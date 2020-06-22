 司法死结难解  陈同佳赴台投案无望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2021

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时政风云

司法死结难解  陈同佳赴台投案无望

2018年在台湾发生的港人陈同佳杀人案件，因为双方政治和司法制度角力陷入僵局，导致陈同佳至今逍遥法外，被害者家属只能眼睁睁看着加害者自由来去于法网之外。

Hongkong Chan Tong-kai

根据香港01，陈同佳目前与母亲间中同住，一日三餐均有人照料，身型比两年前出狱时圆润许多。

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被視為「反送中運動」導火線的台灣殺人案，死者母親近月發出最後通牒，令事件再次成為社會焦點。但疑犯陳同佳在香港出獄一年的限期屆滿之時，仍未起行赴台自首，港台兩地因而衍生的政治角力仍在僵持當中。

港男陈同佳涉嫌在台湾杀害女友一尸两命案，触发过去一年的「反送中」风波。陈同佳至今仍未到台湾「自首」，其父首次接受媒体访问，表示支持儿子赴台受审，并希望在台有公平审讯。

在台湾杀害女友的嫌疑犯陈同佳今天早上因洗钱罪刑满出狱，在媒体关注下向被害人家属鞠躬道歉，也尋求社会大众原谅。香港政府在拒绝台湾赴港押解陈同佳之后，也没有正式提出替代方案，引来台湾总统公开呼吁香港政府面对问题。

本周三，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订，为这一极具争议的草案划上句号。围绕这一修例的争议在香港引发了已经持续了4个月的大规模示威和骚乱，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

(德国之声中文网) 香港01周三(10月13日)报道，在台湾杀害女友潘晓颖的疑犯陈同佳在3个月前已离开香港警方提供的「安全屋」，迁往偏远深山等候赴台。

立场新闻也引述协助陈同佳的圣公会教省秘书长管浩鸣指出，确认陈同佳「在6月份经评估后取消保护」，目前居住在「一个不会容易与市民接触的地方」。

陈同佳2019年10月23日洗黑钱罪名刑滿出獄，管浩鸣向曾经传媒强调，陈同佳回台自首的意愿一直没有改变。

香港01报道提到，保安局局长邓炳强10月8日在记者会上被问到此事，表示「基于行动原因，不能透露」，管浩鸣9月指，陈同佳肯定会到台湾自首，但何时起行「不如你问台湾政府」。

报道引述消息透露，陈同佳受警方全天候保护已经超过20个月，「安排不可能长时间持续」，陈同佳离开安全屋后迁居远离香港市区，警方也从一开始的「24小时贴身保护」，到后来减少人手并结束保护行动。陈同佳目前可如常上网、看电视不受限制，「自由度」比住在安全屋时高。

立场新闻报道，潘晓颖母亲在9月21日曾再次公开质疑香港警方保护「杀人犯」，录音呼吁希望继续追究事件，要求港府在本届任期之内解决案件，并重新考虑让案件在香港审理。

2018年在台湾发生的这起杀人案，触发香港政府修订《逃犯条例》，继而掀起史无前例的大型示威运动。经过几个月的大型示威，特首林郑月娥最终同意撤回《逃犯条例》修订，但是至今没有提出任何替代方案处理此宗杀人案。

台港司法角力

根据中央社9月20日报道，台湾陆委会被问到此事，再次强调「本案涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，必须先由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳来台入境问题」，并要港府「务实回应早先台湾提出的司法互助请求」。

香港方面则坚持要陈同佳「自动投案」，表示「香港有关司法协助的条例不适用于台湾，特区政府不可能违反法例」，要台方先批准陈同佳入境，双方警务单位再展开行程安排研究。

台湾法务部2019年曾表示，陈同佳及被害人都是香港居民，据其了解香港检警机关已掌握诸多未提供台方的在港证据，怀疑陈可能是在香港预谋犯案，所以香港并非完全没有管辖权。

(综合报道)

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