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叶家均 的精选报道
血染西南印度洋 报告揭中国远洋渔业剥削实录
中国远洋船队规模为世界之最，其海上影响力在全球扩张的同时，非法活动也劣迹斑斑。近期一份国际调查报告披露，中国渔船在西南印度洋非法捕捞，加剧该地区的渔业资源枯竭，剥削渔工的违反人权行为则宛如海上“现代奴工录”。
政治
2024年5月3日
2024年5月3日
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叶家均 的更多报道
分析：“习马二会”释信号？能否奏效？
分析：“习马二会”释信号？能否奏效？
时隔9年，“习马二会”在北京登场，习近平与马英九同声强调“中华民族”的民族主义叙事，“九二共识”也再次被提及。有学者向DW指出，这显示北京目前仍倾向通过赢得民心的方式实现“和平统一”。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
从农夫山泉到莫言：“不爱国网暴”为何屡遭点燃？
从农夫山泉到莫言：“不爱国网暴”为何屡遭点燃？
从农夫山泉被指控“媚日”、创办人钟睒睒称自己遭受“莫名网暴”，到诺贝尔文学奖得主莫言被批作品“抹黑抗日历史”，网民提告求偿15亿人民币。有学者指出，中国民族主义正越演越烈，“要真正控制几乎不可能”。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
台湾民主的模样？两代海外中国人的选举观察
台湾民主的模样？两代海外中国人的选举观察
今年中国未有派团赴台观选，海外华人却似乎比往年更加踊跃。DW分别采訪2名来台观选的海外中国人，他们来自六四及白纸世代，有人在监督唱票那一刻感受到自己不是局外人；也有人在台海紧张的此际，对台湾民主萌生危机感。
政治
2024年1月19日
2024年1月19日
女力未竟？四名台湾女性政治人物的选战故事
女力未竟？四名台湾女性政治人物的选战故事
台湾拥有华人世界首位女总统、女性立法委员比例为亚洲之最。数字漂亮，现实并不理想。新届选举将至，DW采訪4名来自不同政党、世代的女性立委候选人，听听她们的个人故事与观察，窥见台湾性别议题有什么未竟之处？
政治
2024年1月2日
2024年1月2日
专访：此时此刻，在香港做独立新闻是种觉悟
专访：此时此刻，在香港做独立新闻是种觉悟
“如果要怕的话，就乾脆什么都不要做就好。”《立场新闻》被迫停运后，前采訪主任林彦邦另起炉灶创办独立媒体 ReNews。一人新闻台，专注纪录香港巨变的此时此刻，报道主流媒体不敢写的内容——逆风的代价是什么？
政治
2023年12月6日
2023年12月6日
中国抵制五年后：“金马六十”好吗？
中国抵制五年后：“金马六十”好吗？
台湾金马奖今年迎来一甲子，李安回锅担任评审团主席。过去5年金马奖遭北京抵制，中国主流电影几乎不见踪影，东南亚华语电影及港澳作品则频频突围。今年，有中国演员再次踏上了金马红毯，不少夺奖作品也将镜头对准从上海封城到浙江劳工的社会议题，但也有中国导演来台却又因不明原因临时缺席金马奖。
文化
2023年11月26日
2023年11月26日
02:08 分钟
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