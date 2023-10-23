 右翼民粹政党在瑞士议会选举中表现强劲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2023

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时政风云

右翼民粹政党在瑞士议会选举中表现强劲

瑞士联邦议会选举初步结果显示，被指通过关注外国人犯罪进行仇外宣传的右翼民粹政党支持率显著上升。

瑞士10月22日举行了联邦议会选举

瑞士10月22日举行了联邦议会选举

(德国之声中文网）瑞士周日（10月22日）举行了联邦议会选举。根据初步结果，瑞士右翼民粹政党的支持率显著上升。

调查显示，对移民问题的担忧、气候变化和医保费上涨是选民们关心的主要议题。瑞士医保体系为以自由市场为基础的强制性保险。

结果如何

根据已开出的过半选票，瑞士人民党（SVP）的得票率上升至29%。该党20年来一直是该国最强大的政党。瑞士人民党开展的宣传活动被联邦反种族主义委员会称为 "仇外"，因其关注的重点是外国人犯罪。

瑞士社会民主党（SP）预计将获得约18%的选票。四年前曾取得了巨大的胜利的绿党和绿色自由党的得票率预计下滑。

瑞士的选举制

新一届议会成员将于今年12月任命瑞士联邦政府。

下议院，即国民院，按照比例代表制选举产生。国民院的席位按各州的人口比例分配。宪法保证每个州至少获得一个席位。

上议院，或联邦院主要按多数代表制选举产生，由46名议员组成，任期四年。

新成立的政党 "中间党 "赢得了上议院的前两个席位。其中一位是在没有竞选对手的情况下当选的 "中间党 "候选人，另一位则是早些时候在阿彭策尔-内罗霍登州（Appenzell Innerrhoden）通过 "州民大会"（Landsgemeinde）选举产生的。"州民大会 "是一种直接民主形式，人们聚集在城镇广场上举手表决。

议会选举是瑞士850万人口发表意见的两种主要方式之一。另一种方式是定期举行的全民公投，通常每年举行四次。

（法新社、德新社、美联社）

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