗普一直未有认输，早前表示选举不公，会在法院挑战大选结果。美联社则引述不愿具名的白宫官员透露，总统将接受自由公正选举的结果，特朗普政府正在遵守所有政府过渡的法定要求。

观看视频 11:33 拜登当选总统，世界将会怎样？

李澄欣（综合报导）

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