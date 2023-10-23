右翼民粹政党在瑞士议会选举中表现强劲

(德国之声中文网）瑞士周日（10月22日）举行了联邦议会选举。根据初步结果，瑞士右翼民粹政党的支持率显著上升。

调查显示，对移民问题的担忧、气候变化和医保费上涨是选民们关心的主要议题。瑞士医保体系为以自由市场为基础的强制性保险。

结果如何

根据已开出的过半选票，瑞士人民党（SVP）的得票率上升至29%。该党20年来一直是该国最强大的政党。瑞士人民党开展的宣传活动被联邦反种族主义委员会称为 "仇外"，因其关注的重点是外国人犯罪。

瑞士社会民主党（SP）预计将获得约18%的选票。四年前曾取得了巨大的胜利的绿党和绿色自由党的得票率预计下滑。

瑞士的选举制

新一届议会成员将于今年12月任命瑞士联邦政府。

下议院，即国民院，按照比例代表制选举产生。国民院的席位按各州的人口比例分配。宪法保证每个州至少获得一个席位。

上议院，或联邦院主要按多数代表制选举产生，由46名议员组成，任期四年。

新成立的政党 "中间党 "赢得了上议院的前两个席位。其中一位是在没有竞选对手的情况下当选的 "中间党 "候选人，另一位则是早些时候在阿彭策尔-内罗霍登州（Appenzell Innerrhoden）通过 "州民大会"（Landsgemeinde）选举产生的。"州民大会 "是一种直接民主形式，人们聚集在城镇广场上举手表决。

议会选举是瑞士850万人口发表意见的两种主要方式之一。另一种方式是定期举行的全民公投，通常每年举行四次。

（法新社、德新社、美联社）

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