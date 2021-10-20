司法死结难解  陈同佳赴台投案无望

(德国之声中文网) 香港01周三(10月13日)报道，在台湾杀害女友潘晓颖的疑犯陈同佳在3个月前已离开香港警方提供的「安全屋」，迁往偏远深山等候赴台。

立场新闻也引述协助陈同佳的圣公会教省秘书长管浩鸣指出，确认陈同佳「在6月份经评估后取消保护」，目前居住在「一个不会容易与市民接触的地方」。

陈同佳2019年10月23日洗黑钱罪名刑滿出獄，管浩鸣向曾经传媒强调，陈同佳回台自首的意愿一直没有改变。

香港01报道提到，保安局局长邓炳强10月8日在记者会上被问到此事，表示「基于行动原因，不能透露」，管浩鸣9月指，陈同佳肯定会到台湾自首，但何时起行「不如你问台湾政府」。

报道引述消息透露，陈同佳受警方全天候保护已经超过20个月，「安排不可能长时间持续」，陈同佳离开安全屋后迁居远离香港市区，警方也从一开始的「24小时贴身保护」，到后来减少人手并结束保护行动。陈同佳目前可如常上网、看电视不受限制，「自由度」比住在安全屋时高。

立场新闻报道，潘晓颖母亲在9月21日曾再次公开质疑香港警方保护「杀人犯」，录音呼吁希望继续追究事件，要求港府在本届任期之内解决案件，并重新考虑让案件在香港审理。

2018年在台湾发生的这起杀人案，触发香港政府修订《逃犯条例》，继而掀起史无前例的大型示威运动。经过几个月的大型示威，特首林郑月娥最终同意撤回《逃犯条例》修订，但是至今没有提出任何替代方案处理此宗杀人案。

台港司法角力

根据中央社9月20日报道，台湾陆委会被问到此事，再次强调「本案涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，必须先由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳来台入境问题」，并要港府「务实回应早先台湾提出的司法互助请求」。

香港方面则坚持要陈同佳「自动投案」，表示「香港有关司法协助的条例不适用于台湾，特区政府不可能违反法例」，要台方先批准陈同佳入境，双方警务单位再展开行程安排研究。

台湾法务部2019年曾表示，陈同佳及被害人都是香港居民，据其了解香港检警机关已掌握诸多未提供台方的在港证据，怀疑陈可能是在香港预谋犯案，所以香港并非完全没有管辖权。

(综合报道)

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