司马南承认美国买房被群嘲 胡锡进发声

（德国之声中文网）在中国舆论场活跃了数十年的司马南近日被指“翻车”：这位以“爱党爱国”而著称的公众人物、网络大V近日承认，早在2010年就在美国购置房产。

司马南本名于力，在90年代因为气功打假而出名，之后一直活跃在中国政治评论领域。他经常批评美国和西方社会，发表过不少带有明显民族主义色彩的言论，被一些评论人士称为“大五毛”、“反美斗士”。不过，司马南曾经在采访中称这是强加给他的，他不鼓励无端反美，“我不是反美斗士”。

近年来，针对司马南“向海外转移财产”、“反美是工作，赴美是生活”之类的质疑和传闻不断，他本人则一直强调这些是不实信息。近日，又有人曝光其在美拥有目前已价值百万的房产。

“我的‘美国房事丑闻’”

在各种质疑声下，司马南推出名为“我的‘美国房事丑闻’”系列微博视频，讲述为什么他要“2010年花费25万美元在美国买房”。在第一个超过20分钟的视频中，司马南表示“犯下如此严重的不可饶恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜负了网友对我的期待”，当然这些话明显是反语。

在发布于8月15日的视频中，司马南表示他会到美国投资是“被忽悠了”，听人说在美国那个“犄角旮旯”买房未来会升值，25万美元在美国能买到房子的面积比北京大，另外还听说办手续、打理起来很容易。他强调自己没有美国国籍或者绿卡，也回应了一些针对他的其他传闻。截至发稿，司马南已经发布了四个相关视频。

在司马南视频的下方，目前可见的大部分评论都是支持司马南的。

与此同时，质疑声也不少，不少网友指责司马南是“两面人”。

网易刊登了一篇来自“桐城一派”的公共号文章称，“司马南终于翻车了，‘爱国者’人设轰然倒塌”，质疑司马南一向说美国水深火热、民不聊生，“如今脱口而出说买房是为了‘升值’，……这还怎么自言其说呢？“另外，“让人纳闷的是，他完全可以像过去那样矢口否认在美国购置了房产的事儿，为什么这次就承认了呢？……难道，这里面有什么玄机？“

网易也刊登了另一篇聚焦该事件的公共号文章，其中称“实事求是地说，在合法获取财富之后，任何人都有支配自己财富的权利，这当然也包括司马南。但这件事在他头上就显得很讽刺：一个天天批判美国的人，居然在美国买房安家，把自己至少是一部分的财富交给美国这样一个自己口中的‘强盗国家’手中，这是一种什么精神？“

这篇文章还质疑了司马南是如何“把超过25万美元的外汇从中国搞出去的”，怀疑他“大概率使用了违法的手段”。

胡锡进：我们舆论场针对个人的攻击有点多

《环球时报》前总编、在中国舆论场拥有颇大影响力的胡锡进在8月16日发微博对这起事件发表评论。

“在美国买过房子，投过资，就不能批评美国了？这个逻辑站不住吧！”胡锡进在他微博贴文的开头写道，似乎在声援司马南。胡锡进说：“我觉得在哪个国家如果投资买过房子就属于‘精’那个国家了，‘哈’那个国家了，再批评那个国家就属于自相矛盾了，这样的标签生产一点理性含量都没有，就是一种斗争游戏和情绪释放。不好，我觉得。“他随后称，中国人“最厌恶的是美国的霸权主义，是华盛顿变本加厉遏制中国的外交政策。批美国的大部分火力都集中于此”。

这位中国官媒前主编称，“对美舆论斗争我认为需要中国的知识分子群体和网络界整体参与。怎么在美国买过房子就没资格了呢？中国对外开放，使得国人有了利用国际资源促进个人利益的机会，中国人能去国外旅游，留学，买房，只要钱的来路是正当的，这些都是好事啊”。

胡锡进还称，他主张“今后无论针对谁，都不应再因为他在个人层面与外界发生某种交集而对其进行名誉攻击。这都21世纪了，我们大部分人身上都有全球化的元素甚至烙印，你学过英语，我喜欢看美剧，他是果粉还开外国牌子汽车……。如果把全球化元素作为相互指责攻击的把柄，这本身就很无厘头，是舆论风尚的一种退化。”

“谁买都可以，司马南就是不可以”

在胡锡进这条微博的评论区，不少网友留言反对网络喷子，“支持老胡”、“支持司马南”。

不过，也有不少网友为演员张哲瀚（去年813事件）抱不平，指胡锡进“双标”，写道“不敢相信这是去年批判小演员旅游经过靖国神社是‘政治不雅照’的老胡老师……”

很多网友再次提出那句著名的“反美是工作，赴美是生活”，指责司马南是 “把爱国当生意”。一位网友写道：“谁买都可以，司马南就是不可以，最烦这种说一套做一套、道貌岸然强词夺理的人。”这条评论得到将近2000个赞。

还有一条高赞评论说：“其实老胡说的没错，但是用来给司马南解释就不合适。这个事情的逻辑是司马南喜欢指责别人在国外有资产，喜欢攻击别人拿外国人的钱，喜欢给别人扣大帽子，结果自己在美国的房子被人家扒出来了。”

在知乎上，网友“星星看海人”针对“司马南美国买房事件”写下了这样的评论：“苏联作家、诺贝尔文学奖获得者帕斯捷尔纳克说：大谈爱国的只有两类人，一类是毫无底线无耻的骗子，一类是非常激动的傻子。这两类人是绝配，前者负责收割，后者负责奉献。”

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