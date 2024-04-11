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以色列-哈马斯战争德中关系俄罗斯入侵乌克兰

叶家均

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叶家均 的精选报道

国际非政府组织环境正义基金会（Environmental Justice Foundation, EJF）的最新调查报告披露并指控，中国远洋渔业在西南印度洋非法滥捕与剥削船工存在行为。图为EJF提供。

血染西南印度洋 报告揭中国远洋渔业剥削实录

中国远洋船队规模为世界之最，其海上影响力在全球扩张的同时，非法活动也劣迹斑斑。近期一份国际调查报告披露，中国渔船在西南印度洋非法捕捞，加剧该地区的渔业资源枯竭，剥削渔工的违反人权行为则宛如海上“现代奴工录”。
政治2024年5月3日
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叶家均 的更多报道

台湾前总统马英九10日率团于北京人民大会堂与中国国家主席习近平会晤

分析：“习马二会”释信号？能否奏效？

分析：“习马二会”释信号？能否奏效？

时隔9年，“习马二会”在北京登场，习近平与马英九同声强调“中华民族”的民族主义叙事，“九二共识”也再次被提及。有学者向DW指出，这显示北京目前仍倾向通过赢得民心的方式实现“和平统一”。
政治2024年4月11日
钟睒睒靠著农夫山泉登顶中国首富，如今因为品牌“不爱国”风波，也成为舆论众矢之的（资料照片）。

从农夫山泉到莫言：“不爱国网暴”为何屡遭点燃？

从农夫山泉到莫言：“不爱国网暴”为何屡遭点燃？

从农夫山泉被指控“媚日”、创办人钟睒睒称自己遭受“莫名网暴”，到诺贝尔文学奖得主莫言被批作品“抹黑抗日历史”，网民提告求偿15亿人民币。有学者指出，中国民族主义正越演越烈，“要真正控制几乎不可能”。
政治2024年3月15日
周锋锁在紫藤庐前。紫藤庐是台北一家古迹茶馆，1970、1980年代的台湾社会运动人士经常聚集于此。

台湾民主的模样？两代海外中国人的选举观察

台湾民主的模样？两代海外中国人的选举观察

今年中国未有派团赴台观选，海外华人却似乎比往年更加踊跃。DW分别采訪2名来台观选的海外中国人，他们来自六四及白纸世代，有人在监督唱票那一刻感受到自己不是局外人；也有人在台海紧张的此际，对台湾民主萌生危机感。
政治2024年1月19日
由左至右分别为竞逐2024台湾立委选举的民众党陈昭姿、民进党曾柏瑜、国民党陈玉珍、社民党苗博雅。

女力未竟？四名台湾女性政治人物的选战故事

女力未竟？四名台湾女性政治人物的选战故事

台湾拥有华人世界首位女总统、女性立法委员比例为亚洲之最。数字漂亮，现实并不理想。新届选举将至，DW采訪4名来自不同政党、世代的女性立委候选人，听听她们的个人故事与观察，窥见台湾性别议题有什么未竟之处？
政治2024年1月2日
“现在香港的新闻界洞有很多，其中一个洞就是在政治新闻这一块，里面很多声音都消失了，我希望可以的话尽量能补多少是补多少吧。”林彦邦说。

专访：此时此刻，在香港做独立新闻是种觉悟

专访：此时此刻，在香港做独立新闻是种觉悟

“如果要怕的话，就乾脆什么都不要做就好。”《立场新闻》被迫停运后，前采訪主任林彦邦另起炉灶创办独立媒体 ReNews。一人新闻台，专注纪录香港巨变的此时此刻，报道主流媒体不敢写的内容——逆风的代价是什么？
政治2023年12月6日
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中国抵制五年后：“金马六十”好吗？

中国抵制五年后：“金马六十”好吗？

台湾金马奖今年迎来一甲子，李安回锅担任评审团主席。过去5年金马奖遭北京抵制，中国主流电影几乎不见踪影，东南亚华语电影及港澳作品则频频突围。今年，有中国演员再次踏上了金马红毯，不少夺奖作品也将镜头对准从上海封城到浙江劳工的社会议题，但也有中国导演来台却又因不明原因临时缺席金马奖。
文化2023年11月26日02:08 分钟
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