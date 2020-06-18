吁欧盟对华强硬 黄之锋：尚有自由的最後证词

（德国之声中文网）「港版国安法」周四（18日）提交全国人大常委会审议，四类罪行中有关外国势力的字眼由「干预」变成「勾结」，意味着矛头将由境外人士变成香港境内人士，曾游说外国制裁的民主派将陷险境。

香港众志秘书长黄之锋同一天在哥本哈根民主高峰会（Copenhagen Democracy Summit）演讲时形容，「这可能是我尚有自由的最後证词（It could be my last testimony when I'm still free）」。

峰会一连两天以视讯形式举行，第一节由美国政治新闻网站Politico资深编辑希斯 （Ryan Heath）与黄之锋对谈。黄批评，国安法以空泛模糊的「勾结」针对民主派人士和代议士，目的是切断国际社会与香港的联系和支持，他本人也将被以言入罪，「今日出自我口中的每一句话，很可能在不久的将来成爲法庭上的犯罪证据」。

香港或沦共产波兰

黄之锋预料，「港版国安法」立法后，香港将经历长期的镇压，如同共产时代的波兰，有秘密警察驻守在城市中，这不只影响香港本地人，还有很多在港外籍人士和投资者。

他举例指，北京过去也曾以国家安全为由拘禁外国人，包括瑞典人权机构工作者達林（Peter Jesper Dahlin）、加拿大外交官及商人、台湾人权工作者李明哲等。「只要中国把国安放优先，没有人是安全的，公民记者丶书商丶非政府组织（NGOs）工作者丶宗教团体丶作家和人权份子都会陷入险境。」

他强调，港人过去一年的抗争，不只是为了政治问题，同时是为了经济问题，汇丰银行（HSBC）不断受北京压力就是具体例子。他呼吁国际社会和投资者，共同捍卫香港一直享有的自由经济丶自由市场、自由贸易港及资讯自由流通。

他又表示，中国过去20年在亚洲、欧洲、非洲急速扩张势力，「世界正从中国噩梦中苏醒过来」。他乐见G7同日发表联合声明反对国安法，认为欧洲国家的态度较以往强硬，但指欧盟作为人权的推动者，不应该再姑息中国，在新疆和香港问题上应考虑实施制裁、禁运等措施，以实际行动表达与香港人站在同一阵线。

中国使馆：更显国安法急迫性

中国驻丹麦大使馆对黄之锋参与峰会提出抗议，指黄之锋「乞求外国干涉香港事务」，更体现中国进行国安法立法的必要和急迫性。

全国人大常委会周四（18日）起一连三天召开第十九次会议，此前「港版国安法」不在议程上，但官方新华社突然报导有关草案已由委员长会议提请人大审议。而对比早前的版本，第四类罪行出现改动，「外国和境外势力干预香港特别行政区事务」变成「勾结外国或者境外势力危害国家安全」。

《信报》引述曾代理国家安全案件的内地律师解释，在内地法例而言，「勾结」是指境内人员或机构故意与境外串通或合作从事非法活动，「干预」则指境外人员或机构试图对境内进行影响。

但香港法律上不存在「勾结」字眼，是否勾结外国将如何定义？《苹果日报》报导律政司长郑若骅回应记者有关提问时也无法解答，坦承自己「也是刚刚才看到这个新闻」、「要看看他（全国人大常委会）怎样写，我先回答你其他问题」。

全国港澳研究会成员宋小庄则对该报解读指，如果叫外国议员插手香港事务，可能已违国安法，「如果好像黄之锋要求美国惩罚什么什么丶香港什么什么，就犯了这个罪」。

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李澄欣/邹宗翰（综合报导）